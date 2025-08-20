Spectaculoasă declarație de avere a șefului Proiectelor Europene: Ministrul Pîslaru, dator-vândut la băncile bruxelleze, a reușit să dea el însuși împrumuturi de 1,43 milioane de lei

Actualul ministru al Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, și-a cumpărat, anul acesta, o casă în Belgia, cu suprafața de 225 metri pătrați. De asemenea, el a reușit să acorde trei împrumuturi în nume personal, în valoare totală de 1.435.729,69 de lei. Unul dintre debitori este partidul REPER, înființat de Dacian Cioloș. Asta, în ciuda faptului că este dator la băncile belgiene, de unde a contractat el însuși două credite de aproape 650.000 de euro. Acestea sunt doar câteva informații care rezultă din cea mai recentă declarație de avere pe care Pîslaru a completat-o și publicat-o, voluntar, pe site-ul ministerului pe care îl conduce. Din acest document, mai aflăm că, după ce nu a mai ocupat funcția de europarlamentar, Dragoș Pîslaru a fost angajat de UNICEF Republica Moldova, fiind salarizat cu puțin peste 3.000 de dolari pe lună. Soția actualului ministru este o femeie de afaceri. Ea deține acțiuni la o firmă care, de asemenea, are acțiuni la altă companie care, la rândul ei, este beneficiara unui studiu de oportunitate pentru dezvoltarea unui parc fotovoltaic în județul Dâmbovița.

Premierul Ilie Bolojan a ordonat, recent, miniștrilor Cabinetului său ca, în ciuda deciziei Curții Constituționale prin care declarațiile de avere și de interese ale demnitarilor să fie trecute la secret, considerându-se, prin aceasta, că nu mai reprezintă informații de interes public, să publice, totuși, aceste documente pe site-urile ministerelor. Așa se face că, la data de 8 august 2025, proaspătul ministru al Investițiilor și Fondurilor Europene, pe care chiar Ilie Bolojan l-a impus ca nominalizare pentru această funcție de către PNL, chiar dacă nu este membru al acestui partid, să dea curs ordinului și să își publice declarația de avere, dar și declarația de interese, pe pagina oficială de internet a instituției.

Din declarația de avere astfel completată, aflăm că Dragoș Nicolae Pîslaru și-a cumpărat, chiar anul acesta, o proprietate destul de încăpătoare în Belgia. Este vorba despre o casă de locuit, cu suprafața de 225 de metri pătrați, asupra căreia este coproprietar împreună cu soția sa, Livia Georgiana Pîslaru.

Conform aceluiași document, demnitarul guvernamental deține și un autoturism marca Mini Countryman, fabricat în anul 2021, pe care l-a achiziționat în leasing. Dragoș Pîslaru mai declară, totodată, că deține economii bancare în cuantum total de 118.751,83 de lei, 3.825,98 de euro și 8.008,94 dolari SUA. De asemenea, mai are economii în titluri de stat și acțiuni în cuantum de 4.373 de lei. Din care 320 de lei la Hidroelectrica și 3.953 de lei la Transelectrica.

Și-a creditat prietenii, partidul și rudele

O altă informație interesantă care rezultă din aceste documente face referire la faptul că ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene este un om mărinimos. Acesta notează, spre exemplu, că a acordat împrumuturi în nume personal în cuantum total de 1.435.729,69 de lei.

Este vorba despre trei împrumuturi. Un prim astfel de împrumut a fost acordat unei persoane fizice al cărui nume este anonimizat, în valoare de 240.000 de lei. Al doilea împrumut, de 184.000 de lei a fost acordat partidului REPER, condus de Dacian Cioloș, din cadrul căruia însuși Dragoș Pîslaru a făcut parte și pe listele căruia a candidat, atât în vara anului 2024, la alegerile europarlamentare, cât și în data de 1 decembrie 2024, la alegerile parlamentare, la ambele fără niciun succes.

Cel de-al treilea și, totodată, cel mai consistent împrumut a fost acordat unei alte persoane fizice, despre care ministrul susține că este un membru al familiei sale, dar al cărui nume este, de asemenea, anonimizat. Acest împrumut se ridică la nu mai puțin de 1.011.729,69 de lei.

