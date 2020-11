După două luni de „mască în aer liber”, Guvernul și-a dat seama că nu are baza legală. Și a emis un OUG neconstituțional

Timp de aproape două luni, autoritățile locale au fost nevoite să pună în aplicare mai multe hotărâri de Guvern prin care să oblige populația să poarte masca de protecție în spațiile deschise. Mai întâi, în anumite spații (printre care și falezele), apoi au generalizat această obligație în localitățile unde indicele de infectare cu noul coronavirus depășește rata de 1,5 la mie. După care, Executivul a decis să instituie permanent și oriunde această mască. Ei, bine, la sfârșitul săptămânii trecute, Guvernul a realizat, în cele din urmă, că nu are bază legală să introducă o asemenea afectare a dreptului la libera circulație, întrucât Legea nr. 55/2020 permite instituirea obligativității măștii numai în spațiile închise. Astfel încât, prin OUG, a fost modificat articolul 13, litera „a”, eliminând sintagma „închise”, pentru a reglementa spațiile publice unde această restricție operează.

„Reparația” a fost făcută, cu încălcarea prevederilor constituționale care arată clar că îngrădirea unor drepturi fundamentale poate fi dispusă numai prin lege, iar ordonanțele de urgență nu pot fi emise, dacă ele afectează drepturile și libertățile constituționale. Mai mult, prin această reglementare, despre care specialiștii în drept susțin că este profund neconstituțională, guvernanții recunosc, indirect, că toate sancțiunile aplicate până în prezent pentru nepurtarea măștii în spații deschise nu au avut bază legală.

Sub pretextul că „anul școlar este în desfășurare și că termenul pentru asigurarea cadrului legal necesar este foarte scurt, este necesară o nouă reglementare care să asigure o bună protejare a dreptului la sănătate corelat cu asigurarea dreptului la învățătură”, al faptului că „în condițiile unei potențiale limitări a interacțiunii la clasă/cursuri este imperios necesar să asigurăm cadrul juridic adecvat și, implicit, securitatea raporturilor juridice în privința asigurării dreptului fundamental la învățătură, corelat cu asigurarea dreptului la sănătate” sau că „știind că anul școlar este în desfășurare și în regim de urgență, unitățile de învățământ, cadrele didactice trebuie să știe cum să își organizeze activitatea de predare-învățare-evaluare, prin asigurarea dreptului atât la educație, cât și la sănătate al elevilor”, Executivul condus de Ludovic Orban a operat, la sfârșitul săptămânii trecute, o modificare a Legii 55/2020, cea în baza căreia se poate institui starea de alertă.

Fără legătură cu sistemul de învățământ însă, Guvernul a modificat singurul articol din legea cu pricina care face vorbire despre posibilitatea impunerii obligativității purtării măștii de protecție. Mai exact, articolul 13, litera „a” se modifică și va avea următorul cuprins: „obligativitatea purtării măștii de protecție în spațiile publice, spațiile comerciale, mijloacele de transport în comun și la locul de muncă”. Actul normativ primar vorbea despre faptul că, prin ordin comun al ministrului de Interne și al ministrului Sănătății, se poate institui obligativitatea purării măștii de protecție în spațiile publice închise, în mijloacele de transport în comun, în spațiile comerciale și la locul de muncă. A fost eliminat doar termenul de „închise”, atunci când se definește spațiul public.

Avocatul Toni Neacșu: „E primul pas spre anomie, anarhie și deturnare a democrației”

Cunoscutul avocat Adrian Toni Neacșu, fost judecător și ex-membru al CSM, taxează dur această mișcare a Executivului. Într-o postare pe contul său de socializare, Neacșu arată că această legiferare intempestivă confirmă, pe de o parte, ceea ce mulți juriști au spus, și anume că legislația actuală nu permite legiferarea portului măștii de protecție în spații publice deschise. „Dacă nu era așa, Guvernul nu ar fi simțit nevoia să-și atribuie singur posibilitatea asta”, scrie avocatul. „Pe de altă parte, iar asta e mai grav, prin această ordonanță de urgență Guvernul sfidează grav atât Curtea Constituțională cât și Constituția. OUG-ul este vădit neconstituțional și dacă va fi atacat are mici șanse să rămână în vigoare. Prin Decizia 157 din 13 mai 2020, CCR a stabilit explicit că limitarea drepturilor și libertăților fundamentale pe timpul stării de alertă nu se poate realiza decât prin lege ca act formal adoptat de Parlament, iar nu și prin OUG emis de legiuitorul delegat, Guvernul. Obligativitatea portului măștii de protecție interferează cu dreptul la viață privată în sensul larg prevăzut de art. 8 din Conveția europeană a drepturilor omului. De asemenea, în măsura în care este o măsură medicală, și evident că este, interferează cu dreptul fundamental la sănătate și cu drepturile persoanei de a consimți la orice interveție/act medical care are loc asupra sa. Pentru discuția de față nici nu are importanță dacă măsura obligativității măștii are sau nu un efect pentru combaterea răspândirii pandemiei, ori dacă personal suntem sau nu de acord cu ea. Important este doar că starea de constituționalitate a statului român presupune respectarea de către Guvern, inclusiv sau mai ales în situații excepționale, a limitelor de decizie stabilite în Constituție. Ordinea constituțională nu poate fi suspendată sub pretextul existenței unei situații speciale, pentru că acesta e primul pas spre anomie, anarhie și deturnare a democrației fundamentată pe statul de drept”, mai arată Adrian Toni Neacșu.

