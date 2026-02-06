Ce face Fritz face și Boc și viceversa. Și Primăria Cluj-Napoca „sparge” 32,6 milioane de euro pe întreținerea spațiilor verzi

Cum contractează una dintre UAT-uri un anumit serviciu, cum, la scurt timp, face același lucru și cealaltă, și viceversa. Luna trecută, Primăria Municipiului Timișoara a contractat servicii de amenajare a spațiilor verzi, în valoare de 32 de milioane de euro. Ulterior, Primăria Municipiului Cluj-Napoca a făcut public, printr-un anunț de atribuire publicat pe site-ul achizițiilor publice, că, la jumătatea lunii decembrie, a făcut, la rândul ei, o astfel de achiziție, care se ridică la 32,6 milioane de euro. Firma care și-a adjudecat două loturi ale contractului scos la licitație are în portofoliu șase contracte parafate cu aceeași primărie a lui Boc, a căror valoare totală se ridică la aproximativ 350 de milioane de lei.

La 23 iunie 2025, Primăria Municipiului Cluj-Napoca a publicat în SEAP (Sistemul Electronic al Achizițiilor Publice) un anunț prin intermediul căruia a făcut cunoscut faprtul că intenționa să contracteze servicii de întreținere și amenajare a zonelor verzi și a locurilor de joacă de pe raza orașului, precum și a zonelor verzi din cimitirele administrate de către Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca.

În acest contract de prestări servicii au fost inserate trei loturi. Primul lot se referă la întreținerea spațiilor verzi și a locurilor de joacă din zona Est, unde primăria condusă de Emil Boc a pus la bătaie un buget estimat inițial de 118.176.420 de lei fără TVA. Al doilea lot, aferent zonei Vest, a primit, de asemenea, un buget estimat inițial tot de 118.176.420 de lei fără TVA. Aceste două loturi sunt și cele care au reușit să fie licitate.

În contract mai există și al treilea lot, care vizează exclusiv zona de spații verzi din cimitirele administrate de către Consiliul Local, al cărui buget estimat inițial se ridică la 35.410.232 de lei fără TVA, respectiv la 42.138.176,08 lei cu TVA inclusă.

Astfel, singurele loturi adjudecate sunt Lotul 1 și Lotul 2, ale căror bugete inițiale estimate se ridicau la 236.352.740 de lei fără TVA, adică la 281.259.879,6 lei cu tot cu TVA (57.400.000 de euro).

Loturile, adjudecate de același ofertant

Este vorba despre o sumă uriașă pe care Primăria Municipiului Cluj-Napoca se arăta dispusă, la sfârșitul primăverii anului trecut, să o „spargă”, în următorii patru ani, pe servicii de întreținere a spațiilor verzi. Iar demersul a fost dus până la capăt, în pofida crizei bugetare aclamate de către premierul PNL, Ilie Bolojan, și pe fondul tăierilor bugetare și al majorării taxelor și impozitelor operate pentru anul 2026.

La licitația deschisă organizată pentru atribuirea primului lot scos la „mezat” au fost primite patru oferte, dintre care trei au fost declarate admisibile, iar a patra a fost retrasă. Motiv pentru care, la data de 18 decembrie 2025, Primăria Municipiului Cluj-Napoca a încheiat cu SC Eco Garden Construct SRL contractul nr. 949644/2025, la un preț final negociat de 64.456.577,2 lei fără TVA, adică de 79.926.155,73 lei cu TVA inclusă (16.311.460,4 euro).

În aceeași zi, s-a constatat că pentru adjudecarea celui de-al doilea lot scos la licitație au fost primite tot patru oferte. De data aceasta, toate ofertele au fost declarate admisibile. Însă afacerea a ajuns tot la SC Eco Garden Construct SRL, cu care primăria lui Boc a parafat contractul nr. 949658, încheiat tot la 18 decembrie 2025, de asemenea la prețul final negociat de 64.456.577,2 lei fără TVA, adică de 79.926.155,73 lei cu tot cu TVA.

În total valoarea cumulată a celor două loturi atribuite se ridică la 159.852.311, 5 lei cu TVA inclusă, adică la 342.622.920,7 euro.

Partea de contract care include cimitirele nu a fost încă atribuită

În caietul de sarcini care a stat la baza acestei achiziții de servicii, sunt menționate zonele în care firma care și-a adjudecat ambele loturi urmează să acționeze. Sunt, de fapt, două zone.