Datornic la bănci

Aceste trei împrumuturi acordate de Dragoș Pîslaru au fost date în condițiile în care el însuși este dator vândut la bănci. Conform declarației de avere citate, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene are două credite bancare, contractate de la KBC Bruxelles, în valoare totală de 648.692 euro.

Primul credit, în cuantum de 18.692 de euro, a fost contractat în anul 2024 și este scadent în anul 2029. Cel de-al doilea credit, însă, în valoare de 630.000 de euro, a fost contractat tot în anul 2024, dar are scadența în anul 2045.

În anul fiscal precedent, Nicolae Dragoș Pîslaru a încasat de la Parlamentul European 107.657,85 de euro. El notează că, în calitate de europarlamentar, a primit o indemnizație anuală de 46.889,85 de euro, la care se adaugă diurna pentru activitatea de europarlamentar, în cuantum de 32.100 de euro pe an, precum și o sumă forfetară de 29.668 de euro.

După ce i-a încetat mandatul de eurodeputat, Dragoș Pîslaru a fost salarizat de către UNICEF Republica Moldova, în calitate de High Level Advisor, cu suma de 36.593 de dolari SUA pe an.

Soția ministrului Investițiilor și Proiectelor Europene, Livia Georgiana Pîslaru, este trecută în această declarație de avere ca fiind salarizată, în baza unui contract individual de muncă, de către compania privată SC Pro Team Innovation SRL, de unde, în anul fiscal 2024, ar fi primit o leafă totală de 6.000 de lei pe an.

Povestea afacerilor

Potrivit datelor furnizate de Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC), firma SC Pro Team Innovation SRL, angajatorul soției lui Dragoș Pîslaru, a fost înființată în data de 4 decembrie 2024, sub denumirea de SC DNP Research & Company SRL București, cu sediul într-un imobil din strada Clucerului, din Sectorul 1 al Capitalei. La momentul înființării firmei, societatea avea un singur asociat, chiar în persoana actualului ministru al Investițiilor și Proiectelor Europene. Dracoș Pîslaru deținea, de asemenea, și funcția de administrator.

Societatea avea, la acel moment, domeniul de activitate declarat „consultanță în domeniul fiscal”. Însă, nici trei ani mai târziu, Dragoș Pîslaru a decis să se autorevoce din funcția de administrator al acestei firme și să numească, în locul său, alți doi administratori. Primul se numește Răzvan Mihai Pîslaru și este nimeni altul decât fratele lui Dragoș Pîslaru, iar cel de-al doilea este Octavian Silviu Jurma.

Acesta din urmă este fratele fostei șefe a Direcției Naționale Anticorupție, Anca Jurma. Iar fratele lui Dragoș Pîslaru este un prieten al acestuia și împărtășesc același hobby: ambarcaţiunile cu vele. Soţul Ancăi Jurma postează frecvent fotografii din escapadele sale maritime sportive, în timp ce Răzvan Mihai Pîslaru şi-a oficializat această pasiune, devenind membru al Asociaţiei „Romanian Laser Class Association”, organizaţie nonguvernamentală care se ocupă cu promovarea, dezvoltarea, încurajarea, organizarea şi coordonarea concursurilor şi a navigaţiei cu vele în România. Membri ai asociaţiei mai sunt chiar Dragoş Pîslaru şi Radu Eugen Zitti, care deţine şi calitatea de membru al Consiliul Federal al Federaţiei Române de Yachting, precum şi un anume Mihai Cristian Daianu.

Asocieri surpriză

Revenind la SC Pro Team Innovation SRL, la data de 28 iulie 2007, Dragoș Pîslaru decide să renunțe și la calitatea de asociat al acestei companii, cesionând toate părțile sociale în favoarea celor doi administratori, Răzvan Mihai Pîslaru și Octavian Silviu Jurma.

Lucrurile au rămas în această structură până în 14 octombrie 2016, când firma a schimbat din nou structura acționariatului. Mai exact, soția lui Dragoș Pîslaru, Livia Georgiana Pîslaru, a devenit noul asociat unic al firmei.

