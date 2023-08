Filmul tragediei de la Crevedia. Prima „intervenție”: patru nepalezi au fost trimiși să oprească traficul

Două dosare au fost deschise de DNA, unul - de Secția de Urmărire Penală din Parchetul General, iar al patrulea se află pe masa Parchetului Curții Militare de Apel București. Explozia de la care ar fi plecat totul a pornit de la o sursă de foc apărută sub o autocisternă încărcată cu GPL, chiar în momentul în care gazul era transferat, cu ajutorul unei instalații neomologate, într-o altă autocisternă. Asta, în condițiile în care, din 2020, la acest punct de lucru nu mai era autorizată activitatea cu GPL. Cauza exactă a acestei nenorociri nu a fost încă stabilită, deoarece cercetarea la fața locului nu a fost finalizată. Asta, pentru că ieri încă exista pericolul exploziei unei alte autocisterne încărcate cu GPL, pe care pompierii se chinuiau să o mențină la o temperatură care să nu genereze o nouă nenorocire. De altfel, locuitorii din zonă susțin că s-au plâns de nenumărate ori, în ultimii trei ani, din pricina mirosului acut de gaz emanat din curtea acestei firme, însă ieri, atât IPJ Dâmbovița, cât și Primăria Crevedia au susținut că nu au fost înregistrate, oficial, aceste plângeri.

În urma exploziilor de la sfârșitul săptămânii trecute, la o stație GPL din localitatea dâmbovițeană Crevedia, tragedie soldată, până în acest moment, cu doi morți și 56 de răniți, la care se adaugă importante distrugeri materiale, la nivelul Procuraturii au fost deschise patru dosare penale in rem. Primul dosar se află în lucru la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție - Secția de Urmărire Penală și Criminalistică, dosar care are ca obiect cercetarea infracțiunii de ucidere din culpă, vătămare corporală din culpă și distrugerea din culpă, ca urmare a unui dezastru.

Al doilea și al treilea dosar penal sunt înregistrate pe rolul Direcției Naționale Anticorupție (DNA), unde, din oficiu, a fost deschisă urmărirea penală, tot in rem, pentru posibile infracțiuni de abuz în serviciu și alte fapte de corupție care vizează modul de autorizare, de avizare și de verificare a activităților derulate la punctul de lucru al firmei unde s-a produs acest dezastru. DNA a remis, ieri, un comunicat de presă, conform căruia „au fost înregistrate două dosare penale, formate în urma sesizărilor din oficiu, având ca obiect săvârșirea de către funcționari publici a unor presupuse infracțiuni de abuz în serviciu cu obținere de foloase necuvenite pentru sine sau pentru altul, în legătură cu autorizarea stației GPL din localitatea Crevedia, județul Dâmbovița, unde în cursul zilei de 26 august 2023 au avut loc două explozii. Urmărirea penală se desfășoară cu privire la faptă («in rem»), prin urmare, în acest moment, nicio persoană nu are calitatea de suspect sau inculpat”. DNA subliniază că „această etapă nu are caracterul formulării unor acuzații împotriva unei/unor persoane, ci are doar semnificația instituirii cadrului procesual care permite strângerea de probe necesare pentru a evalua dacă s-a produs ori dacă nu s-a produs vreo faptă ce ar intra sub incidență penală”.

Cel de-al treilea dosar penal, tot in rem, este în lucru la Parchetul Curții Militare de Apel București și vizează o anchetă cu privire la modul în care a fost coordonată și desfășurată intervenția pompierilor militari la locul tragediei.

Transferul GPL-ului a generat iadul pe pământ

Conform unor date preliminare din ancheta penală derulată la nivelul Secției de Urmărire Penală și Criminalistică din Parchetul General, la ora închiderii ediției, cercetarea la fața locului nu a fost finalizată. De altfel, surse judiciare au confirmat, pentru „Jurnalul” că este extrem de dificil pentru anchetatori să pătrundă în „câmpul infracțional”, deoarece zona era încă nesigură.