Prima este Sectorul Est – Calea Turzii, Strada Parcul Ștefan cel Mare, Piața Avram Iancu, Strada Cuza Vodă, Strada Iașilor, Strada I. P. Voitești, Strada Dacia, Strada General Dragalina, Strada Mamaia, Strada Șerpuitoare, Strada Negruzzi, Strada Gruia, Strada Crișan, Strada Emil Racoviță, Strada Decebal, Strada Basarabia, Strada Căii Ferate, Strada Haiducului, Strada Traian, Strada Ștefan Pascu și Bulevardul Muncii – Depou tramvai.

A doua zonă este denumită Sectorul Vest și se referă la perimetrul cu plecare din Aleea Turzii (Observatorului, Meteor, Cometeu, Noica, Miko Imre, Moisil, Făgetului, Republicii, Șoimului, Avram Iancu, din Baba Novac, Eroilor, Iuliu Maniu, 21 Decembrie, Brassai Samuel, Tipografiei, Șaguna, Piața Mihai Viteazul, Horea, Odobești, Mecanicilor, Romulus Vuia, G. Bruno, Partizanilor, Coposu, Maramureșului, din Parcul Ștefan Cel Mare și Strada Cosminului.

În contractual inițial intrau și Cimitirul Central, Cimitirul Mănăștur, Cimitirul Crișan, Cimitirul Pomet și Cimitirul Someșeni.

Primăria Municipiului Cluj-Napoca susține că serviciile de administrare a domeniului public, în ceea ce privește amenajarea și întreținerea zonelor verzi și a bazelor de agrement, a parcurilor, grădinilor publice și a locurilor de joacă pentru copii, precum și a zonelor verzi din cimitire „trebuie să asigure realizarea funcției ecologice și a funcției de utilitate publică”.

92 de operațiuni prevăzute în caietul de sarcini

Contractul care se va derula pe o perioadă de 48 de luni impune, pentru loturile adjudecate, un program de lucru cuprins între orele 6.00 și 22.00 în perioada de primăvară-toamnă (15 martie – 15 octombrie), un program de lucru cuprins între orele 7.00 și 19.00, în perioadele de toamnă iarnă (16 octombrie – 14 martie), iar în zilele de sâmbătă și duminică, precum și de sărbători legale, se asigură permanența pe parcursul întregii zile, cu echipe de intervenție.

De cele 32,6 milioane de euro, SC Eco Garden Construct SRL trebuie să presteze servicii referitoare la drenajul terenului de corpuri străine și golirea coșurilor de gunoi, măturarea aleilor și a trotuarelor aferente zonelor verzi manual și mecanizat, curățarea rigolelor de vegetație, pământ, nămol, aluviuni, nisip pietre și bolovani, cosirea ierbii, a buruienilor și tunderea gazonului mecanizat, tunderea gardurilor vii mecanizat, toaletarea arbuștilor, efectuarea sau refacerea farfuriilor la arbori și arbuști, plivit buruieni, ciupirea vârfului plantei și eliminarea inflorescenței uscate la plante sau întreținerea jardinierelor pe stâlpii de iluminat.

De asemenea, în același contract mai intră operațiuni referitoare la eliminarea lăstarilor și a drajonilor, tăieri în verde la înălțimi mai mici de șase metri sau la înălțimi cuprinse între 6 și 10 metri, toaletarea arborilor, curățarea terenului de drajoni și defrișarea terenului de vegetația spontană, doborârea arborilor uscați de pe zonele verzi, extragerea de cioturi, degajarea terenului de arbori și crengi căzute, spălarea platformelor și aleilor cu soluții eco sau bio, erbicidare, administrare de îngrășăminte și tratamente fitosanitare.

În total, sunt incluse 92 de tipuri de operațiuni, printre care și cele de deszăpezire sau de amenajare a zonelor verzi și de agrement și a zonelor aferente platformelor de joacă pentru copii.

Eco Garden Construct, contracte pe bandă rulantă cu aceeași municipalitate

SC Eco Garden Construct SRL, compania care și-a adjudecat cele două loturi licitate de către Primăria Municipiului Cluj-Napoca are sediul chiar în Cluj-Napoca și este patronată, conform datelor furnizate de Oficiul Național al Registrului Comerțului, de către Bujor Mircea Crăciun și Liviu Mircea Crăciun.

Această firmă figurează în baza de date a SEAP cu încă cinci contracte patrafate cu primăria condusă de Emil Boc, a căror valoare totală, la care se adaugă cel parafat în 18 decembrie 2025, se ridică la 348.998.103,63 de lei cu tot cu TVA, adică la 71.224.102,8 euro.

