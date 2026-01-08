Statul și-a dat dezlegare de la criză și nu se poate opri din cumpărat mașini

Din 2022 și până la data de 31 decembrie 2025, în România a fost instituită interdicția pentru instituțiile și autoritățile publice, inclusiv pentru entitățile de stat care își finanțează activitatea exclusiv din venituri proprii, de a face achiziții de mașini. Această interdicție a fost întreruptă, temporar, prin anumite memorandumuri lunare, pentru achiziții punctuale, însă, în general, această interdicție a operat pentru absolut toate instituțiile statului. La finalul anului trecut, guvernul condus de Ilie Bolojan a promovat un nou memorandum care continuă interdicția, cu o modificare semnificativă. Mai exact, rămâne prohibitivă achiziția de mașini cu o capacitate cilindrică a motorului mai mare de 1.600 de centimetri cubi și care sunt mai scumpe de 23.000 de euro cu tot cu TVA, cu anumite excepții. Însă, anterior emiterii acestui nou memorandum, baza de date a SEAP a fost plină de anunțuri de atribuire care atestă că multe instituții publice au cumpărat mașini. Cele mai recente astfel de achiziții au fost făcute chiar înaintea Crăciunului sau între Crăciun și Revelion, iar alte astfel de achiziții au fost deja antamate în aceeași perioadă. Tot sub „embargo”, s-au făcut astfel de achiziții, în anul 2024, chiar de către ANAF sau de către anumite direcții regionale ale finanțelor publice.

Guvernul României a instituit, încă din anul 2022, pentru autoritățile și instituțiile publice, indiferent de sistemul de finanțare și de subordonare, să achiziționeze autoturisme, până la finalul anului respectiv. În 2023, Executivul a adoptat o nouă ordonanță de urgență, cu numărul 34/2023, care prelungea această interdicție până la data de 31 decembrie 2025.

Conform acestei OUG, „din anul 2023, autorităților și instituțiilor publice, indiferent de modul de finanțare și de subordonare, inclusiv autorităților finanțate integral din venituri proprii înființate pe lângă acestea, li se interzice achiziționarea, preluarea în leasing sau închirierea de autoturisme, cum sunt ele definite de articolul 3 punctul 2 din OUG nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, aprobată prin Legea nr. 109/2014”.

Potrivit articolului 2 punctul 2 din OUG nr. 27/2011, este vorba despre „autovehiculul cu cel puțin patru roți și o viteză maximă construită mai mare de 25 de kilometri pe oră, conceput și construit pentru transportul de persoane, care are cel mult nouă locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului auto”.

La finalul anului trecut, guvernul condus de Ilie Bolojan a promovat o ordonanță de urgență prin care menține interdicția achiziționării de către aceste instituții a mașinilor cu motoare având capacitatea cilindrică mai mare de 1.600 de centimetri cubi și un preț de achiziție care să depășească, în lei, contravaloarea sumei de 23.000 de euro cu tot cu TVA, însă introducând anumite excepții pentru instituții guvernamentale.

Inspecția Muncii – 150 de vehicule

Cadrul legal existent în ultimii trei ani nu a reprezentat, însă, pentru multe instituții publice, să cumpere mașini. Spre exemplu, Regia Națională a Pădurilor „Romsilva” a încheiat, la data de 29 decembrie 2025, cu SC Țiriac Auto SRL, un contract în valoarea de 470.625,97 de lei fără TVA, pentru achiziția a două autoturisme hibrid cu tracțiune 4X4 plug-in și a unui autoturism „nepoluant” hibrid cu tracțiunea 4X2, pentru Administrația Parcului Național Piatra Craiului, cu sediu în orașul Zărnești. Achiziția s-a încheiat prin procedură simplificată de selecție de oferte.

De asemenea, la data de 27 noiembrie 2025, Inspecția Muncii a parafat cu SC Renault Commercial Roumanie SRL, un contract în valoare de 16.936.350 de lei fără TVA. Acești bani au fost cheltuiți pentru achiziția a 150 de autoturisme full hibrid cu tracțiune 4X2.

Inspecția Muncii susține că achiziția a fost realizată „în vederea implementării proiectului «Reforma activității de control în domeniul relațiilor de muncă și al securității și sănătății în muncă», finanțat din PNRR”. Și de această dată, a fost organizată o licitație deschisă.

O altă instituție care a făcut astfel de cumpărături este Nuclearelectrica SA, care, la data de 8 decembrie 2025, a încheiat cu SC Meridian Enterprise Leasing SRL, un contract în valoare de 1.248.481,43 de lei fără TVA, contact în baza căruia au fost achiziționate patru autovehicule din categoria M1 cu cinci locuri Clasa D medie și cinci autovehicule din categoria M1 cu cinci locuri Clasa C compactă. Afacerea a fost parafată prin leasing operațional și a fost adjudecată prin procedură simplificată de selecție de oferte.

La rândul ei, Regia Autonomă - Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat a încheiat, la data de 10 decembrie 2025, cu SC Renault Commerciale Roumanie SRL, un contract în valoare de 1.086.000 de lei fără TVA, în vederea achiziționării a zece autoturisme „necesare pentru derularea activității de transport pe care RA-APPS o desfășoară prin Departamentul Bucureștii Noi”. Bugetul necesar al achiziției a fost asigurat din fondurile proprii ale regiei. Contractul a fost adjudecat prin licitație deschisă.

