Ministerul „austeriterității”, condus de Cseke Attila, face cea mai costisitoare achiziție de tonere din ultimii patru ani

În plină criză a măsurilor de austeritate impuse de Guvern, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației pune la cale una dintre cele mai costisitoare achiziții de cartușe toner din anul 2001 încoace. Pentru următorii doi ani, instituția condusă de Cseke Attila vrea să cumpere 6.720 de cartușe toner, pentru care este dispus să cheltuie lunar 36.709 euro. Valoarea este dublă față de estimarea făcută cu ocazia încheierii unui acord-cadru similar, în anul 2023, tot cu durata de doi ani.

În timp ce ministrul Cseke Attila elabora cele mai dure măsuri de austeritate, aferente pachetului al treilea, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației punea la cale o achiziție care contrastează flagrant cu dezideratul Guvernului de a reduce cheltuielile bugetare. Concret, instituția a publicat, la data de 21 octombrie 2025, în SEAP (Sistemul Electronic al Achizițiilor Publice) un anunț de participare prin intermediul cărui a făcut cunoscut faptul că dorește să achiziționeze tonere pentru fotocopiatoarele și imprimantele din minister, pentru perioada 2026 – 2028.

Conform acestui anunț de participare, procedura de atribuire se va finaliza prin încheierea unui acord-cadru cu maximum trei operatori economici, iar atribuirea contractelor subsecvente urmând a se realiza prin reluarea competiției între operatorii semnatari ai acestui acord-cadru.

Din același document mai aflăm că Ministerul Dezvoltării dorește să achiziționeze o cantitate maximă cuprinsă între 3.360 de cartușe toner și 6.720 de cartușe toner în perioada de referință. Iar pentru aceasta, instituția condusă de Cseke Attila pune la bătaie un buget estimat inițial la 3.575.530,08 lei fără TVA, respectiv la 4.326.391,4 lei cu TVA inclusă (882.937,02 euro).

Licitația se va adjudeca la sfârșitul acestei luni

Fiind vorba despre perioada 2026 – 2028, era de presupus că acest buget de 882.937,92 euro aferent achiziției de cartușe toner trebuia să acopere necesarul pentru fiecare dintre anii 2026, 2027 și 2028, ceea ce ar fi însemnat o cheltuială de 294.314,34 de euro pe an, respectiv de 24.506,03 euro pe lună.

Însă, conform aceluiași anunț de participare, aflăm că, de fapt, costurile lunare sunt mult mai mari. Durata oficială a acordului-cadru ce urmează să fie încheiat este de 24 de luni, ceea ce înseamnă, în acest caz, că ministerul condus de Cseke Attila își propune să cheltuiască în fiecare lună pe tonere pentru imprimante și pentru fotocopiatoare 36.789,04 euro. Iar finanțarea este asigurată din fonduri bugetare.

În vederea parafării acordului-cadru în discuție, Ministerul Dezvoltării anunță organizarea unei licitații deschise, unde criteriul de atribuire selectat este cel mai bun raport calitate-preț. Oferta financiară va fi evaluată cu 40% din punctaj, gestionarea cartușelor la sfârșitul ciclului de viață cu 20%, termenul de garanție cu 20%, iar termenul de livrare cu 20%.

Ofertele urmează să fie deschise în SEAP, la data de 27 noiembrie 2025.

Tipăriri și fotocopieri pe bandă rulantă

Din caietul de sarcini care stă la baza acestei achiziții, rezultă faptul că pentru 24 de luni, cantitățile necesare pentru fiecare echipament sunt destul de consistente. Concret, pentru imprimantele multifuncționale, se estimează printarea unui număr mediu de 6.000 de pagini alb-negru pe lună, la un grad de acoperire de 5%, și a unui număr mediu de 3.000 de pagini color pe lună, la un grad de acoperire de 5%.

În ceea ce privește fotocopiatoarele, se estimează printarea unui număr mediu de 10.000 de pagini alb-negru pe lună, la un grad de acoperire de 5%, și a unui număr mediu de 5.000 de pagini color pe lună, la un grad de acoperire de 5%.

Acordul-cadru are, așa cum am arătat mai sus, o durată de doi ani, cu începere din data de 5 ianuarie 2026. Cartușele trebuie să fie livrate la sediul central al Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, din Bulevardul Libertății, nr. 16, București.

Potrivit documentației de atribuire, aceste produse „trebuie să respecte tipul solicitat, atât produsul, cât și carcasele din plastic în care se află pulberea de toner”. De asemenea, „trebuie să fie originale și garantate de producătorul original al produsului”. Autoritatea contractantă prevede clar că „nu se acceptă cartușe «no name», second-hand, reîncărcate, remanufacturate și nu se vor folosi părți sau componente ale unui cartuș folosit anterior”.

Condiții suplimentare

O altă cerință trecută în caietul de sarcini constă în aceea că „desigilarea produsului nu trebuie să permită resigilarea în forma originală” și că „cartușul va fi introdus în punga de protecție sigilată și, ulterior, în cutie de carton cu aspect comercial, având inscripționat numele firmei producătoare, codul cartușului, țara de origine, descrierea produsului în limba română și în alte limbi de circulație internațională. Cutia va fi sigilată de producător cu timbru”.

Această cumpărătură pe care o pregătește nu este singura de acest gen făcută de către ministerul lui Cseke Attila în ultima perioadă. La data de 10 noiembrie 2025, instituția a încheiat cu SC Pro Copy SRL un contract având ca obiect furnizarea de cartușe toner în valoare de 8.832,52 de lei fără TVA (10,678,4 lei cu TVA inclusă) pentru 24 de cartușe.

Aceeași firmă mai livrează Ministerului Dezvoltării cinci SSD-uri externe, în valoare de 1.687,4 lei fără TVA (2.041,8 lei cu TVA inclusă), precum și o ghilotină A3, în valoare de 373.35 de lei fără TVA (451,8 lei cu TVA).

În 2023, o afacere identică a fost încheiată pentru 457.000 de euro

Licitația din 2025 reprezintă cea mai costisitoare achiziție de cartușe toner anunțată, în ultimii patru ani, de către Ministerul Dezvoltării. Spre comparație, la data de 19 mai 2023, instituția condusă de Cseke Attila a încheiat cu compania CS Mida Soft Business SRL un contract având același obiect, în valoare de 1.881,864 de lei fără TVA, respectiv de 2.239.418,2 lei cu TVA inclusă (457.024,1 euro). Acest lucru însemna că, lunar, tonerele ar fi costat 18.917,7 euro.

În baza acestui contract-cadru, la datele de 27 februarie 2024, 11 iulie 2024, 18 februarie 2025, 18 mai 2025 și 12 august 2025, ministerul a parafat cu aceeași companie contracte subsecvente în valoare totală de 275.601 lei fără TVA, adică de 327.965,2 lei cu tot cu TVA (66.931,7 euro).

De asemenea, Ministerul Dezvoltării a mai încheiat, la data de 13 decembrie 2021, un contract pe doi ani, cu același obiect, în valoare de 1.381.584 de lei fără TVA, adică de 1,664.985 de lei cu TVA inclusă, ceea ce însemna o cheltuială de 13.980,3 euro pe lună. Afacerea a fost adjudecată tot de către SC Mida Soft Business SRL.

În baza acestui contract, la 18 aprilie 2022, la 27 septembrie 2022, la 8 decembrie 2022, la 22 februarie 2023 și la 21 august 2023 au fost parafate contracte subsecvente în valoare totală de 273.210,7 lei fără TVA, respectiv de 325.120,7 lei cu TVA.

