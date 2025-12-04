Alegeri Primăria București 2025: Promisiunile principalilor candidați

Iată pe scurt ce promit candidații și unde le puteți consulta programele:

Daniel Băluță (PSD) - „Am făcut. Facem.”

Trafic

Programul pentru trafic și mobilitate prevede finalizarea proiectelor majore de fluidizare a circulației prin corelarea lucrărilor dintre Capitală și sectoare, precum și reabilitarea podurilor, pasajelor și străzilor secundare printr-un plan anual coordonat cu Primăriile de sector.

Candidatul propune dezvoltarea unei rețele integrate de transport public, cu rute adaptate realității de trafic, legături eficiente către Ilfov, extinderea metroului și dublarea flotei de autobuze.

Planul include și promovarea mobilității alternative, prin piste sigure pentru biciclete, parcări de tip park & ride, benzi dedicate transportului public și noi zone pietonale.

Termoficare

Programul pentru termoficare prevede modernizarea prioritară a rețelelor primare și secundare, monitorizarea digitală a pierderilor și continuarea investițiilor pentru alinierea sistemului la standarde moderne de eficiență.

Sunt propuse măsuri de urgență pentru stabilizarea rețelei, urmate de un plan de dezvoltare pe termen lung, alături de extinderea surselor locale de energie regenerabilă și susținerea proiectelor de cogenerare de înaltă eficiență.

Primarul sectorului 4 promite și crearea unui centru unic de informare pentru cetățeni, care să ofere în timp real date despre avarii, consum și intervenții, precum și un parteneriat cu Guvernul și instituțiile europene pentru atragerea fondurilor necesare eficienței energetice.

Mediu

În ceea ce privește mediul, programul propune protejarea zonelor naturale, reabilitarea parcurilor și extinderea spațiilor verzi prin reconversia terenurilor neutilizate.

Sunt prevăzute reîmpădurirea zonelor limitrofe și crearea unor coridoare verzi care să conecteze marile parcuri ale orașului, alături de implementarea unui sistem digital, public și ușor de consultat pentru monitorizarea calității aerului.

Planul include și stimularea reciclării prin infrastructură accesibilă și campanii educaționale permanente.

Locuire

La capitolul locuire, programul prevede reabilitarea centrelor sociale și parteneriate cu organizațiile umanitare pentru sprijin constant al persoanelor izolate, extinderea programelor de locuințe sociale și crearea unor comunități mixte, integrate urban. Sunt incluse și programe de reabilitare urbană și consolidare seismică, alături de campanii de combatere a singurătății, stimularea voluntariatului intergenerațional și un program extins de locuire accesibilă.

Lista completă a angajamentelor sale electorale este disponibilă pe site-ul oficial al candidatului, aici.

Ciprian Ciucu (PNL) - „Bucureștiul pus la punct”

Ciprian Ciucu, actualul primar al Sectorului 6 și candidat al PNL la Primăria Capitalei, își construiește campania pe promisiunea unui „București rezilient”.

Trafic

Programul său pentru trafic include proiecte mari de infrastructură, descurajarea tranzitului auto prin centrul orașului și amenajarea unor parcări de proximitate în cartiere și la intrările în București.

De asemenea, vizează reorganizarea intersecțiilor aglomerate, modernizarea infrastructurii rutiere de bază (străzi, trotuare, semaforizare) și implementarea Masterplanului Velo, pentru deplasările zilnice cu bicicleta.

Termoficare

În ceea ce privește termoficarea, programul propune investiții consistente în rețea, reabilitarea a încă 100 km de conducte primare și înlocuirea celor vechi cu țevi preizolate cu detecție automată a avariilor.

Se adaugă modernizarea rapidă a infrastructurii, reducerea pierderilor și o strategie de stabilizare a costurilor pentru consumatori.

Mediu

La capitolul mediu, candidatul propune o centură verde pentru București, reabilitarea parcurilor existente și protejarea celor mari, cu accent pe salvarea Parcului IOR.

Programul include și extinderea conceptului de „oraș-parc” în cartierele dense, prin amenajarea de mici parcuri și zone verzi între blocuri.

Locuire

În ceea ce privește locuirea, candidatul propune un nou PUG care să regândească dezvoltarea urbană, protejarea zonelor istorice și oprirea demolărilor abuzive.

Planul include, de asemenea, consolidarea clădirilor vulnerabile la cutremure și un amplu proces de regenerare urbană pe axa Piața Unirii - Piața Victoriei.

Programul integral al lui Ciprian Ciucu poate fi consultat aici.

Cătălin Drulă (USR) - „București, un singur oraș”

Trafic

Programul pentru trafic al lui Cătălin Drulă propune dezvoltarea unei rețele integrate de transport public București–Ilfov, care să conecteze metroul, tramvaiele și autobuzele într-un sistem coerent.

El susține crearea unui management unic al mobilității la nivel metropolitan, modernizarea infrastructurii de transport și reorganizarea fluxurilor de circulație pentru a fluidiza traficul.