Anchetatorii arată că SC Flagas SRL Caracal, care deține respectivul punct de lucru din Crevedia, are nu mai puțin de 25 de astfel de puncte de lucru și stații GPL deschise pe teritoriul național. La Crevedia, acel punct de lucru reprezintă o curte și un imobil de birouri, unde, până în octombrie 2020, se efectuau operațiuni cu GPL, însă de trei ani această activitate a fost închisă, oficial. Neoficial însă, activitățile de transfer GPL și de depozitare au continuat în mod nelegal.

Sâmbătă, la locul tragediei, se aflau patru salariați, de naționalitate nepaleză, iar în curtea sediului Flagas SRL se aflau două autocisterne. În jurul orei 18.00, aici s-a prezentat o a treia autocisternă încărcată cu GPL, șoferul acuzând o defecțiune la una dintre roți și precizând că nu-și mai poate continua deplasarea, motiv pentru care era necesar să se transfere GPL-ul din respectiva autocisternă într-o altă autocisternă.

Focul a pornit de sub autocisterna cu roata defectă

Potrivit concluziilor preliminare, anchetatorii arată că în momentul efectuării acestui transfer de GPL între cele două vehicule speciale, de sub autocisterna care trebuia golită ar fi apărut o sursă de foc. Aprinderea a fost observată chiar de șofer, care le-a atras atenția celor patru cetățeni nepalezi, pe care i-a îndemnat să iasă la drum, pentru a opri traficul auto din zonă.

În curte au rămas cei doi șoferi, care au încercat să stingă focul de sub autocisternă. Acesta a fost, practic, momentul în care a avut loc prima explozie.

Există mai multe ipoteze luate în calcul, în acest moment, de către anchetatori cu privire la cauza producerii acestei explozii. Toate încearcă să găsească o explicație a deflagrației. Astfel, anchetatorii nu exclud ca focul să se fi aprins de la o țigară aruncată pe jos. Fie cineva a fumat chiar în timpul în care se efectua operațiunea transferului GPL-ului dintr-o autocisternă în cealaltă, fie acea țigară a fost aruncată dinainte, iar până la momentul în care autocisterna a parcat, nu se stinsese. O altă variantă de lucru luată în calcul este aceea a producerii unei scântei de la instalațiile electrice din apropiere, care au aprins posibilele scurgeri de GPL de pe furtunul cu care se efectua transferul gazului.

Surse judiciare arată că în respectiva curte nu erau instalate camere video de supraveghere, însă și dacă ar fi fost instalate, acestea, cu siguranță, ar fi fost distruse de exploziile care au urmat.

Activitate suspendată, dar doar pe hârtie

Până la ora închiderii ediției, anchetatorii confirmă efectuarea mai multor percheziții, atât la sediul Flagas SRL, cât și la domiciliile celor doi patroni ai firmei, dar și la sediul Primăriei Comunei Crevedia, de unde au fost ridicate mai multe înscrisuri și documente.

Pe de altă parte, polițiștii și procurorul de caz au audiat mai mulți martori oculari ai tragediei de la Crevedia, precum și pe angajații nepalezi de la punctul de lucru al SC Flagas SRL.

Conform datelor anchetei, stația GPL de la Crevedia a SC Flagas SRL a primit autorizație de mediu la data de 13 octombrie 2011, pentru alimentarea cu gaz petrol lichefiat a autoturismelor și pentru montarea unei instalații de depozitare a GPL, cu capacitatea de 4.000 de litri. În data de 30 iulie 2020, Inspectoratul Județean pentru Situații de Urgență Dâmbovița a efectuat un control în această locație, constatând că această instalație a fost mutată, încălcându-se, astfel, normele cu privire la distanțele obligatorii de siguranță față de instalațiile electrice. Motiv pentru care a fost retrasă autorizația de securitate de mediu. După care un al doilea control a avut loc în 28 septembrie 2020, când s-a constatat că obiectivul continua să funcționeze, fiind aplicată o amendă de 30.000 de lei, la care s-a adăugat o altă amendă, de 10.000 de lei, pentru instalarea unei pompe neomologate pentru transvazarea GPL-ului.

