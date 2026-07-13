Dacian Cioloș, consilierul prezidențial fără loc de muncă în 2025. Soția a încasat, în același an, sub 1.000 de lei

Mai mult, soția sa, Valerie Cioloș Villemin, a realizat, în 2025, venituri totale de 965 de lei, în calitate de administrator al propriei firme. Actualul consilier prezidențial a realizat însă venituri din activități independente, prin intermediul unui PFA din județul Brașov, pe care l-a lichidat în luna aprilie a acestui an.

Dacian Cioloș a completat, depus și publicat voluntar, la data de 11 iunie 2026, pe pagina de internet a Administrației Prezidențiale, o declarație de avere și o declarație de interese, în calitate de consilier prezidențial al lui Nicușor Dan.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹

Prima informație care sare în ochi, studiind aceste documente, este că în anul fiscal anterior completării declarației de avere, Dacian Cioloș nu menționează că ar fi avut vreun loc de muncă. Concret, el nu a completat absolut nimic la rubrica „Venituri din salarii”. În schimb, la capitolul „Venituri din activități independente, consilierul prezidențial notează că a oferit consultanță, prin intermediul propriului PFA - „Cioloș Dacian Julien PFA -, activitate din care a realizat, în aceeași perioadă fiscală, venituri totale de 340.325,5 lei pe an. Adică de 28.360,5 lei pe lună (5.789,85 de euro).

Conform aceleiași declarații de avere, soția lui Dacian Cioloș, Valerie Cioloș Villemin apare ca fiind remunerată, în calitate de administrator al companiei SC Equilibre Connexion SRL, cu sediul în București, de unde, în tot anul fiscal 2025, aceasta a realizat venituri de 965 de lei, adică de 80,42 de lei pe lună.

Învățământ în domeniul cultural

SC Equilibre Connexion SRL este o firmă înființată, potrivit datelor furnizate de Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC), în București, la data de 16 iunie 2016, când soțul ei era premier al Guvernului tehnocrat. Societatea are ca obiect principal de activitate „Alte forme de învățământ - Învățământ în domeniul cultural (limbi străine, muzică, teatru, dans și arte plastice”. Asociatul unic și administratorul societății este chiar Valerie Denise Maria Cioloș Villemin.

Din 2016, până la data de 31 decembrie 2025, SC Equilibre Connexion SRL a avut, conform datelor din bilanțurile contabile depuse la Ministerul Finanțelor, o cifră de afaceri totală în cuantum de 1.219.212 lei (0 lei în 2016, 59.519 lei în 2017, 244.533 de lei în 2018, 178.551 de lei în 2019, 140.980 de lei în 2020, 166.696 de lei în 2021, 106.304 lei în 2022, 135.908 lei în 2023, 91.080 de lei în 2024 și, în ultimul an fiscal, 2025, cifra de afaceri s-a ridicat la 95.541 de lei).

De asemenea, veniturile totale ale firmei soției lui Dacian Cioloș au fost, în aceeași perioadă, de 1.222.232 de lei (78 de lei în 2017, 59.970 de lei în 2018, 244.662 de lei în 2018, 179.250 de lei în 2019, 141.135 de lei în 2020, 166.786 de lei în 2021, 106.347 de lei în 2022, 136.610 lei în 2023, 91.854 de lei în 2024 și 85.580 de lei în 2025). Între 2016 și 2025, aceeași firmă a cheltuit, în total, 851.530 de lei (14.124 de lei în 2016, 56.895 de lei în 2017, 119.587 de lei în 2018, 92.491 de lei în 2019, 93.923 de lei în 2020, 99.380 de lei în 2021, 101.503 lei în 2022, 107.106 lei în 2023, 91.495 de lei în 2024 și 75.026 de lei în 2025).

SC Equilibre Conexxion SRL a avut pierderi totale de 14.495 de lei (14.046 de lei în 2016 și 449 de lei în 2024) și a realizat, pentru acționarul unic, profituri nete totale de 380.742 de lei (1.303 lei în 2017, 117.403 lei în 2018, 81.694 de lei în 2019, 43.175 de lei în 2020, 65.505 lei în 2021, 1.706 lei în 2022, 24.537 de lei în 2023 și 15.419 lei în 2025).

PFA-ul care i-a asigurat încasările a fost desființat

Revenind la veniturile lui Dacian Cioloș din anul 2025, așa cum am arătat mai sus, acestea au fost realizate exclusiv prin intermediul „Cioloș Dacian Julien PFA”. Aflăm însă, din cuprinsul declarației de interese pe care consilierul prezidențial a întocmit-o și publicat-o voluntar, tot la data de 11 iunie 2026, pe site-ul Administrației Prezidențiale, că este vorba despre o entitate cu sediul în localitatea Măgura, județul Brașov, a cărei activitate a fost suspendată din data de 6 aprilie 2026.

De altfel, Dacian Cioloș arată că mai deține calitatea de membru în cadrul mai multor entități, unde desfășoară, de asemenea, activități neremunerate.

Este vorba despre Agro Paris Tech (unde este membru în Consiliul de Administrație), despre IDDRI - Industrial think-tank Paris (în cadrul căruia este membru al Strategic Advisory Council), respectiv despre Alliance Biodiversity Ciat - Roma (unde este membru în Consiliul de Administrație).

Împrumuturi acordate de 37.500 de euro

În pofida faptului că nu a fost remunerat în niciuna dintre aceste funcții, dar și a faptului că în ultimul an fiscal nu a realizat venituri de natură salarială, consilierul prezidențial notează, de data aceasta în declarația de avere, că a acordat două împrumuturi în nume personal, către destinatari persoane fizice anonimizate, în valoare totală de 37.500 de euro.

De asemenea, Dacian Cioloș mai arată că a împrumutat, în nume personal, campania pentru alegerile europarlamentare (este vorba, cel mai probabil, despre scrutinul din vara anului 2024), cu suma de 200.000 de lei.

Reamintim că Cioloș a candidat, în anul 2024, la un post de eurodeputat din partea REPER, însă partidul său nu a făcut pragul electoral, fiind surclasat de SOS România, condus de Diana Iovanovici Șoșoacă.

Două case de vacanță și o colecție de bijuterii

În aceeași declarație de avere, Dacian Cioloș precizează că deține două terenuri intravilane, unul la Cluj, iar celălalt la Brașov, cumpărate în anii 2009 și 2025, cu suprafața totală de 4.196 de metri pătrați.

De asemenea, arată că mai deține un apartament în București, cumpărat în anul 2015, cu suprafața de 144,63 de metri pătrați, o casă de vacanță în județul Cluj, cu suprafața de 90 de metri pătrați, construită în anul 2015, precum și o a doua casă de vacanță, la Măgura, județul Brașov, cu suprafața de 156 de metri pătrați, cumpărată în anul 2023.

Consilierul prezidențial mai deține în proprietate două autoturisme: un Nissan Qashqai, fabricat în anul 2008, și o Dacia Duster, fabricată în anul 2022.

Dacian Cioloș mai notează că se află în posesia unei colecții de bijuterii sub formă de inele, coliere din aur, pietre prețioase și pietre semiprețioase, dobândite în anul 2023, pe care le-a evaluat la 14.000 de euro.

Nu în ultimul rând, precizează că are conturi și depozite bancare, deschise la BRD, Banca Transilvania și BNP Paribas, în care a economisit 24.872,42 de lei, 119.141,71 de euro și 466,70 de dolari SUA.