Planul include și măsuri rapide de securizare a traficului (treceri pietonale supraînălțate, camere și amenzi pentru depășirea vitezei, benzi unice) alături de mobilitate alternativă: extinderea pistelor de biciclete, corectarea „pistelor ilegale”, trotuare sigure și noi zone pietonale.

Termoficare

La capitolul termoficare, prevede o reformă structurală a întregului sistem, cu digitalizare, management predictiv al rețelei și un program accelerat de reabilitare a conductelor.

El își asumă continuarea lucrărilor începute în mandatul Nicușor Dan, când au fost schimbați 200 km de țevi, și vizează modernizarea integrală a peste 800 km de rețea pentru a elimina pierderile și avariile care îngreunează alimentarea cu căldură.

Planul prevede fuziunea ELCEN-Termoenergetica într-un operator unic, capabil să reducă pierderile, să coordoneze întregul SACET și să atragă fonduri europene pentru modernizare.

Sunt incluse investiții în rețelele de apă și canalizare, reabilitarea apeductelor și modernizarea infrastructurii vechi, iar o hartă digitală a conductelor va permite cetățenilor să urmărească în timp real starea rețelei și lucrările.

Mediu

Programul pentru mediu vizează extinderea spațiilor verzi, regenerarea zonelor degradate, stoparea construirii pe zone verzi și protejarea spațiilor verzi reale.

Acesta mai include extinderea zonelor pietonale, modernizarea spațiilor publice, reconversia suprafețelor ocupate de mașini în zone pentru oameni și crearea de trasee pietonale care să conecteze cartierele.

Locuire

Programul pentru locuire vizează reorganizarea administrativă a Bucureștiului, care să permită o planificare urbană coerentă la nivel metropolitan.

Sunt vizate regenerarea spațiilor urbane, modernizarea zonelor centrale și a cartierelor, precum și îmbunătățirea infrastructurii de bază, de la școli și spații publice la zone pietonale.

Planul include consolidări seismice accelerate și un nou model de urbanism, orientat spre densificare responsabilă.

Cătălin Drulă își prezintă viziunea pentru București într-un program disponibil aici.

Anca Alexandrescu (candidat independent susținut de Alianța Electorală „Dreptate pentru București” și AUR) - „Fac dreptate pentru București”

Trafic

Programul pune accent pe integrarea transportului metropolitan într-un sistem unic, prin unificarea Metrorex și STB într-o autoritate comună, cu titluri de călătorie comune, orare coordonate și management digital al traficului.

Sunt propuse trasee scurte și frecvente, linii expres, benzi dedicate, predictibilitate a orarelor și implementarea unor linii de metrou ușor și monorail care să conecteze gările, aeroporturile și centurile orașului.

Un obiectiv major îl reprezintă relansarea inelului feroviar și integrarea rețelelor preorășenești, precum și cooperarea metropolitană pentru tarife integrate.

De asemenea, regenerarea Dâmboviței și a lacurilor ca coridor de mobilitate ușoară, cultură și turism.

De asemenea, este prevăzută construirea unui nou aeroport al Capitalei prin parteneriat public–privat.

Termoficare

Programul prevede modernizarea completă a rețelelor de termoficare, finalizarea magistralelor și a unei mari părți din rețelele secundare, precum și echilibrarea hidraulică a sistemului.

Un element central este fuziunea ELCEN-Termoenergetica într-o companie municipală integrată, cu trei centrale noi de cogenerare, intervenții mai rapide și reducerea pierderilor. Totodată, se urmărește reducerea treptată a subvenției generale concomitent cu modernizarea rețelelor.

Capitala ar urma să devină producător local de energie și gaze, prin instalarea de sisteme fotovoltaice și termice pe clădiri, acoperișuri verzi și extinderea producției de biogaz pe platforme industriale.

Este prevăzută și crearea unei hărți digitale a rețelelor și protecția consumatorilor vulnerabili.

Mediu

Programul propune o reducere semnificativă a poluării cu NOx, pulberi și microplastice, alături de măsuri pentru diminuarea zgomotului urban.

Un element central îl reprezintă dezvoltarea stațiilor de biogaz pe platforme industriale neutilizate, parte dintr-o strategie mai amplă de transformare a deșeurilor în resurse.

Planul mai prevede valorificarea fracțiilor reciclabile, producerea de biogaz din deșeuri organice și eliminarea depozitărilor informale.

De asemenea, sunt incluse mecanisme de stimulare a colectării selective, contracte bazate pe performanță și un sistem de indicatori publici de mediu cu raportare trimestrială.

Modelul este completat de o guvernanță de mediu realizată în parteneriat cu universități și organizații de profil, precum și de măsuri pentru creșterea ponderii energiei regenerabile.

Locuire

Programul propune locuințe accesibile construite pe terenuri ale PMB, independente energetic, pentru personal esențial (profesori, medici, cercetători) și pentru grupuri vulnerabile.

Se urmărește extinderea fondului locativ social pentru tineri, studenți și familii cu copii, alături de campusuri studențești și de cercetare (peste 200.000 de locuri).

