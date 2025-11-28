Anticorupția din MAI anunță că își folosește la filaje creativitatea și video-nasturii de 500.000 €

Pentru a zecea oară în ultimii patru ani, Direcția Generală Anticorupție din cadrul Ministerului Afacerilor Interne se dotează cu noi echipamente de filaj și interceptare, mai exact cu aparatură de înregistrare audio-video, inclusiv disimulată în nasturi. Astfel de echipamente au fost cumpărate și anul trecut, și acum doi ani, însă DGA preferă să mai cheltuie, de la buget, încă o jumătate de milion de euro. Afacerea, parafată la finalul lunii octombrie, a fost adjudecată de compania unui fost general SIE și a unui fost locotenent-colonel din MApN.

Mai exact, la data de 18 iunie 2025, Direcția Generală Anticorupție (DGA) a anunțat, prin intermediul SEAP (Sistemul Electronic al Achizițiilor Publice), că vrea să încheie un contract în vederea cumpărării unui nou set de echipamente de tehnică specială de interceptare și monitorizare. Afacerea, pentru care DGA a plătit 1.793.093 de lei fără TVA, respectiv 2.169.642,53 de lei cu TVA inclusă, vizează 50 de astfel de echipamente de filaj, iar contractual a fost împărțit în 15 loturi separate.

Concret, primul lot constă în achiziția a două sisteme de înregistrare audio. Al doilea lot, cu un buget de 76.706,75 de lei cu TVA, vizează achiziția a șase înregistratoare audio disimulabile. Al treilea lot se referă la cumpărarea a patru înregistratoare audio de dimensiuni reduse tip 1. Al patrulea lot constă în achiziția a șase înregistratoare de dimensiuni reduse tipul 2. Lotul 5 se referă la cumpărarea a trei înregistratoare audio disimulate. Lotul 6 vizează două înregistratoare audio tip 2.

Al șaptelea lot se referă la achiziția a trei înregistratoare audio disimulate tip 3. Lotul 8 vizează trei înregistratoare audio-video 5G plus în valoare de 368.071,1 lei cu TVA. Lotul 9 se referă la 3 înregistratoare audio-video 4 G tip 1. Al zecelea lot se referă la două înregistratoare audio-video 4G tip 2.

Lotul 11 constă în două sisteme de înregistrare a camerelor IP și NVR. Lotul 12 vizează patru înregistratoare audio-video cu transmisie Wi-Fi. Lotul 13 se referă la un înregistrator audio-video disimulat. Lotul 14 se referă la două înregistratoare audio-video disimulate, iar al cinsprezecelea lot constă în șase camere pinhole (nasture).

Atribuire fără licitație

În total, proiectul viza 50 de astfel de echipamente de tehnică specială care trebuiau să intre în dotarea celor de la DGA, iar achiziția s-a făcut nu prin licitație deschisă, ci printr-o cerere de ofertă. Al unsprezecelea lot a fost anulat, la data de 15 octombrie 2025, întrucât toate ofertele, cererile de participare sau proiectele au fost retrase sau au fost considerate inadmisibile.

În aceste condiții, DGA a atribuit două contracte. Primul, din data de 23 octombrie 2025, care vizează nouă loturi, a fost adjudecat de către compania SC Felix Telecom SRL, pentru un preț final negociat de 1.589.093 de lei fără TVA, respectiv de 1.922.802,53 de lei cu TVA inclusă. Iar al doilea, parafat tot la data de 23 octombrie 2025, a fost adjudecat de către compania SC Starc3sys SRL, pentru 204.000 de lei fără TVA, adică pentru 246.840 de lei cu TVA inclusă.

