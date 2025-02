DN 71 Târgoviște-Sinaia, atacat de Opoziție, în Parlament. Ultima încercare de a bloca demolarea caselor dâmbovițenilor

Cu toate acestea, comisiile de specialitate reunite ale Parlamentului au acordat, ieri, aviz favorabil proiectului de buget al Ministerului Transporturilor și Infrastructurii (MTI) pentru anul 2025, cu 23 de voturi pentru și 14 împotrivă. Amendamentul privind blocarea bugetării proiectului de modernizare a DN 71 a fost singurul prin care s-a cerut o reducere a alocării fondurilor, în timp ce toate celelalte au fost depuse pentru a se cere mai mulți bani. Parlamentarii Opoziției au declarat, pentru Jurnalul, că se vor lupta în continuare pentru a opri acest proiect de infrastructură care afectează tot județul Dâmbovița.

Parlamentarii USR din Dâmbovița - senatoarea Elena Adelina Dodra și deputatul Daniel-Codruț Blaga - au introdus un amendament privind diminuarea sumei prevăzute la bugetul de stat pe 2025 pentru modernizarea DN 71 Bâldana-Târgoviște-Sinaia. În urma propriei analize, cei doi parlamentari au ajuns la concluzia că lărgirea unei porțiuni din acest drum la patru benzi, în zona de sud a județului, dar și aplicarea normelor actuale ale drumurilor Expres pe porțiunea de nord a DN 71 vor aduce mai multe prejudicii cetățenilor decât beneficii, iar blocarea iminentă a proiectului în instanțele de judecată ar conduce la o pierdere financiară importantă pentru bugetul statului.

„Obiectivul cu codul 1287 trebuie eliminat din planurile de investiții ale Ministerului Transporturilor deoarece proiectul în forma sa actuală nu doar că nu rezolvă problemele reale ale județului Dâmbovița, dar aduce și o serie de efecte nocive care vor afecta calitatea vieții dâmbovițenilor, investițiile în județ și dezvoltarea economică, utilitatea publică a proiectului nefiind demonstrată”, se precizează în motivarea amendamentului depus de parlamentarii USR.

Rigolele trec prin zidurile de la stradă ale caselor-monument

Ignorați de Curtea de Apel și de Avocatul Poporului

Cei doi parlamentari au explicat, pentru Jurnalul, că după ce au văzut reacții ale oamenilor în mass-media au mers pe teren, atât în zona de sud, unde se fac deja exproprierile, cât și în nordul județului, unde oamenii așteaptă să primească deciziile, iar toți cei care se află pe listele de expropriere sunt disperați, pentru că nu au reușit să găsească sprijin nici măcar în instanță, deși au încercat să oprească procedura de expropriere, depunând cererile în termenul legal pe care îl prevede Legea contenciosului administrativ la Curtea de Apel București. Mai mult, îi ignoră și Avocatul Poporului – care ar fi avut pârghiile necesare pentru a bloca Hotărârea de Guvern 1588/2024, în urma zecilor de petiții de același fel care au fost trimise, conform procedurilor instituției.

„Amendamentul introdus de noi reprezintă, dincolo de orice, o reacție. Un semnal de alarmă mai clar, după ce am căutat să găsim o soluție practică și prietenoasă cu comunitatea în ceea ce privește un proiect care nu a fost niciodată analizat din această perspectivă. Am avut un dialog deschis în ultimele săptămâni cu oamenii care au primit înștiințări de expropriere și care riscă acum să-și piardă agoniseala. Dincolo de sumele propuse de autorități însă, și chiar dacă acestea sunt mult sub valoarea reală a proprietăților de astăzi, avem în față un risc comunitar mare, care include inclusiv punerea în pericol a patrimoniului cultural al județului Dâmbovița. În tot acest timp, nu regăsim nici măcar pe hârtie vreun beneficiu real, dincolo de acela de «a bifa un proiect». Înțeleg că poziția mea poate fi răstălmăcită drept o punere de-a curmezișul, însă nu putem vorbi de așa ceva atunci când în joc sunt viețile a peste 4.000 de oameni pe care îi reprezint și îi reprezentăm”, a explicat, pentru Jurnalul, deputatul USR Daniel Blaga.

Drumul va intra până-n sufrageriile localnicilor

Comisia Europeană a respins proiectul inițial

Inițiativa USR se bazează și pe faptul că inițiativa inițială de a transforma DN-urile în Drumuri Expres, cu actualele norme de construcții ale drumurilor și podurilor, a fost respinsă de Comisia pentru Transporturi din Parlamentul European, însă proiectul actual de „modernizare” presupune aproximativ aceleași transformări și demolări care afectează grav localitățile traversate de DN 71.

De asemenea, parlamentarii spun că nu se susține nici componenta de „utilitate publică”, deoarece proiectul afectează foarte multe proprietăți, fără a despăgubi oamenii.

