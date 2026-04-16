Diferența dintre a fi sau a nu fi inculpat. Firma controlată direct de generalul Cocoru a publicat bilanțul pe 2025. Firmele controlate de Coldea, nu

Generalul SRI Dumitru Cocoru, cel care a înființat, împreună cu Florian Coldea, celebra firmă de consultanță anchetată de DNA, Strategic Sys SRL, se dovedește a fi un om de afaceri mult mai transparent în relația cu statul decât partenerul său de afaceri. Cocoru mai deține și administrează, de unul singur, o firmă de consultanță, Justsys Software SRL, care figurează cu bilanțul contabil pe anul 2025 depus la Ministerul Finanțelor. Strategic Sys SRL și Strategic Assets SRL, firmele înființate de Coldea și Cocoru, dar care nu mai sunt administrate de acesta din urmă, încă nu figurează cu aceste date fiscale pentru anul 2025. Lucru neobișnuit, întrucât, în ultimii ani, societățile în cauză depuneau bilanțurile la începutul lunii aprilie. Nici principala firmă anchetată în dosarul „Generalilor”, SC Wise Line Consulting SRL, patronată și administrată de către fostul șef SRI Dumitru Dumbravă (decedat anul trecut), nu și-a publicat bilanțul contabil pe anul 2025.

Companiile de consultanță și de imobiliare înființate de către foștii șefi militari ai Serviciului Român de Informații Florian Coldea și Dumitru Cocoru, SC Strategic Sys SRL și SC Strategic Assets SRL, nu și-au depus, până în acest moment, bilanțurile contabile pe anul fiscal 2025. Cel puțin, aceste date nu au fost publicate pe portalul de specialitate al Ministerului Finanțelor Publice, spre deosebire de anii anteriori, când, la data calendaristică similară, informațiile erau deja făcute publice.

SC Strategic Sys SRL este compania implicată, așa cum rezultă din rechizitoriul întocmit de către procurorii Direcției Naționale Anticorupție, în afacerile infracționale de „optimizare” a dosarelor penale aflate pe rolul instanțelor a unor oameni de afaceri sau chiar oameni politici, contra unor sume importante de bani.

„Jurnalul” a dezvăluit, într-o anchetă recentă, că, la scurt timp după ce DNA a început urmărirea penală împotriva lui Florian Coldea și a companiei acestuia, SC Strategic Sys SRL, partenerul de afaceri al generalului, Dumitru Cocoru, a luat decizia să renunțe la calitatea de administrator atât al acestei firme, cât și al companiei SC Strategic Assets SRL, societăți la care Cocoru deține câte 50% din capitalul social. Decizia a fost luată în data de 12 iunie 2024, în condițiile în care ancheta DNA a fost declanșată în cursul lunii mai a aceluiași an.

Marjă de profit de 73%

Spre deosebire de lipsa bilanțurilor contabile pe anul fiscal 2025 ale SC Strategyc Sys SRL și Strategic Assets SRL, generalul Dumitru Cocoru se dovedește a fi mult mai transparent atunci când este vorba despre o altă firmă, SC Justsys Software SRL, pe care fostul șef al SRI a fondat-o încă din 22 mai 2017 și care se ocupă cu activități de arhitectură, inginerie și servicii de consultanță legate de acestea.

SC Justsys Software SRL, pe care Dumitru Cocoru o patronează în calitate de unic asociat și administrator, figurează în baza de date a Ministerului Finanțelor cu bilanțul contabil depus pe anul 2025. Conform acestor informații, firma a avut, anul trecut, o cifră de afaceri de 99.476 de lei, venituri de 99.486 de lei, a cheltuit 20.084 lei și a înregistrat un profit net de 145.626 de lei.

Între 2020 și 2025, compania lui Cocoru a înregistrat o cifră de afaceri totală de 192.429 de lei, a avut venituri de 192.558 de lei, a cheltuit 181.115 lei și a generat pentru asociatul unic un profit net total de 763.044 lei, ceea ce înseamnă o marjă de profit raportată la cifra de afaceri de peste 73%.

