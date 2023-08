Echipamente IT pentru „Mentoratul carierei didactice”, de jumătate de milion de lei, contractate de Ministerul Educației 

Achiziția a avut loc la începutul lunii iulie și la mijlocul lunii august a anului curent, două dintre loturile afacerii fiind adjudecate de companii cu istoric mai mult decât interesant. Una dintre firmele adjudecătoare a fost cercetată de Parchetul Cluj pentru nereguli în cadrul unei licitații, după care cauza s-a clasat, fiind aplicate amenzi administrative. Cea de-a doua face parte dintr-un grup economic patronat de omul de afaceri botoșănean Valeriu Iftimie, grup din care face parte o altă companie anchetată, în 2017, de DNA, în legătură tot cu un contract de achiziții publice.

Afacerea a fost inițiată de Ministerul Educației, condus de Ligia Deca, încă din 20 ianuarie 2023, când a publicat pe SEAP (Sistemul Electronic al Achizițiilor Publice) un anunț de participare prin care și-a făcut cunoscută intenția de a contracta echipamente IT, constând în săli multimodale, laptopuri, imprimante multifuncționale, pachete interactive, căști audio, licențe și unități hard-disk profesionale.

Proiectul a fost împărțit în cinci loturi distincte. Pentru primul lot, Ministerul Educației a pus la bătaie un buget estimat la 141.799,5 lei cu TVA, constând în laptopuri și calculatoare desktop, la care se adaugă pachete software, mai exact licențe pentru sistemele de operare, licențe software pentru crearea de documente și licențe antivirus. După care, pentru al doilea lot, constând în săli multimodale sub forma unui pachet interactiv format din acesorii display, cameră frontală și patru camere video, a fost pus la bătaie un buget estimat la 397.634,1 lei cu TVA. În ceea ce privește lotul al treilea, constând în furnizare de imprimante multifuncționale, MEC a alocat un buget de 168.000 de lei fără TVA.

Al patrulea lot viza furnizarea unor căști audio cu microfon încorporat, routere, memorii externe HDD de 2 TB și memorii externe HDD de 5 TB, în valoare de 13.000 de lei fără TVA, iar ultimul lot viza o soluție software pentru gestionarea fișierelor tip PDF, pentru care a fost alocat un buget inițial estimat la 6.000 de lei cu TVA.

La cine au ajuns loturile rămase în joc

În total, pentru această achiziție, Ministerul Educației a pregătit un buget inițial de 708.433,6 lei cu TVA inclusă, însă, la licitația deschisă organizată în vederea atribuirii contractului, loturile al patrulea și al cincilea au fost anulate, în data de 14 iunie 2023, pe motiv că au fost primite numai oferte inacceptabile.

În data de 8 august 2023, a fost scos la licitație primul lot, pentru care s-au înscris cinci oferte inacceptabile și trei oferte admisibile, pentru ca, la final, contractul să fie adjudecat de către compania SC Union Co SRL, pentru un preț final de 94.500 de lei fără TVA, respectiv de 112.445 de lei cu TVA inclusă. Asta, după ce, cu o lună înainte, pe data de 3 iulie 2023, Ministerul Educației să atribuie contractul aferent lotului al doilea companiei SC Elsaco Solutions SRL, pentru un preț de 214.359,74 lei fără TVA, respectiv de 255.088,1 lei cu TVA inclusă.

Lotul al treilea a fost adjudecat, tot la data de 3 iulie 2023, de către compania SC Herald SRL, pentru un preț final negociat de 129.164 lei fără TVA, respectiv 153.705,2 lei cu TVA inclusă. În total, Ministerul Educației a plătit pentru aceste echipamente suma totală de 521.238,3 lei cu TVA.

Achiziția, făcută în „contextul global al digitalizării sistemelor de educație”

Conform caietului de sarcini care a stat la baza acestei achiziții, afacerea a fost demarată în contextul implementării unui proiect denumit „Profesionalizarea carierei didactice – PROF”, având ca obiect asigurarea mentoratului profesional pe durata întregii cariere didactice, în sistemul de învățământ preuniversitar, prin crearea unui sistem național coerent și fiabil de formare profesională și de dezvoltare a competenței didactice, ca formare psihopedagogică necesare ocupării și exercitării unei funcții didactice, precum și a obținerii performanței pedagogice în învățământul preuniversitar din România, în activitatea de predare – formare și în activitatea de management educațional, „în contextul procesului global de digitalizare a sistemelor de educație”.

Mentoratul carierei didactice este structurat, conform documentului citat, în 100 de baze de practică pedagogică, 11 centre de tutorat didactic și în patru centre de formare pentru cariera didactică.

În baza achiziției făcute, în dotarea acestui mentorat al carierei didactice vor intra 26 de laptopuri, două calculatoare desktop, 28 de pachete de licențe Windows, 28 de licențe MS Office, 28 de licențe antivirus, 14 display-uri interactive, 14 camere frontale, 56 de camere video și 14 accesorii, la care se adaugă 14 imprimante multifuncționale.

Istoric cu procurori, poliție sau legături de afaceri interesante

Două dintre companiile care și-au adjudecat acest contract au o istorie sau legături mai mult decât interesante. Spre exemplu, SC Union Co SRL, care a fost înființată în anul 2004, o are drept asociat unic pe Agnes Dezso, din Cluj-Napoca. „Jurnalul” a dezvăluit că, în urmă cu mai mulți ani, Parchetul de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca a instrumentat un dosar penal pentru fals, în care erau vizați SC Union Co SRL și un salariat al acesteia, Sipos Istvan, în legătură cu participarea, în anul 2007, a SC Union Co SRL la o licitație organizată de către Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, pentru achiziția a 60 de calculatoare, în valoare de 200.000 de lei.

Companiile care se înscriseseră la acea licitație trebuiau să prezinte autorizațiile de livrare emise de producător. Oferta Union Co SRL a fost, atunci, declarată câștigătoare, însă rezultatul procedurii a fost contestat de un alt operator economic, care a arătat că el era deținătorul autorizației de livrare emise de producătorul calculatoarelor respective, și nu SC Union Co SRL.

În 2018, Universitatea Babeș-Bolyai a depus o plângere la Poliție, însă, în septembrie 2019, Parchetul de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca a dispus scoaterea de sub urmărire penală a lui Agnes Dezso și a angajatului acesteia, aplicându-le doar o amendă administrativă, de câte 100 de lei. Interesant este că, un deceniu mai târziu, regăsim această companie în contracte cu instituțiile de aplicare a legii: DNA, Parchetul General sau Agenția Națională a Achizițiilor Publice. Cea de-a doua companie care și-a adjudecat o parte din contractul Ministerului Educației, SC Elsaco Solutions SRL Botoșani, face parte dintr-un grup de firme patronat de magnatul botoșănean Valeriu Iftimie, finanțator al echipei de fotbal FC Botoșani, dar este un apropiat al ex-primarului Cătălin Flutur, vărul prim-vicepreședintele PNL, Gheorghe Flutur. Din grupul economic respectiv face parte și SC Elsaco Electronic SRL, împotriva căreia DNA a început o anchetă, în 2017, în legătură cu un contract atribuit de compania locală de apă.