DGA susține că își îndeplinește misiunile prin creativitate

Conform caietului de sarcini care stă la baza acestei achiziții, DGA este structura specializată a Ministerului Afacerilor Interne pentru prevenirea și combaterea corupției în rândul personalului propriu. De asemenea, se mai precizează că, potrivit Regulamentului de organizare și funcționare, Serviciul Tehnic, Centrul Operațional 1 Iași, Centrul Operațional 2 Timișoara și Centrul Operațional 3 Cluj-Napoca din cadrul DGA sunt specializate în acordarea suportului tehnico-operativ „în vederea punerii în executare a mandatelor de supraveghere tehnică, pentru descoperirea, documentarea și combaterea faptelor de corupție săvârșite de personalul MAI, fiind autorizate să folosească, în condițiile legii, dispozitive, mijloace și sisteme tehnice speciale pentru obținerea, valorificarea, prelucrarea și stocarea informațiilor referitoare la faptele de corupție”.

Conform sursei citate, misiunile personaluluii DGA „pot fi duse la îndeplinire nu doar prin creativitate, dar și prin dotarea cu mijloace tehnice de ultimă generație, de dimensiuni considerabil mai mici în raport cu dotarea existentă la nivelul instituției”.

Toate aceste echipamente de tehnică de interceptare și filaj trebuie să fie livrate în termen de 90 de zile de la semnarea contractului, nu înainte de primirea avizului de securitate din partea DGPI.

Furnizorii: un fost general SIE și un fost locotenent-colonel MApN

În ceea ce privește cele două companii care și-au adjudecat loturile, acestea sunt controlate de foști militari și sunt abonate la contractele cu statul. Mai exact, SC Felix Telecom SRL este o companie deținută de fostul general SIE Teodor Iles și de soția sa, Doina Felicia Iles.

Felix Telecom figurează, în ultimul an, cu contracte cu IGPR (a furnizat soluții software), cu STS (a livrat surse neîntreruptibile de tensiune), cu MAI (a livrat echipamente de comunicații), cu Institutul pentru Tehnologii Avansate al SRI (a vândut component de monitorizare a flotei auto), cu IGPF (a vândut dulapuri), cu Hidroelectrica (a furnizat surse de alimentare electrice UPS), cu UM 01675 București (a liveat video wall-uri), cu Ministerul Muncii (a predate materiale diverse), dar și cu Spitalul Militar Central.

A doua companie, SC Strarc3sys SRL, este deținută, în calitate de asociat unic, de către fostul locotenent-colonel în MApN George Cristian Ghimfus. Soția acestuia este ofițer specialist în MAI. Compania a derulat contracte, în ultimul an, cu UM 02415 București, cu STS, cu Spitalul Militar Central, cu MApN – UM 01829 și cu UM 01575 București.

Achiziții similare, făcute pe bandă rulantă, în ultimii patru ani

Achiziția făcută de către DGA este una dintr-un lung șir de astfel de cumpărături parafate în ultimii patru ani, a căror valoare totală se ridică la 5,1 milioane de lei cu tot cu TVA.

Astfel, pe 23 februarie 2024, DGA a încheiat cu SC Focus Trading ’94 SRL și cu SC Finro SRL un contract de 485.480 de lei fără TVA, pentru furnizarea de kituri de deschidere a diverselor tipuri de autovehicule, de echipamente audio de interceptare și transmitere 4G și de kituri de instalare audio-video.

La 28 noiembrie 2023, DGA a încheiat cu Focus Trading ’94 SRL un contract de 245.200 de lei fără TVA, pentru achiziția de înregistratoare audio-video disimulabile cu 4G. În aceeași zi, a mai încheiat cu Focus Trading ’94 SRL și cu VI Technologies SRL, un contract de 176.410 lei fără TVA, pentru achiziția de înregistratoare audio-video disimulate cu 4G.

Pe 6 septembrie 2023, DGA a încheiat cu SC Focus Trading ’94 SRL și cu Zet Security Team SRL un contract de 612.730 de lei fără TVA, pentru furnizarea de software de proiectare 3D și printare a cheilor, un kit pentru extracție pentru sisteme de închidere și pentru extinderea sistemului de monitorizare a flotei de vehicule cu GPS.

În 4 noiembrie 2022, DGA a parafat cu SC Finro SRL un contract de 185.000 de lei fără TVA pentru un sistem de monitorizare audio prin GSM. Astfel de contracte au mai fost încheiate pe 4 octombrie 2022, 8 august 2022, 15 decembrie 2021 și 14 iulie 2021.