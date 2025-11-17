Criza Lukoil. Grupul rusesc a derulat cu statul român contracte de 29 de milioane de euro, de la începerea războiului din Ucraina

141.113.045,7 lei cu tot cu TVA este valoarea totală a contractelor pe care două companii din grupul Lukoil le-a derulat cu instituțiile statului român sau cu entitățile controlate de acesta, din anul 2022, de când a izbucnit războiul din Ucraina, și până în prezent.

Chiar și anul acesta, Lukoil România SRL și Lukoil Lubricants East Europe SRL au primit contracte pe bani publici. Consilii județene, primării, companii ale statului, locale și naționale, ministere - sunt doar câțiva dintre clienții de carburanți și uleiuri auto. Acesta este „tabloul” existent la momentul declanșării crizei Lukoil generată de sancțiunile impuse de guvernul SUA activelor rusești.

Lukoil România SRL este deținută, conform datelor furnizate de Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC), de compania elvețiană Litasco SA, care controlează întregul capital social. Același acționar elvețian mai deține 99,7676% din acțiunile rafinăriei Petrotel-Lukoil SA, restul de 0,0025% din acțiuni fiind deținut de un anume Ilie Dumitru Muntean.

Din grupul Lukoil care prestează activități economice pe teritoriul României mai face parte compania SC Lubricants East Europe SRL, care este deținută, în calitate de unic acționar, de Lukoil International GMBH, cu sediul în Viena, Austria. De asemenea, mai există SC Lukoil Energy & Gaz România SRL, care este deținută de Lukoil Holdings BV Olanda și de CS Petrotel-Lukoil SA din Ploiești.

Această din urmă entitate este cea care se ocupă de rafinarea țițeiului și a cărei soartă trebuie să fie decisă de Guvern, ca răspuns la termenul-limită instituit de președintele SUA, Donald Trump. Însă statul român, prin entități multiple ale sale, este și la ora actuală, la mai bine de trei ani și jumătate de la declanșarea războiului rusesc din Ucraina, client fidel al lanțului de distribuție și de desfacere a carburanților Lukoil, pe de o parte, dar și al lanțului de distribuție și livrare de uleiuri pentru motoare, fabricate tot de Lukoil.

Afaceri la „greu”, în ultimii doi ani

Lukoil România SRL, lanțul de benzinării al rușilor de la Lukoil, este compania de la care instituțiile de stat cumpără benzină și motorină. Conform portalului SEAP (Sistemul Electronic al Achizițiilor Publice), Lukoil România SRL a încheiat contracte cu statul, după declanșarea războiului din Ucraina, în perioada 2022 - 2025, în valoare totală de 133.336.505 lei cu tot cu TVA, respectiv de 27.211.531,62 de euro.

Numai anul acesta, rușii de la Lukoil România au vândut carburanți către Universitatea din București, Consiliul Județean Tulcea, Asociația pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia, Poliția Locală Galați, Primăria Municipiului Moinești, Compania de Transport Public Arad SA sau Regia Autonomă Administrația Fluvială a Dunării de Jos din Galați. Valoarea totală a acestor contracte în 2025 s-a ridicat la 2.675.727,38 de lei cu TVA.

În 2024, furnizorul de carburanți a fost contractat de statul român prin intermediul Primăriei Comunei Cuza Vodă, Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Galați, Aeroportului Internațional „Mihail Kogălniceanu” Constanța, Poliției Locale Iași, Consiliului Județean Suceava, Primăriei Municipiului Târgu Jiu, Rețelelor Electrice România SA sau Serviciului Public de Gospodărire Comunală Blaj. Aceste contracte s-au ridicat la 68.742,877,4 lei cu TVA.

Invazia nu a oprit contractele

Lukoil a primit și în 2023 contracte de livrare de carburanți de la Aquavas SA Vaslui, Regia Autonomă Tehnologii pentru Energia Nucleară, Oficiul Național pentru Achiziții Centralizate (ONAC), Spitalul Universitar de Urgență Militar Central „Dr. Carol Davila”, Compania Județeană de Apă Apa Serv SA Neamț, Aeroclubul României, Compania de Apă Arieș SA, Regia Autonomă de Transport Brașov SA, Administrația Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 6 București, Primăria Municipiului Târnăveni sau Utilități Publice Municipale Adjud. Contractele s-au ridicat la 7.532.436,1 lei cu tot cu TVA.