Afaceri de milioane de euro

Așa cum am arătat, principala companie prin care generalul Florian Coldea a săvârșit faptele ce îi sunt imputate prin rechizitoriul DNA, SC Strategyc Sys SRL, nu figurează cu bilanțul contabil depus pe anul 2025. Apare, însă, cu bilanțul pe anul 2024, potrivit căruia a avut o cifră de afaceri de 2.621.256 de lei (față de 6.119.796 de lei în 2023), a avut venituri de 2.621.373 de lei (față de 6.120.903 lei în 2023), a cheltuit 435.191 lei (față de 393.256 lei în 2023) și a înregistrat un profit net de 1.843.307 lei (față de 4.873.140 de lei în anul 2023).

În perioada 2020 – 2024, SC Strategic Sys SRL a înregistrat cifre de afaceri totale de 16.809.456 lei, venituri totale de 16.566.072 lei, a cheltuit în total 1.247.162 lei și a generat pentru cei doi patroni ai ei, Dumitru Cocoru și Florian Coldea, profituri nete de 14.255.712 lei.

Nici bilanțul contabil pentru anul fiscal 2025 al celei de-a doua firme deținute, în mod egal, de către cei doi foști capi ai SRI Dumitru Cocoru și Dumitru Dumbravă, SC Strategic Assets SRL, care este o societate care activează în domeniul imobiliar, nu figurează încă pe site-ul Ministerului Finanțelor. Ca și în cazul SC Strategic Sys SRL, și de această dată ultimul bilanț este aferent anului fiscal 2024, când SC Strategic Assets SRL arată că a avut o cifră de afaceri de 1.247.372 de lei (față de 2.056.458 lei în anul fiscal 2023), că a avut venituri de 1.247.373 lei (față de 2.056.458 lei în 2023), că a cheltuit 165.658 lei (față de 125.843 lei în 2023) și că a înregistrat un profit net de 912.079 lei (față de 1.627.894 lei în 2023).

Nici firma defunctului general Dumitru Dumbravă nu are bilanțul publicat

Se poate constata, astfel, că, dacă firma SC Justsys Software SRL, care este administrată în mod direct de către generalul Dumitru Cocoru, și-a publicat bilanțul contabil pentru anul 2025, SC Strategic Sys SRL șiu Strategic Assets SRL, de care se ocupă Florian Coldea și care nu mai sunt administrate de Dumitru Cocoru, ele avâdu-l drept administrator pe un anume Orlando Cristinel Răduțu, nu s-au grăbit să facă acest lucru.

Într-o situație similară se află și compania principală anchetată de către DNA în dosarul „Generalilor”, SC Wise Line Consulting SRL, firma de consultanță înființată, patronată și administrată până anul trecut de către generalul SRI Dumitru Dumbravă. Acesta a decedat în vara anului 2025.

SC Wise Line Consulting SRL nu figurează la Ministerul Finanțelor cu bilanțul contabil pentru anul 2025. În schimb, în 2024 a declarat o cifră de afaceri de 1.195.590 de lei (față de 6.218.316 lei în 2023), venituri de 1.195.628 de lei (față de 6.219.936 lei în anul 2023), cheltuieli de 984.909 lei (față de 2.728.204 lei în 2023) și un profit net de 178.739 lei (față de 3.040.255 lei). În intervalul 2020 – 2024, firma lui Dumitru Dumbravă a înregistrat cifre de afaceri totale de 15.053.205 lei, venituri totale de 15.081.592 lei, a cheltuit în total 5.878.441 lei și a generat pentru fostul general SRI profituri nete totale de 9.096.904 lei.

Mai trebuie menționat că Dumitru Dumbravă a mai înființat, în anul 2024, o companie denumită SC Global Forward SRL, care, în același an, a declarat o cifră de afaceri de zero lei, venituri de zero lei, a cheltuit 449 lei și a înregistrat pierderi de 449 lei. Mai mult SC Wise Line Consulting SRL a intrat, anul trecut, ca asociat persoană juridică într-o altă companie, SC Gutami WLC SRL. Nici această firmă nu figurează cu bilanțul contabil pe anul 2025 publicat în portalul Ministerului Finanțelor.