„Am depus acest amendament pentru susținerea oamenilor și a comunităților care sunt afectate grav de acest proiect al Ministerului Transportului. Acest proiect nu își dovedește utilitatea publică și este doar o soluție ineficientă și dăunătoare pentru calitatea vieții dâmbovițenilor și pentru dezvoltarea județului. Atragem atenția tuturor decidenților că acest obiectiv de investiții trebuie eliminat din planurile Ministerului Transporturilor, deoarece acest proiect în forma sa actuală nu rezolvă problemele reale ale județului Dâmbovița, ci le agravează. Nu putem accepta o investiție care afectează negativ calitatea vieții oamenilor, pune în pericol patrimoniul cultural pe tronsonul Târgoviște-Sinaia, generează exproprieri masive și creează un dezechilibru economic major”, a explicat, pentru Jurnalul, și senatoarea USR Adelina Dobra.

Aceasta a subliniat faptul că nu este împotriva investițiilor, dar le va susține doar dacă se poate dovedi că aduc beneficii reale, fără a prejudicia cetățenii ce nu se pot apăra împotriva abuzurilor statului.

Casele de la mai puțin de 100 de metri distanță de vechea școală, monument istoric, vor fi demolate

Există soluții pentru a fluidiza traficul

Soluția propusă de USR este construirea unui drum Expres București-Târgoviște, care nu implică exproprieri, nu distruge mediul și patrimonial cultural, oferă o infrastructură modernă și sigură pentru toți locuitorii județului.

„Vrem și susținem investiții bune, nu vrem cheltuirea banului public doar de dragul de a face proiecte decise în spatele cortinei, fără nicio consultare publică. Vrem o infrastructură modernă care trebuie să răspundă nevoilor comunității, nu să le ignore. Lărgirea DN 71 doar pe tronsonul Bâldana-Târgoviște va duce la blocaje și va limita dezvoltarea economică a județului, descurajând investițiile și afectând mii de navetiști. În plus, impactul asupra mediului, exproprierile nedrepte și riscurile crescute de accidente sunt argumente clare pentru revizuirea urgentă a acestui proiect. Soluții corecte și moderne există, dar sunt ținute la sertar sau tărăgănate. O astfel de soluție este dezvoltarea unui Drum Expres București-Târgoviște, care să ofere o infrastructură sigură, modernă și sustenabilă, fără efecte nocive asupra comunităților locale. Autoritățile trebuie să ia decizii responsabile și să direcționeze fondurile publice spre proiecte care aduc beneficii reale pentru județul Dâmbovița și întreaga regiune”, a mai explicat senatoarea USR.

Deputatul Dumitru Coarnă a confirmat, pentru Jurnalul, că parlamentarii SOS România susțin inițiativa parlamentarilor USR din Dâmbovița. De asemenea, senatorul de Dâmbovița Ciprian Iacob a confirmat, pentru Jurnalul, că și parlamentarii AUR susțin acest amendament. Cu toate acestea, deși partidele din Opoziție au trecut peste tot ceea ce le diferențiază, în încercarea de a opri proiectul care afectează peste 4.000 de dâmbovițeni, partidele de la guvernare au avut majoritate la vot și au respins amendamentul, în comisiile parlamentare de ieri. Astăzi se vor face ultimele încercări, la votul final pe buget.

Magazinele de la stradă vor fi desființate. Proprietarilor li se ia pâinea de la gură, iar localnicii sunt lăsați fără posibilitatea de a-și cumpăra alimente

Legea Bugetului se votează astăzi

Proiectul legii bugetului de stat pe anul 2025 a intrat, ieri, în dezbaterea comisiilor parlamentare. Comisiile de specialitate au examinat și au avizat bugetele ordonatorilor de credite, acestea fiind dezbătute pe rând în comisiile reunite de buget-finanțe ale Parlamentului. Astăzi, începând cu ora 14.00, Senatul și Camera Deputaților se reunesc în plen pentru dezbaterea actului normativ.

Ministerul Transporturilor are, pentru 2025, cel mai mare buget de după 1989, respectiv 43,27 miliarde de lei, un buget cu aproape 20% mai mare decât cel de anul trecut. Cei mai mulți bani sunt destinați finanțării contractelor pentru construcția și modernizarea infrastructurii mari de transport, inclusiv pentru „modernizarea” DN 71. Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a precizat, după votul pe buget din Comisia pentru Transporturi, că anul acesta se estimează că vor fi dați în trafic în jur de 250 de kilometri de autostradă.

La proiectul de buget pe 2025 al MTI au fost depuse 65 de amendamente, din care 58 au aparținut USR, șase AUR și unul PSD. Acestea au fost supuse votului în bloc pe formațiuni politice. Amendamentele depuse de opoziție au fost respinse, însă cel depus de PSD a fost admis, fiind susținut de Ministerul Transporturilor.