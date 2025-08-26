Țara arde, Chirica repară statuia. Firma la care a lucrat edilul reabilitează statuia ecvestră a lui Ștefan cel Mare pe 280.000 de euro

Peste o jumătate de miliard de lei este valoarea contractelor pe care Primăria Municipiului Iași, condusă de edilul PNL Mihai Chirica, le-a încheiat, în ultimii șapte ani, cu o companie la care însuși primarul a fost salariat, înainte de a activa în administrația publică locală. Iar luna aceasta, aceeași firmă a mai primit un contract de peste 280.000 de euro pentru restaurarea statuii ecvestre a lui Ștefan cel Mare, amplasată în fața Palatului Culturii din municipiu. Afacerea a fost încheiată fără licitație, prin procedură simplificată de selecție de oferte, procedură la care s-a înscris doar această companie.

Primăria Municipiului Iași a făcut cunoscut, la data de 12 iunie 2025, faptul că dorea să contracteze servicii privind execuția de lucrări pentru restaurarea statuii ecvestre „Ștefan cel Mare” din Piața Palatului. Prin intermediul unui anunț de participare publicat pe SEAP, instituția, condusă de edilul PNL Mihai Chirica, susține că obiectivul asupra căruia urmează să se intervină este situat în intravilanul municipiului Iași și aparține domeniului public al orașului.

„Statuia Ștefan cel Mare este un monument public înscris în Lista Monumentelor Istorice 2015, cu codul IS-III-m-B-04314. Monumentul este amplasat în Piața Palatului Culturii, iar atât el, cât și terenul aferent sunt libere de orice sarcină, nu fac obiectul unui litigiu aflat pe rolul unei instanțe judecătorești sau al vreunei revendicări pe cale administrativă ori juridică”, arată autoritatea contractantă.

Conform sursei citate, anterior scoaterii la „mezat” a acestor lucrări, au fost întocmite expertiza tehnică, expertiza tehnică a stării de conservare, DALI, proiectul tehnic de execuție și s-au stabilit indicatorii tehnico-economici.

Pentru această achiziție, Primăria Iași a pus la bătaie un buget stabilit inițial la 1.319.500 de lei fără TVA, respectiv de 1.570.205 lei cu TVA inclusă (320.450 de euro). Această valoare estimată nu cuprinde, însă, și cheltuielile diverse și neprevăzute, în valoare de alte 142.6500 de lei fără TVA, respectiv de 172.425 de lei cu tot cu TVA (35.188,8 euro). Afacerea a fost perfectată prin organizarea unei proceduri simplificate de selecție de oferte, la care s-a prezentat o singură companie, iar, la data de 21 august 2025, Primăria Municipiului Iași a atribuit contractul nr. 104648/2025 companiei ieșene SC Conest SA, la un preț final negociat de 1.134.161,98 de lei fără TVA, respectiv de 1.372.336 de lei cu TVA inclusă (280.068,6 euro).

Potrivit caietului de sarcini, monumentul se află în stare avansată de degradare

În caietul de sarcini care stă la baza acestei achiziții, se precizează faptul că este vorba despre un contract cu durata de 12 luni. În expertiza tehnică citată în acest document, statuia lui Ștefan cel Mare din Iași „prezintă probleme structurale și estetice, atât la nivelul soclului, cât și la statuia propriu-zisă”. Este vorba despre „fisuri verticale și orizontale, degradări ale suprafețelor și infiltrații de apă, materiale degradate, deplasări ale unor elemente din piatră, depuneri biologice și finisaje deteriorate”.

Conform sursei citate, cauza principală a degradărilor este „umiditatea ascensională care afectează elementele de piatră, atât la bază, cât și pe întreaga suprafață. Fenomenul de îngheț-dezgheț și natura higroscopică a materialului au dus la pierderea coeziunii și la extinderea degradărilor”.

Ansamblul statuar „Ștefan cel Mare” de la Iași este compus din statuia din bronz, montată pe un suport metalic, și din soclul monumental, fabricat din zidărie de piatră, placat cu marmură de Carrara. Primăria condusă de Mihai Chirica invocă, pentru a justifica această achiziție de lucrări, și „aspectul inestetic al monumentului, lipsa mentenanței, prezența oxidărilor, depunerile de praf și murdărie, precum și degradarea accentuată a reliefurilor”.

