O nouă poveste de succes politico-financiar: Școala de business Ionuț Moșteanu. Cum îți crește cifra de afaceri când intri în politică

Ionuț Moșteanu, ministrul demisionar al Apărării Naționale, a înființat, în urmă cu 21 de ani, o firmă de publicitate, la Pitești. În urmă cu doi ani, el a decis să coopteze un nou asociat, căruia i-a cedat 50% din capitalul social. Acest coasociat deține, din 2019, o firmă de organizare de evenimente, cu sediul la Breaza. Firma apare în documentele AEP ca furnizor pentru campania electorală aferentă alegerilor locale a USR din anul 2020, din județul Argeș, alegeri în cadrul cărora Ionuț Moșteanu a candidat, fără succes, la funcția de primar al municipiului Pitești. Același partener de afaceri este menționat în declarațiile de avere ale lui Moșteanu ca persoană care a primit de la demnitar împrumuturi acordate în nume personal.

„Jurnalul” prezintă un nou episod din biografia neromanțată a fostului ministru USR al Apărării Naționale, Ionuț Moșteanu, demisionat din funcție din cauza CV-ului, a studiilor și a diplomei. Este vorba despre detalii legate de afacerile private ale demnitarului progresist.

Conform datelor furnizate de Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC), la data de 8 octombrie 2004, Ionuț Liviu Moșteanu înființa, la Pitești, o societate comercială cu numele SC Total Branding Partners SRL, având ca obiect de activitate „publicitatea”. Moșteanu deținea, pe lângă calitatea de unic asociat, și funcția de unic administrator al firmei. Doisprezece ani mai târziu, Ionuț Moșteanu a dispus propria lui eliberare din funcția de administrator, precum și numirea în această funcție a soției sale, Cristina Victoria Moșteanu, cu un mandat pe perioadă nedeterminată. Acest lucru se întâmpla odată cu numirea lui Moșteanu ca secretar de stat în Ministerul Transporturilor, în timpul guvernării Cioloș.

După alți șase ani, la data de 8 februarie 2022, Ionuț Moșteanu, în calitate de asociat unic al SC Total Branding Partners SRL, dispune numirea unui al doilea administrator, cu un mandat de zece ani. Este vorba despre Vlad Andrei Serbulea, domiciliat în Sectorul 6 al Capitalei. Ca atare, compania era administrată de soția USR-istului, alături de Vlad Andrei Serbulea.

Compania lui Serbulea apare într-un document AEP

Ei bine, la data de 26 martie 2023, Ionuț Moșteanu a asociat chiar pe Vlad Andrei Serbulea, căruia i-a cesionat 25 de părți sociale. Iar, în prezent, Ionuț Liviu Moșteanu și Vlad Andrei Serbulea figurează ca acționari cu părți egale (50%) asupra capitalului social al SC Total Branding Partners SRL.

Tot de la Registrul Comerțului mai aflăm faptul că partenerul de afaceri al fostului ministru USR al Apărării Naționale deține, la rândul lui, în calitate de unic asociat, propria firmă. Este vorba despre SC Share Media & Events SRL, înființată, la data de 7 februarie 2019, cu sediul în Breaza, județul Prahova. Compania este deținută și administrată de către Vlad Andrei Serbulea și se ocupă cu „activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor”.

Întâmplător sau nu, SC Share Media & Events SRL, patronată de partenerul de afaceri al lui Ionuț Moșteanu, figurează într-un document oficial al Autorității Electorale din anul 2020. Este vorba despre „lista furnizorilor de servicii și bunuri” plătite de către partidul Uniunea Salvați România (USR) în campania electorală aferentă alegerilor locale din data de 27 septembrie 2020.

Beneficiar de împrumuturi acordate de demnitar

Conform documentului citat, SC Share Media & Events SRL, evidențiată la poziția nr. 61 pe această listă, ar fi încasat de la USR plăți pentru servicii sau bunuri prestate în județul Argeș. Reamintim că, la alegerile locale din data de 27 septembrie 2020, din partea USR, la funcția de primar al municipiului Pitești a candidat chiar Ionuț Moșteanu și care s-a clasat, la acel scrutin, pe poziția a treia.

