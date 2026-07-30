Directori eBay au trimis insecte vii, un cap de porc și o coroană funerară unei familii care a criticat compania

David și Ina Steiner, fondatorii publicației EcommerceBytes, care monitorizează piața comerțului electronic, au dat în judecată eBay în 2019, susținând că au fost supuși unei campanii de hărțuire fără precedent.

După un proces care a durat aproape șapte ani, compania americană a acceptat să achite 56 de milioane de dolari pentru a închide litigiul.

Au primit insecte vii, o coroană funerară și o mască însângerată de porc

Potrivit anchetei Departamentului de Justiție al SUA, mai mulți directori și angajați eBay au pus la cale o adevărată operațiune de intimidare împotriva celor doi.

Printre obiectele trimise la domiciliul lor s-au numărat:

o coroană funerară;

insecte vii;

o mască cu cap de porc plină de sânge;

un purceluș în stadiu fetal;

o carte despre cum să faci față morții partenerului de viață.

Scopul era ca cei doi să renunțe la articolele critice despre companie și să fie speriați. Adresa le-a fost publicată pe internet, iar mașinile au fost urmărite

Ancheta a arătat că intimidarea nu s-a oprit la colete.

Adresa familiei Steiner a fost publicată online, însoțită de invitații false pentru întâlniri cu caracter sexual, iar pe rețelele sociale au apărut amenințări la adresa lor.

Mai mult, procurorii susțin că reprezentanți ai eBay au mers până la locuința cuplului pentru a monta dispozitive de urmărire GPS pe autoturismele acestora.

Șapte directori eBay au recunoscut faptele

În urma investigației, șapte foști directori și angajați ai eBay au pledat vinovat pentru diverse infracțiuni legate de această campanie de hărțuire. Compania a fost, la rândul ei, inculpată penal de Departamentul de Justiție și a plătit anterior o amendă de 3 milioane de dolari.

Fostul director general plătește și el un milion de dolari

O parte din despăgubiri va fi achitată chiar de fostul director general al eBay, Devin Wenig, care contribuie cu 1 milion de dolari.

În timpul procesului au fost prezentate mesaje interne în care acesta îi cerea unui alt executiv să o „dărâme” pe Ina Steiner, după apariția unor articole critice.

eBay: „Nu ar fi trebuit să se întâmple niciodată”

După încheierea procesului, compania a transmis că regretă cele întâmplate.

„Acest lucru nu ar fi trebuit să se întâmple niciodată. Ceea ce au trăit soții Steiner a fost condamnabil și greșit. Acordul reflectă angajamentul nostru de a-i despăgubi în mod corect și de a repara, pe cât posibil, răul produs”, a transmis un purtător de cuvânt al eBay.

La rândul său, avocatul cuplului a declarat că înțelegerea transmite un mesaj clar marilor corporații:

„Nicio companie și niciun executiv nu ar trebui să creadă că poate recurge la astfel de metode fără să suporte consecințe serioase.”