Statuia ecvestră a lui Ștefan cel Mare este un monument istoric și a fost inaugurată în anul 1883. Ea a fost realizată de sculptorul Emmanuel Fremiet, iar, conform caietului de sarcini, pentru amplasarea sa a fost ales perimetrul în care s-au aflat curțile domnești.

Legăturile dintre primar și firma contractată

Compania care și-a adjudecat această lucrare de restaurare a statuii, SC Conest SA din Iași, este controlată de omul de afaceri Viorel Cozma. Actualul primar al municipiului, Mihai Chirica, a fost chiar angajatul acestei companii. Conform CV-ului, actualul edil al Municipiului Iași, Mihai Chirica, are legături strânse cu societatea căreia primăria i-a atribuit acest ultim contract. Astfel, din documentul amintit reiese faptul că, în perioada iunie – septembrie 1995, Mihai Chirica a lucrat ca cercetător științific în cadrul Stațiunii de Cercetare „Stejarul”, din Piatra-Neamț. Începând cu iunie 1996 și până în iunie 2002, acesta s-a transferat la SC Conest SA Iași, unde a activat ca inginer de construcții civile și industriale.

De la firma care, astăzi, câștigă contracte grase cu primăria, Mihai Chirica s-a angajat, începând cu luna noiembrie a anului 2002, exact în Primăria Municipiului Iași, în timpul mandatului lui Constantin Simirad. Și nu pe orice funcție, ci chiar pe cea de director general al Direcției Tehnice și de Investiții. Din același CV mai rezultă că, în această calitate, Mihai Chirica s-a ocupat, până în luna iunie a anului 2012, de coordonarea activității acestei direcții și de dezvoltarea infrastructurii urbane în Municipiul Iași. Adică exact de zona de interes a SC Conest SA în relația contractuală pe care a derulat-o cu Primăria Municipiului Iași.

Potrivit presei locale, Viorel Cozma, paronul firmei, ar fi nimeni altul decât nașul de cununie al fostului deputat PDL Petru Movilă.

Peste 27 de contracte, din 2018 până în prezent, care depășesc 110 milioane de euro

SC Conest SA Iași este o companie abonată la contracte grele cu statul român, în special la contracte cu Primăria Municipiului Iași. Potrivit bazei de date a SEAP (Sistemul Electronic al Achizițiilor Publice), firma controlată de Viorel Cozma a parafat, numai în perioada 7 noiembrie 2018 - 21 august 2025, cu Primăria Municipiului Iași nu mai puțin de 27 de contracte, a căror valoare totală cumulată se ridică la 560.921.690,22 de lei cu tot cu TVA.

Serviciile prestate de către această companie pe banii municipalității sunt dintre cele mai diverse. Este vorba despre modernizarea de străzi, reabilitarea accesului în clădirea Primăriei Municipiului Iași, proiectarea și execuția de lucrări pentru construcția de locuințe în zona Grădinești, reabilitarea infrastructurii de tramvai, reabilitarea Monumentului din Primul Război Mondial proiectat de către Henri Coandă, modernizarea și reabilitarea esplanadei Teatrului Național „Vasile Alecsandri” din Iași sau iluminatul arhitectural al Ansamblului Mănăstirii Frumoasa.

De asemenea, societatea a mai primit contracte de la instituția condusă de Mihai Chirica și pentru proiectarea și execuția de lucrări de restaurare a monumentului „Obeliscul cu lei”, pentru lucrări la rețelele de termoficare, pentru renovarea energetică moderată a clădirilor rezidențiale multifamiliale, pentru reparații capitale la infrastructura pasajului superior Socola, pentru reabilitarea termică a școlilor și liceelor, pentru construirea unei locuințe „nZEB” pentru tinerii aflați în situații de risc, pentru eficientizarea energetică a Spitalului Clinic de Recuperare Iași, pentru amenajarea Parcului Ciurchi, precum și pentru executarea de lucrări de instalații și amenajarea de stații de încărcare lentă și rapidă pentru autobuzele electrice.

