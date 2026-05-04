Președintele Poloniei începe procesul de rescriere a Constituției

de Redacția Jurnalul    |    04 Mai 2026   •   00:20
Sursa foto: Hepta/"Atitudinea agresivă, imperială a Rusiei față de Polonia este bine cunoscută.”

Președintele Poloniei, Karol Nawrocki, a anunțat formarea unui consiliu pentru elaborarea unei noi Constituții, pentru extinderea prerogativelor prezidențiale. Acesta se află în conflict cu guvernul pro-european condus de Donald Tusk.

Toate grupurile prezente în parlamentul polonez au fost invitate la formarea consiliului, rămâne incert dacă acestea vor accepta implicarea, relatează Politico.

Cu toate acestea consiliul format de liderul de la Varșovia include mai multe personalități apropiate partidului Lege și Justiție.

Începerea procesului de modificare a Constituției intră în prerogativele prezidențiale, însă schimbarea propriu-zisă necesită o majoritate de două treimi în camera inferioară a parlamentului și o majoritate calificată în Senat.

Întrucât formațiunea Lege și Justiție se află în opoziție, majoritatea parlamentară fiind formată de coaliția pro-europeană, adoptarea schimbării constituției este foarte improbabilă.

Anunțul privind formarea consiliului a fost făcut simbolic pe 3 mai, când este celebrată Ziua Constituției Poloniei.

Anterior, premierul Tusk a transmis o replică privind eforturile președintelui Nawrocki.

Karol Nawrocki a anunțat că va lucra la o nouă constituție. Propun să începem prin respectarea celei actuale”, transmite premierul printr-un mesaj publicat pe rețele de socializare.

(sursa: Mediafax)

