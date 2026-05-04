Curtea Constituțională cumpără bilete de avion de 800.000 de lei. Preconizează 350 de zboruri în următorii doi ani

Aproximativ 350 de bilete de avion estimează Curtea Constituțională că va utiliza, pentru cei nouă judecători, dar și pentru personalul și delegații instituției, în următorii doi ani. Informația rezultă din ultimul anunț al CCR privind achiziția de servicii de transport aerian ocazional internațional, pentru care a pus la dispoziție un buget total de 768.500 de lei cu TVA. Pentru aceeași sumă a fost bătută palma cu mai multe companii aeriene cu care CCR a și parafat un acord-cadru, la data de 16 aprilie 2026. Judecătorii CCR vor zbura numai la clasa Business, cu excepții la clasa Premium Economy.

Membrii unei delegații vor zbura numai cu aceeași aeronavă. Nu se cunosc destinațiile, însă în 2017, când a fost parafată ultima dată o astfel de afacere, membrii CCR au zburat inclusiv la Sankt Petersburg, Moscova, Washington, Cairo sau Seul.

Curtea Constituțională a României a publicat, la data de 12 martie 2026, în SEAP (Sistemul Electronic al Achizițiilor Publice), un anunț de participare prin intermediul căruia a făcut cunoscut faptul că intenționa să încheie un acord-cadru privind prestarea serviciilor de transport aerian ocazional internațional, pentru o perioadă de 24 de luni, pentru reprezentanții Curții Constituționale. La acel moment, se estima că durata acordului-cadru era aferentă perioadei, aprilie 2026 - aprilie 2028.

Conform aceluiași anunț, achiziția vizează asigurarea transportului membrilor Curții Constituționale a României, „în vederea reprezentării instituției la evenimente, manifestări, conferințe etc., organizate de instituții și de organizații internaționale”.

Pentu această achiziție, Curtea Constituțională a pus la bătaie un buget estimat inițial la 650.000 de lei fără TVA, respectiv de 786.500 de lei cu TVA inclusă. În acești bani intră, așa cum reiese din documentația de atribuire, o cantitate totală de 350 de bilete de avion.

În vederea atribuirii acestui acord-cadru, Curtea Constituțională nu a organizat o licitație deschisă, ci o procedură simplificată de selecție de oferte, iar la data de 16 aprilie 2026 a încheiat cu asocierea formată din SC Danco Pro Communication SRL, Compania Națională de Transporturi Aeriene Române TAROM SA, SC Weco TCM SRL, SC Olimpic Internațional Turism SRL, SC Happy Tour SRL, SC Central Travel SRL, SC Bboock Bed and Breakfast SRL și SC International Service Expert SRL contractul nr. 2241/2026, la un preț final negociat identic cu bugetul pus inițial la dispoziție, adică la 650.000 de lei fără TVA, respectiv la 786.500 de lei cu TVA inclusă. Acest lucru înseamnă că, în următorii doi ani, Curtea Constituțională urmează să cheltuiască câte 32.770,83 de lei pe lună pe bilete de avion.

Prestatorul trebuie să găsească bilete, indiferent de situație

Potrivit caietului de sarcini care a stat la baza parafării acestui acord-cadru, pentru membrii Curții Constituționale se vor achiziționa, de regulă, bilete de avion la clasa Business. Pentru salariații sau pentru delegații Curții Constituționale, în schimb, se contractează, de regulă, bilete de avion la clasa Economic. Există și o excepție menționată în caietul de sarcini, unde se precizează că „autoritatea contractantă poate achiziționa bilete de avion și la clasa Premium Economy sau similar, dar pe primele zece rânduri de scaune ale aeronavei”.

Mai departe, în documentația de atribuire se mai arată că „operatorii economici vor asigura cu operativitate, eficiență și în mod sustenabil din punct de vedere financiar servicii de bună calitate, conform nevoilor autorității contractante, așa cum sunt ele menționate în invitațiile de participare la reofertare”.

De asemenea, se mai precizează că operatorii economici se vor obliga să onoreze toate solicitările Curții Constituționale a României privind transportul internațional necesar acesteia, prin oferirea de bilete de avion, indiferent de destinație, clasele de călătorie și numărul de persoane care efectuează deplasarea, precum și de documentele solicitate în fișa de date a achiziției.

CCR va suporta costul călătoriilor anulate

Curtea Constituțională mai arată că, în virtutea unei reguli generale, membrii instanței de contencios constituțional și salariații ori delegații acesteia „efectuează deplasări prin cele mai rapide și mai economice mijloace de călătorie, raportate la natura și urgența deplasării”, iar ca regulă, „membrii unei delegații se deplasează către destinație cu aceeași aeronavă, cu excepția situațiilor în care se solicită contrariul în cuprinsul invitației de participare la reofertare”.

Mai departe, se menționează că serviciile de transport aerian ofertate (rezervarea și emiterea de bilete de avion) se vor asigura prin intermediul companiilor aeriene care au curse regulate, cu sau fără escală, iar emiterea biletelor se realizează, de regulă, prin intermediul IATA.

Curtea Constituțională mai precizează, în aceeași documentație, că va suporta costurile privind anularea sau modificarea biletelor deja emise. „În cazul anulării călătoriei, prestatorul de servicii va lua toate măsurile posibile în vederea minimizării costurilor pentru a servi în cel mai bun mod interesele Curții Constituționale. În cazul în care deplasarea este anulată, autoritatea contractantă va înștiința prestatorul în legătură cu anularea biletelor, de regulă, cu cel puțin 48 de ore înainte de plecare”, se mai arată în caietul de sarcini.

Destinații interesante pentru magistrați, în cadrul ultimului contract din 2017

Ultima dată când Curtea Constituțională a mai încheiat un astfel de acord-cadru a fost în luna decembrie a anului 2017. Atunci a contractat servicii de transport aerian ocazional internațional pentru reprezentanții Curții Constituționale. Iar afacerea a fost încheiată, de asemenea, prin organizarea unei proceduri simplificate de selecție de oferte, pentru suma de 116.440,02 euro fără TVA, respectiv de 138.563,62 de euro cu TVA inclusă.

La acel moment, în documentația de atribuire a fost publicată și lista destinațiilor în care s-au deplasat judecătorii și personalul CCR. Este vorba printre altele, despre curse București - Chișinău și retur, București - Frankfurt și retur, București - Zürich - Luxemburg - München - București, București - Istanbul - Luxemburg - München - București, București - Viena - Washington - Viena - București, București - Istanbul - Singapore - Siem Reap și retur, București - Varșovia - Vilnius și retur, București - Frankfurt - Strasbourg și retur, București - Paris și retur, București - Viena - Cairo și retur.

Însă au existat și destinații interesante, cum ar fi București - Viena - Sankt Petersburg și retur, București - Amsterdam - Sankt Petersburg și retur, București - Paris - Moscova și retur, București - Tel Aviv și retur, București - Seul - Moscova și retur sau București - Doha - Seul și retur.