Concret, la 5 octombrie 2021, SC Eco Garden Construct SRL a primit un contract identic cu cel la care ne-am referit anterior, în valoare de 143.690.236,5 lei cu TVA. La 6 decembrie 2021, aceeași companie a primit de la aceeași primărie un contract de 75.803 de lei cu TVA, pentru furnizarea de material dendrofloricol.

Mai departe, la 15 decembrie 2021, între cele două entități a mai fost încheiat un contract de 43.999.114,63 de lei cu TVA pentru executarea de lucrări pentru revitalizarea și amenajarea Parcului Feroviarilor.

De asemenea, la 1 septembrie 2022, firma a mai primit un contract pentru demolarea parțială a unei construcții, menținerea parțială a structurii și amenajarea unui loc de joacă, în valoare de 2.007.753,4 lei cu tot cu TVA. Iar un ultim contract este încheiat la 21 februarie 2025, pentru furnizarea de material dendrofloricol, în valoare de 1.380.638 de lei cu tot cu TVA.

SC Eco Garden Construct SRL a mai derulat contracte similare și cu ALPAB, ADP Sectorul 1, Universitatea Babeș-Bolyai, Complexul Muzeal de Științe ale Naturii „Răsvan Angheluță” din Galați și Consiliul Județean Cluj.

Afacere la „indigo” parafată de Primăria Municipiului Timișoara. Și la aproximativ același preț

Și la Timișoara se aruncă banii la propriu. „Jurnalul” a dezvăluit că instituția condusă de USR-istul Dominic Fritz a încheiat, luna trecută, un acord-cadru pe patru ani, în care se vor cheltui 156 de milioane de lei, de la buget, tot pentru servicii de întreținere și amenajare a spațiilor verzi. Afacerea a fost antamată chiar în campania electorală dintre cele două tururi ale alegerilor prezidențiale de anul trecut, însă a fost finalizată abia la începutul anului 2026. O asociere de patru companii și-a adjudecat contractul, dintre care două aparțin aceleiași familii. Aceste două firme au în portofoliul lor și alte contracte parafate cu primăria condusă de Dominic Fritz.

În contextul deficitului bugetar excesiv, reclamat de către Guvern pentru anul 2025, „Jurnalul” a dezvăluit, începând cu vara anului trecut, că una dintre cele mai mari „găuri” la bugetele administrației publice locale este generată de afacerile privind întreținerea spațiilor verzi, care „înghit” sute de milioane de lei. O astfel de afacere fusese pusă la cale, chiar la momentul în care se decreta necesitatea cheltuielilor bugetare, de către Primăria Municipiului Timișoara, condusă de copreședintele Coaliției de Guvernare, USR-istul Dominic Fritz.

La data de 14 mai 2025, în plină campanie electorală prezidențială pentru turul al doilea, Primăria Municipiului Timișoara scotea la „mezat” un acord-cadru având ca obiect prestarea de servicii de întreținere și amenajare a spațiilor verzi. Valoarea estimată, la acel moment, a acordului-cadru în discuție se ridica la 151.658.245 de lei fără TVA, respectiv la 180.473.311,6 lei cu TVA inclusă (36.831.288 de euro).

Deși afacerea a fost scoasă la licitație atunci, de ea s-a arătat interesată o singură entitate. În aceste condiții, la data de 9 ianuarie 2026, Primăria Municipiului Timișoara a atribuit contractul 2026-5/2026 către asocierea compusă din companiile SC Rogera SRL, SC Gospodărirea Comunală Arad SA, SC Barierera Systems SRL și SC Rogera Prest Com SRL, pentru un preț final negociat de 129.448.759,42 de lei fără TVA, respectiv de 156.6342.998,9 lei cu TVA inclusă (31.965.918,14 euro).

Două dintre cele patru companii care și-au adjudecat afacerea aparțin aceleiași familii. Astfel, conform datelor furnizate de Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC), compania SC Rogera SRL este deținută, în calitate de unic asociat, de către omul de afaceri Gelu Anheliuc. În același timp, compania asociată la acest proiect, SC Rigera Prest Com SRL, este deținută, în calitate de unic asociat, de către Rodica Anheliuc.

A treia firmă privată care participă la derularea acestui acord-cadru, SC Barierra System SRL, este deținută, potrivit Oficiului Național al Registrului Comerțului, de către Flavius Florin Curescu, în calitate de asociat unic. Iar SC Gospodărire Comunală Arad SA are ca acționar unic Consiliul Local al Municipiului Arad.

