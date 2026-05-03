Manifestație de susținere a premierului Ilie Bolojan în București

Bucureștenii s-au adunat în Piața Victoriei având steaguri ale României și ale Uniunii Europene, dar și bannere cu mesaje se sprijin pentru Ilie Bolojan.

„România are nevoie de Ilie Bolojan”, a scris o susținătoare pe o foaie de hârtie. Alta a scris „Stop corupției”.

„Am venit pentru că mi se pare de neconceput ca la nivel de președinte să nu se declare susținerea anticorupției și a Guvernului Bolojan care încearcă să îndrepte niște nedreptăți și niște lucruri care au înrăutățit viața României în ultimii 35 de ani. Mă așteptam să se arate clar o direcție și sprijinul anticorupție. Trebuie să se apeleze la conștiința fiecăruia dintre noi și la autoconștientizare. Dacă vom putea schimba ceva, vom vedea. În seara aceasta am venit sp se țină cont că nu e indiferent și poate ne aude și președintele, să dea un semnal pentru o direcție și corectitudine”, a spus Ioana.

Altă susținătoare, Magda, spune că a venit în speranța unui viitor mai bun și pentru a ne fi mai bine tuturor. A venit cu fiica cea mare, pentru a-i arăta „ce înseamnă spirit civic și democrație”.

Marți va fi supusă votului moțiunea de cenzura împotriva Guvernului Bolojan, inițiată de PSD și AUR.