Un detaliu important, la care urmează să ne referim mai jos, este acela că noua patroană a decis să înființeze un punct de lucru al companiei în comuna Costeștii din Vale, județul Dâmbovița.

Tot de la Oficiul Național al Registrului Comerțului nmai aflăm că SC Pro Team Innovation SRL a devenit, tot din anul 2016, asociat persoană juridică într-o altă companie. Este vorba despre SC Energy Solar Land State SRL, cu sediul în Titu, județul Dâmbovița. La acel moment, firma avea drept asociați pe Florica Simion, Sergiu Florin Roșca, Adrian Alexander Smeu, Cătălina Vintilă, Livia Georgiana Pîslaru (soția lui Dragoș Pîslaru) și SC Pro Team Innovation SRL.

În data de 10 martie 2017, în firmă a rămas doar Livia Georgiana Pîslaru.

Fotovoltaicele din Costeștii de Vale, județul Dâmbovița

Potrivit unui document întocmit de către Consiliul Județean Dâmbovița, pentru compania SC Energy Solar Land State SRL a fost elaborat un studiu de oportunitate pentru o centrală fotovoltaică în satul Mărunțișu, comuna Costeștii din Vale, județul Dâmbovița, adică exact la punctul de lucru înființat anterior. Acest studiu a fost redactat de Biroul Național de Proiectare C. Arh. Nicolae Coman, din Târgoviște, iar beneficiarii se numesc SC Energy Solar Land State SRL din Titu, adică firma familiei Pîslaru, și SC Energo Land State 12 SRL, cu sediul, de asemenea, în Titu.

Conform datelor furnizate de Oficiul Național al Registrului Comerțului, SC Energo Land State 12 SRL este deținută chiar de către foștii coasociați ai Liviei Georgiana Pîslaru, din SC Energy Solar Land State SRL, adică Florica Simion, Sergiu Florin Roșca, Adrian Alexander Smeu și Cătălina Vintilă.

Revenind la documentul Consiliului Județean, pentru prima firmă, procentul de ocupare al terenului era de 44,27%. Este vorba despre o suprafață totală de 128.000 de metri pătrați, care ar fi trebuit să fie ocupată pe o suprafață de 49.858 metri pătrați cu panouri fotovoltaice, pe alți 150 metri pătrați de echipamente conexe, 6.100 de metri pătrați să fie suprafață de circulație, 70.747 metri pătrați să fie suprafață liberă gazonată și 1.045 metri pătrați să fie trecută în domeniul public.

În ceea ce privește SC Energo Land State 12 SRL, suprafața totală era de 140.000 de metri pătrați, suprafața ocupată cu panouri fotovoltaice de 52.161 metru pătrați, suprafața ocupată cu echipamente conexe de 150 metri pătrați, suprafața circulației interioare de 6.930 metri pătrați, suprafața loberă gazonată de 80.481 metri părați și trecerea în domeniul public de 278 metri pătrați. Procentul de ocupare a terenului era de 42,8%.

Atât firmele de energie, cât și angajatorul soției au suferit pierderi în anul fiscal 2024

Din datele furnizate de Ministerul Finanțelor Publice, în anul fiscal 2024, SC Energo Land State 21 SRL a avut, anul trecut, o cifră de afaceri de zero lei, a încasat venituri totale de 262.719 lei, a cheltuit 277.367 de lei și a înregistrat pierderi de 14.648 de lei. Firma a funcționat cu un singur salariat.

În ceea ce privește a doua companie, SC Energy Solar Land State SRL, aceasta a avut zero lei cifră de afaceri, zero lei venituri încasate, a cheltuit 6.170 de lei, sumă care a constituit, de altfel, și pierderea înregistrată de această societate. Firma a funcționat anul trecut fără niciun salariat.

SC Pro Team Innovation SRL a avut, conform bilanțului contabil depus la data de 31 decembrie 2024, o cifră de afaceri de zero lei anul trecut. A încasat venituri totale de 7.308 lei, dar a cheltuit 254.653 de lei. Compania a înregistrat, astfel, pierderi de 247.363 de lei. Societatea a funcționat, în 2024, cu un singur salariat, cel mai probabil soția actualului ministru al Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru.