De asemenea, în 2022, în primul an de război, Lukoil România SRL a primit contracte de la Primăria Municipiului Moinești, Primăria Comunei Șelimbăr, Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere, Primăria Municipiului Oltenița, Direcția Generală de Poliție Locală și Control a Municipiului București, Primăria Municipiului Suceava, Administrația Națională Apele Române - Administrația Bazinală de Apă Argeș Vedea, Compania Municipală Energetica București SA, Direcția de Asigurare Logistică Integrată, Consiliul Județean Bistrița-Năsăud, Primăria Municipiului Brașov, Primăria Municipiului Târnăveni, Consiliul Județean Dolj, Compania Municipală Eco Igienizare București SA, Senatul României, CFR Călători SA, Consiliul Județean Vaslui, PAMP - UM 02472 București sau Societatea de Transport Public Timișoara SA.

O altă firmă din grup, aceeași poveste

Spre exemplu, în 9 iulie 2025, Consiliul Județean Tulcea a încheiat cu Lukoil România SRL un contract pe doi ani pentru achiziția de motorină Euro 5 sub formă de bonuri valorice. La 3 ianuarie 2025, Compania de Transport Public Arad SA a încheiat cu Lukoil un contract pe un an pentru furnizare de carburanți. La 17 octombrie 2024, Aeroportul Internațional „Mihail Kogălniceanu” a achiziționat direct carburanți de la compania rusească. La 4 iunie 2024, Consiliul Județean Suceava a contractat motorină și benzină cu plata prin bonuri valorice.

Cel mai mare contract din această perioadă este cel parafat de E-Distribuție Muntenia SA, constând în furnizarea de motorină 51, adblue, benzină 95 și lichid de parbriz, în valoare de 54.742.757,57 de lei fără TVA.

Lukoil România SRL nu este singura entitate a acestui grup economic care are afaceri cu statul român, Lukoil Lubricants East Europe SRL derulează, doar anul acesta, contracte cu RAT Brașov SA, cu STB SA, cu MApN - UM 01836, cu CFR Călători SA, cu Electrocentrale București SA, cu Electrocentrale Craiova SA, cu Transport Călători Expres SA Ploiești, cu CE Oltenia, cu Romgaz, cu CFR SA sau cu Compania de Transport Public Arad SA, a căror valoare se ridică la 7.776.540,7 lei cu tot cu TVA.

Ungaria și Bulgaria au cerut SUA o amânare. România, nu

România are termen până pe 13 decembrie 2025 pentru a rezolva problema cu sancțiunile impuse Lukoil. În timp ce Bulgaria a cerut ajutorul Biroul pentru Controlul Activelor Străine (OFAC) din cadrul Departamentului Trezoreriei SUA, obținând o derogare de cinci luni pentru rezolvarea situației, autoritățile de la București nici măcar nu au solicitat acest lucru.

Sancțiunile SUA vizează tăierea surselor de venit ale industriei petroliere ruse, însă țările puternic dependente de infrastructura Lukoil au cerut perioade de tranziție pentru a evita șocuri economice. Pe lângă Ungaria, și Bulgaria a primit de la SUA o amânare pentru a rezolva ceea ce se anunța o criză a carburanților în Europa.

„În cadrul discuțiilor purtate cu reprezentanții OFAC din cadrul Departamentului Trezoreriei SUA, experții români din grupul interministerial responsabil cu elaborarea legislației privind aplicarea sancțiunilor internaționale nu au solicitat prelungirea termenului de implementare a acestora. Dialogul a vizat măsurile și direcțiile de acțiune operaționalizate de partea română pentru conformarea deplină cu sancțiunile americane impuse companiilor rusești. Partea americană a salutat angajamentul ferm al României de a implementa integral regimul de sancțiuni, precum și modul coordonat în care instituțiile românești acționează în acest proces”, au transmis reprezentanții Ministerului Energiei.