În data de 30 septembrie 2020, patronii și administratorii SC Flagas SRL au decis închiderea punctului de lucru din Crevedia, iar ISU Dâmbovița a luat act de această hotărâre a Adunării Generale a Asociaților abia în 12 octombrie 2020. Interesant este că punctul de lucru respectiv a funcționat în continuare sub altă formă, cum ar fi alte activități decât cele de distribuție a GPL-ului la autovehicule, mai exact vânzarea cu amănuntul a produselor nealimentare și vânzarea cu amănuntul a timbrelor și monedelor.

Poliția județeană susține că nu a fost sesizată de nimeni că acolo mirosea a gaz de trei ani

De sâmbătă seară, de când au avut loc exploziile de la Crevedia, localnicii acuză că de trei ani la acest punct de lucru se încarcă, clandestin, butelii cu GPL pentru oamenii din zonă. Operațiunile aveau loc seara, pentru a nu risca vreun nou control din partea autorităților.

Oamenii susțin că au fost făcute nenumărate sesizări, atât către primărie, cât și către poliție, în special cu privire la mirosul acut de gaz emanat din curtea folosită de SC Flagas SRL. Ei, bine, ieri, Inspectoratul de Poliție Județean Dâmbovița a remis un comunicat de presă, conform căruia, „având în vedere informațiile vehiculate în spațiul public, cu privire la anumite sesizări transmise Inspectoratului de Poliție Județean Dâmbovița, precum și cu privire la utilizarea unei autospeciale de poliție neinscripționată, în proximitatea producerii evenimentului din localitatea Crevedia, Compartimentul Relații Publice este abilitat să comunice că, începând din anul 2020 și până în prezent, la nivelul IPJ Dâmbovița nu au fost înregistrate sesizări, petiții, informări sau audiențe de la cetățeni sau alte instituții, referitoare la activitatea desfășurată la imobilul unde s-a produs tragicul eveniment din localitatea Crevedia. De asemenea, încă din anul 2022, conducerea Inspectoratului de Poliție Județean Dâmbovița a dispus ca aparatele folosite pentru măsurarea vitezei de deplasare și supraveghere a traficului rutier să fie utilizate doar din autospecialele de poliție inscripționate, astfel că nu se confirmă afirmațiile referitoare la faptul că o autospecială neinscripționată ar fi acționat în proximitatea imobilului din localitatea Crevedia”.

Aceeași poziție este adoptată și de primarul din Crevedia, Florin Petre, care le-a transmis jurnaliștilor că nimeni nu a făcut vreo reclamație scrisă pe această temă și pe care să o adreseze primăriei. Conform unor surse politice, ieri după-amiază, acest primar a părăsit sediul instituției pe care o conduce ieșind pe geam, după care a transmis că urmează să se autosuspende din PSD.

Patronii Flagas, prima reacție publică. Tatăl unuia dintre proprietari, primar în Caracal, s-a autosuspendat din PSD

Ieri, primarul PSD al municipiului Caracal, Ion Doldurea (FOTO), tatăl unuia dintre patronii SC Flagas SRL, și-a anunțat, la rândul său, retragerea din cadrul Partidului Social Democrat. „Ca om, evident că sunt devastat de ideea că mulți pompieri au fost răniți și alți oameni au suferit ca urmare a acestui incendiu. Pompierii sunt eroii care își riscă viața zi de zi și pot suferi răni grave. Deși nu am avut niciodată vreo implicare în societatea comercială unde s-a întâmplat tragicul eveniment, dar fiind vorba despre un membru al familiei mele, pentru a nu exista niciun fel de interpretare, am luat decizia de a mă suspenda din calitatea de membru PSD și, implicit, din orice altă poziție politică deținută”, a transmis Ion Doldurea.

Tot ieri, a venit și prima reacție a fiului primarului din Caracal, Ionuț Daniel Doldurea, patron al companiei Flagas SRL. Într-o scrisoare deschisă transmisă presei de către conducerea acestei firme se arată: „Urmare a tragediei cauzate de incendiul din localitatea Crevedia, în reprezentarea societății Flagas SRL, ne găsim cu prioritate preocupați în aceste zile de situația victimelor și a tuturor persoanelor care au avut și au de suferit în orice mod din pricina acestui accident. La nivelul companiei și la nivel personal, ca administratori ai acesteia, căutăm să identificăm cu rapiditate și eficiență soluții concrete care să sprijine persoanele în suferință și efortul autorităților, și care să completeze mobilizarea impresionantă și angajamentul pe care deja mulți oameni de bună credință le-au dovedit fără ezitare. Încercați de nespusă mâhnire, înțelegem devastați încercarea extremă prin care trec atât de multe familii și sperăm să nu fim descalificați în străduința asumată de a o alina”.