Potrivit declarației de avere pe care Ionuț Moșteanu a completat-o și a depus-o, la data de 22 iulie 2025, în calitate de proaspăt instalat ministru al Apărării Naționale în Guvernul Bolojan, la capitolul „Plasamente, investiții directe și împrumuturi acordate”, fostul demnitar USR menționează că i-a acordat partenerului său de afaceri, Vlad Andrei Serbulea, două împrumuturi în nume personal, în sumă totală de 192.000 de lei (39.183,7 euro), din care primul în valoare de 142.000 de lei, iar al doilea în valoare de 50.000 de lei. O mențiune similară se regăsește și în cuprinsul declarației de avere a lui Ionuț Moșteanu, din anul 2020, când a candidat la Primăria Pitești, unde a scris că i-a acordat aceluiași Vlad Andrei Serbulea un alt împrumut în nume personal în cuantum de 47.495 de lei.

Dividende de 100.000 de lei, în 2024

Revenind, însă, la declarația de avere din această vară a lui Ionuț Moșteanu, mai aflăm că soția fostului ministru al Apărării Naționale, Cristina Victoria Moșteanu, a lucrat, în anul fiscal anterior, la SC Total Branding Partners SRL, firmă în cadrul căreia Ionuț Moșteanu și Vlad Andrei Serbulea sunt patroni cu drepturi egale, de unde a încasat venituri de natură salarială în cuantum de 36.000 de lei pe an, aducă de 3.000 de lei pe lună.

În același timp, ministrul Moșteanu, care este și parlamentar USR, a încasat de la compania Total Branding Partners SRL, în anul fiscal anterior, dividende în sumă de 96.719 lei. De altfel, aceasta este și firma la care Ionuț Moșteanu a lucrat înainte de a intra în politică. Dintr-o declarație de avere completată în 2016, pe vremea când ocupa funcția de secretar de stat în cadrul Ministerului Transporturilor, aflăm că el a fost salarizat, în 2015, chiar de către SC Total Branding Partners SRL.

Tot în 2016, Ionuț Moșteanu a fost remunerat de Ministerul Apărării Naționale, dar și în calitate de membru în consiliile de administrație ale Companiei Naționale TAROM SA, Telecomunicații CFR SA, Compania Națională Administrația Porturilor Maritime Constanța SA și de către Parlamentul României.

Creștere exponențială a cifrelor de afaceri, după ce unul dintre patroni a devenit demnitar

Pe site-ul oficial de internet al SC Total Branding Partners SRL este prezentat faptul că firma de publicitate patronată de Ionuț Moșteanu, împreună cu Vlad Andrei Serbulea, are ca și clienți mărci celebre din industria auto. Este vorba despre MBW Group, despre Pirelli Tyres, despre Renovatio e-Charge și despre Shell Helix.

Din 2019 și până anul trecut, firma lui Moșteanu a realizat, conform bilanțurilor contabile depuse la Ministerul Finanțelor, o cifră de afaceri totală de 17.143.083 de lei (1.232.536 lei în 2019, 1.629.933 de lei în 2020, 3.193.158 de lei în 2021, 3.356.049 lei în 2022, 3.758.468 de lei în 2023 și 3.972.929 de lei în 2024). Societatea a realizat venituri totale de 17.177.789 lei (1.234.025 lei în 2019, 1.640.262 lei în 2020, 3.193.224 lei în 2021, 3.358.604 lei în 2022, 3.770.113 lei în 2023 și 3.981.556 lei în 2024).

În același timp, SC Total Branding Partners SRL a cheltuit, în total, 15.600.707 lei (1.081.089 lei în 2019, 1.583.339 lei în 2020, 2.407,139 lei în 2021, 3.196.940 lei în 2022, 3.668.445 lei în 2023 și 3.653.745 în 2024). Profitul net total realizat se ridică la 1.438.332 de lei (140.610 lei în 2019, 31.291 lei în 2020, 754.791 lei în 2021, 128.769 lei în 2022, 81.491 lei în 2023 și 301.373 lei în 2024). Firma funcționează cu doi salariați.

Nici compania SC Share Media & Events SRL, patronată de partenerul de afaceri al lui Moșteanu, nu se lasă mai prejos. Din 2019, de la înființare, și până la 31 decembrie 2024, această firmă a avut o cifră de afaceri totală de 4.669.018 lei, plecând de la 155.201 lei în 2019 și ajungând, în 2024, la 2.048.650 de lei. Veniturile totale încasate s-au ridicat la 4.678.712 lei, iar cheltuielile totale au fost de 3,584.443 lei. Profitul net total realizat se ridică la 1.222.285 de lei.