Gheorghe Piperea: Încercările Guvernului de a modifica legea nu vor opera retroactiv

La rândul său, avocatul Gheorghe Piperea atrage atenția asupra faptului că Guvernul Orban are impresia că a corectat, prin OUG nr. 192/2020, omisiunea din articolul 13 litera „a” din Legea nr. 55/2020, care nu permitea impunerea obligativității purtării măștii în spațiile publice deschise.

„Dar a comis două noi greșeli, cauzate de neștiință și de «cultura» improvizației cu care ne-a obișnuit”, arată acesta. Potrivit lui Piperea, „din formularea originară a normei («spații publice închise») a fost eliminat cuvântul «închise». În loc să rezolve problema, guvernul o adâncește - dacă purtarea măștii e obligatorie în spații publice, înseamnă că nu e obligatorie în spații sau locuri private - în mașină, în fața curții, în curte, pe câmp, la baltă, la slujba religioasă”. Mai departe, Gheorghe Piperea susține că, „fiind vorba de o restricție de drepturi și libertăți, obligația purtării măștii nu se poate impune decât prin lege, ca act juridic al Parlamentului, și nu prin OUG. O spun articolul 53 din Constituție și deciziile recente ale CCR”.

Contactat telefonic, Gheorghe Piperea a declarat, pentru „Jurnalul”, că Ordonanța de urgență este un act juridic egal cu legea, dar, în acest caz, are toate șansele să fie declarat neconstituțional. Faptul că abia acum s-a trecut la o astfel de reglementare demonstrează că toate celelalte reglementări de până acum cu privire la obligativitatea purtării măștii în spațiile deschise au fost ilegale. Iar încercările guvernului de a modifica legea nu vor opera retroactiv asupra proceselor verbale de contravenție emise până la data elaborării și adoptării acestei ordonanțe de urgență. „Completarea (neconstituțională) a legii prin OUG nu rezolvă ilegalitatea amenzilor date până acum, căci legile sau OUG-urile nu au efect retroactiv. Așadar, amenzile sunt în continuare contestabile cu plângere la judecătorie. Sfatul meu este să nu intrați în conflict cu polițiștii sau cu milițienii în civil, ci să îi anunțați că faceți plângere, să purtați măști dacă credeți că sunt utile și să stați acasă dacă aveți simptome de boli contagioase”, a conchis avocatul.

Cum a fost instituită măsura, până acum, fără să existe în lege

Începând chiar din a doua parte a sezonului estival, Guvernul a emis, pe lângă prevederea expresă din Legea 55/2020, care vorbea exclusiv de posibilitatea obligativității purtării măștii de protecție numai în spațiile publice închise, extinderea acestei măsuri, punctual, în anumite zone din spațiile deschise sau în anumite intervale orare. Decizia în acest sens trebuia însă însușită de comitetele locale sau județene pentru situații de urgență. Odată cu creșterea numărului zilnic de infectări, Executivul a extins, în aceeași manieră nelegală, obligativitatea măsurii oriunde în spațiile deschise, dacă indicele de infectare depășește 1,5 la mia de locuitori. După care, începând de astăzi, această obligativitate este generalizată.

Pentru a da, cât de cât, aparență de legalitate a acestei măsuri, a fost invocat articolul 5, alineat 2, litera „d” din Legea 55/2020, care vizează „măsuri de protecție a vieții și pentru limitarea efectelor tipului de risc asupra persoanelor, inclusiv instituirea carantinei sau a izolării la domiciliu”. O formulă ambiguă și care nu are nicio legătură cu masca de protecție, reglementată la articolul 13, litera „a”.

Mai mult, sancțiunile contravenționale pentru nerespectarea acestui articol era reglementată în cuprinsul articolului 65 litera “h” din lege, cu raportare la litera “a”, declarat neconstituțional, de CCR, în 25 iunie 2020. Pentru că, în termenul constituțional de 45 de zile, acest articol nu a fost pus în acord cu CCR, el și-a încetat aplicabilitatea.

Ordonanțele de Urgență nu pot afecta drepturile și libertățile constituționale

În mai multe decizii, Curtea Constituțională a atras atenția Guvernului că nu poate opera reglementări care aduc atingere drepturilor și libertăților fundamentale prin acte normative inferioare legii organice. În decizia din luma mai, când a analizat OUG 24/2001, CCR a statuat că interdicția adoptării de ordonanțe de urgență este totală și necondiționată atunci când menționează că „nu pot fi adoptate în domeniul legilor constituționale”.

Astfel, Curtea a stabilit că „Guvernul nu are nicio competență de legiferare în domeniul legilor care vizează regimul instituțiilor fundamentale ale statului, drepturile, libertățile și îndatoririle prevăzute de Constituție și drepturile electorale, cu privire la care aplicarea interdicției constituționale exprese este condiționată de adoptarea unor reglementări care suprimă, aduc atingere, prejudiciază, vatămă, lezează, în general, antrenează consecințe negative asupra drepturilor, libertăților și îndatoririlor constituționale”.