Achiziții cu repetiție la Agenția de Dezvoltare Nord-Est

Pe lista instituțiilor care au făcut, anul trecut, astfel de achiziții regăsim și Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, care, la data de 17 iulie 2025, a parafat cu SC MIT Motors International SRL, un contract în valoare de 2.388.832,4 lei fără TVA, având ca obiect achiziționarea a 20 de autoturisme „necesare desfășurării activității pe teren a personalului la nivel local al Regiei Naționale de Dezvoltare Rurală”.

La datele de 27 octombrie și 3 noiembrie 2025, Agenția pentru Dezvoltare Rurală Nord-Est SA a încheiat două contracte, în valoare de 1.791.272,55 de lei fără TV, și SC Cybernet Auto Center SRL, pentru achiziția a opt autoturisme noi MN1 plug-in și hibrid și a două autoturisme noi M1 electrice. Aceeași autoritate contractantă a mai parafat, la data de 15 iulie 2025, cu SC Anvelor Satu Mare SRL și cu SC Group West Motors SRL, un contract în valoare de 2.475.274,07 lei fără TVA, pentru cumpărarea a 14 autoturisme M1 cu tracțiune integrală 4X4 și a altor trei autoturisme, tot din categoria M1, cu tracțiune 4X2.

Domeniile Statului au anunțat o nouă licitație pe 31 decembrie

Tot la finalul anului trecut, au fost depuse în SEAP (Sistemul Electronic al Achizițiilor Publice) anunțuri noi de participare în vederea cumpărării de mașini.

Interesant din acest punct de vedere este anunțul de participare publicat, la data de 31 decembrie 2025, de către Agenția Domeniilor Statului, care a scos la licitație un contract-cadru, din care al treilea lot vizează achiziția a 20 de autovehicule de teren pentru transportul de echipamente, materiale și personal în zone cu acces dificil.

Achiziția face parte din proiectul de realizare și de punere în exploatare a Sistemului REPowerEU. Valoarea estimată a contractului se ridică la 2.258.182 de lei fără TVA, în vederea atribuirii lui este organizată o licitație deschisă, iar ofertele ar urma să fie deschise la data de 26 ianuarie 2026.

Conform caietului de sarcini care stă la baza achiziției aferente acestui lot, este vorba despre o achiziție pentru realizarea și punerea în exploatare a Sistemului RePowerEU, cu obiectivul de a crește reziliența și independența energetică a României, prin creșterea ponderii producției de energie electrică din surse regenerabile (în special solar și eolian), atât la persoanele fizice, cât și la operatorii economici.

Tot la finalul anului trecut, mai exact la data de 5 decembrie 2025, societatea Aquatim SA Timișoara, compania de apă a Primăriei Municipiului Timișoara, a scos la licitație un contract prin care vrea să cumpere o autoutilitară Pick-Up cu tracțiune 4X4, cu cinci locuri, pentru care este dispusă să plătească 210.000 de lei fără TVA. Ofertele vor fi deschise la data de 3 februarie 2026.

Printre cei care s-au înnoit în perioada de interdicție se numără și autoritățile fiscale

Așa cum am arătat mai sus, o serie întreagă de instituții sau autorități publice au cumpărat mașini în perioada de „prohibiție”, nu doar anul trecut, ci și în 2024. Un astfel de exemplu este cel al Inspectoratului de Poliție Județean Mureș, care a cumpărat de la SC G2Comint SRL și de la SC Hinode Car Expert SRL, două autovehicule noi cu dotări specifice, utilizabile în activitatea operativă, în valoare de 446.000 de lei fără TVA.

De altfel, la datele de 21 noiembrie și 10 decembrie 2025, Inspectoratul de Jandarmi Județean Galați a încheiat, la rândul său, un acord-cadru pentru achiziția de autovehicule de patrulare cu tracțiune integrală, autovehicule de patrulare cu 7 + 1 locuri și autovehicule cu tracțiune integrală de tip Pick-Up cu cabină dublă, la care se adaugă și un microbuz cu 20 + 1 locuri.

Contractul-cadru a fost adjudecat de către către companiile SC Hinode Car Expert SRL, SC C2Comint SRL și SC Auto Novex SRL, pentru un cost final negociat de 2.850.780 de lei fără TVA.

De asemenea, Compania de Apă Someș SA a parafat, la data de 19 august 2025, un contract încheiat cu SC RMB Inter Agri SRL, în valoare de 5.812.114,52 de lei fără TVA, pentru achiziția a 36 de autovehicule.

Pe lista acestor achiziții făcute, în 2024 de această dată, se regăsesc și instituții din zona fiscală, cum este chiar ANAF, care, la 6 august 2025, a încheiat cu SC Renault Commercial Roumanie SRL, un contract în valoare de 1.055.400 de lei fără TVA, pentru achiziția a 11 mașini, din care cinci SUV-uri cu tracțiune 4X2 și șase de tip M1 cu tracțiune 4X2. De asemenea, Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Brașov a încheiat, la 20 septembrie 2024, cu SC Euro Motor SRL, un contract de 563.849,08 lei fără TVA, pentru achiziția a patru mașini pentru transport persoane, alimentate cu benzină, iar, la 22 noiembrie 2024, a cumpărat de la SC Rădăcini Motors SRL, o mașină de transport marfă alimentată cu motorină, pe care a dat 134.551 de lei fără TVA.

Nu putem încheia această serie de cumpărături fără a preciza că, la datele de 7 și 21 noiembrie 2024, Complexul Sportiv Studențesc Tei a încheiat cu SC Roadhill Automotive SRL și cu SC Euro Motor SRL un contract în valoare de 926.949,71 de lei fără TVA, pentru achiziția a 8 vehicule electrice.