Compania deține încă 25 de stații similare. Una, în Centrul Civic al Brașovului

Așa cum rezultă din documentele companiei Flagas SRL, firma are deschise, pe teritoriul României, peste 25 de stații și puncte de lucru asemănătoare celei de la Crevedia. Publicația „Bizz Brașov” scrie că firma în cauză are o stație GPL chiar în Centrul Civic al Brașovului, vizavi de sediul CEC. În același oraș mai există o stație similară, dar și la Râșnov. Zona CEC din Brașov este una dintre cele mai populate din acest oraș.

De altfel, pe Portalul Instanțelor de Judecată, SC Flagas SRL figurează cu mai multe procese în care încearcă să anuleze amenzi primite din partea ANAF Brașov.

Șeful ISCIR Pitești: „GPL-ul este mai greu decât aerul, nu poate fi stins, trebuie lăsat să ardă”

Inspecția de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat - ISCIR este una dintre instituțiile care ar fi trebuit să știe de afacerea cu gaz de la Crevedia. Și susține că nu știa. ISCIR Pitești a fost înființat în 2021 și spune că până în 2023 nu ar fi primit nicio sesizare legată de cisternele încărcate cu gaz, de existența vreunei stații GPL sau de orice activitate care i-ar fi privit, pe locația de la Crevedia. Dacă este așa, va stabili Corpul de control al ministrului economiei, trimis de urgență la Pitești să verifice. Inspectorii au mers și ei la Crevedia și au catalogat situația ca fiind un dezastru.

„La Crevedia nu există nicio stație de distribuție GPL, nici depozit, ISCIR-ul nu avea ce să autorizeze acolo de la data la care a fost înființat IT Pitești. Acolo erau 5 cisterne transportabile care nu au nevoie de autorizare ISCIR, aveau un marcaj ce stabilește că echipamentul acela îndeplinește condițiile de funcționare și introducere pe piață în siguranță. Era o casă, o curte și în curtea respectivă erau 3 cisterne transportabile de GPL, alte două erau ieșite în afara curții. Una dintre cisterne a făcut o explozie și o parte a sărit peste stradă, a lovit o casă. Șoferul a venit cu o cisternă care era plină, afară era foarte cald, erau 30-35 de grade, a intrat în curte și a încercat să transvazeze gaz din această cisternă într-un goală. Părerea mea, nu am o dovadă, este că a făcut mai multe greșeli, nu a legat cisterna, cisternele trebuiau legate la pământ și nu a cuplat bine furtunurile între cele două cisterne, unul dintre cuplaje s-a desfăcut și atunci s-a produs explozia la primului recipient, apoi a urmat al doilea, al treilea. GPL-ul este mai greu decât aerul, nu poate fi stins, trebuie lăsat să ardă. ISCIR cercetează toate avariile la echipamente sub presiune, am verificat doar modul de producere a evenimentului, documentele legate de echipamente sunt într-un birou sigilat de procurori”, spune Ion Vitan, inspectorul șef ISCIR Pitești.

„Este eroare umană”

Tot șeful ISCIR Pitești spune că explozia s-a produs dintr-o eroare umană, nu vreun defect de material sau autorizare. Pe toată durata verificărilor, inspectorii nu i-au văzut pe patroni. Au stat de vorbă cu un reprezentant și un angajat care avea sarcina de a verifica instalațiile. Perimetrul este închis de poliție și nu se mai trece, iar cele câteva case din zona închisă sunt făcute zob. Ciudat este faptul că nimeni nu a sesizat ISCIR pentru activitatea ilegală de la Crevedia, sau cel puțin așa susține conducerea de la Pitești. Vin zilnic sesizări la instituție, unele de la persoane fizice, altele de la persoane juridice sau chiar de la ISU. Pe toate le verifică reprezentanții Corpului de control al ministrului economiei.