Programul „Parteneriat pentru case noi” vizează preluarea imobilelor vulnerabile, consolidarea sau demolarea lor și reconstrucția, cu relocare temporară subvenționată.

În domeniul social, sunt prevăzute locuințe de tranziție, centre rezidențiale pentru vârstnici și copii, adăposturi permanente și rețele de voluntariat.

Detaliile complete ale programului pentru București al Ancăi Alexandrescu pot fi accesate aici.

Ana Ciceală (SENS) - „Un București pentru toți!”

Trafic

Programul Anei Ciceală pune accent pe reducerea dependenței de mașină și pe extinderea rapidă a transportului public.

Ea propune mai multe autobuze, tramvaie și troleibuze electrice, precum și dezvoltarea unei rețele coerente de infrastructură pietonală și velo, inclusiv implementarea Masterplanului Velo.

În viziunea ei, traficul nu poate fi rezolvat prin parcări sau benzi suplimentare, ci prin transport public rapid, curat și eficient.

Termoficare

Ciceală atrage atenția că Bucureștiul nu este eficient energetic, ci afectat de sărăcie energetică, iar modernizarea termoficării, prin continuarea și extinderea lucrărilor, devine prioritară.

Ea propune măsuri pentru reducerea pierderilor, creșterea eficienței și transformarea orașului într-o capitală sustenabilă, unde accesul la energie și costurile suportabile sunt garantate tuturor bucureștenilor.

Mediu

La capitolul Mediu, programul Anei Ciceală își propune să readucă natura în oraș „centimetru cu centimetru”.

Ea promite protejarea spațiilor verzi, oprirea presiunii imobiliare asupra lor, precum și crearea a 5 parcuri noi și plantarea a 2 milioane de arbori.

Obiectivul este apropierea Bucureștiului de standardele europene privind calitatea mediului și accesul echitabil la natură.

Locuire

Ciceală consideră că dezvoltarea urbană haotică este principala problemă a Capitalei.

Soluțiile propuse includ mii de locuințe publice noi, implicarea directă a Primăriei în dezvoltarea orașului, un nou PUG orientat spre viitor și consolidarea accelerată a clădirilor cu risc seismic.

Programul include măsuri pentru familii tinere, seniori, copii și comunități vulnerabile, precum și introducerea unei aplicații care să transparentizeze cheltuielile PMB.

Aici se poate consulta programul candidatei SENS, Ana Ciceală.

Proiectele celorlalți candidați pentru Capitală

Pe lângă cei cinci candidați principali din sondaje, alți 10 aspiranți intră în cursa pentru funcția de primar general al Capitalei și promisiunile lor:

George Burcea (Partidul Oamenilor Tineri) - actor, absolvent al UNATC „Ion Luca Caragiale”. A fost soțul Andreei Bălan, fostă componentă a trupei André.

Propunerile lui George Burcea pentru Capitală sunt disponibile pe pagina Partidului POT, accesibilă aici.

Oana Crețu (Partidul Social Democrat Unit) - avocată și președinta PSDU. Și-a depus candidatura și la prezidențialele din 2024, respinsă din cauza numărului insuficient de semnături.

Candidata PSDU la Primăria Capitalei își împărtășește viziunile pentru București pe TikTok, aici.

Constantin Titian Filip (independent) - Medicul neurochirurg intră în cursa pentru Primăria Capitalei ca independent, sub sloganul „Un erou, un patriot!”.

De asemenea, el a candidat anterior pentru fotoliul de primar în 2020, iar în 2016 pentru Primăria Sectorului 4.

De-a lungul anilor, apărea frecvent în emisiunile difuzate de OTV și moderate de Dan Diaconescu.

Programul său pentru Capitală este disponibil pe Facebook, aici.

Gheorghe Floarea (Partidul Național Țărănesc Maniu-Mihalache) - inginer, secretar general al PNȚMM, cu experiență în management în companii românești și internaționale.

Candidatul PNȚ Maniu-Mihalache își detaliază propunerile pentru Capitală pe pagina sa de Facebook, accesibilă aici.

Mihai Ioan Lasca (Partidul Patrioții Poporului Român) - fost deputat ales pe listele AUR în 2020; exclus din AUR în 2021, iar din 2023 președinte al partidului Patrioții Poporului Român.

Mihai Ioan Lasca își prezintă planul pentru Capitală pe site-ul partidului Patrioții Poporului Român, accesibil aici.

Rareș Lazăr (România în Acțiune) - vicepreședinte al partidului care l-a susținut pe Mircea Geoană la ultimele alegeri prezidențiale.

Programul lui Rareș Lazăr pentru Capitală este disponibil aici.

Gheorghe Macovei (Partidul România Mare) - În prima sa declarație publică, publicată pe Facebook, Gheorghe Macovei s-a descris ca un om obișnuit, fără pretenții politice: Astăzi mă aflu în fața voastră nu doar ca un candidat, ci ca un om între oameni. Un om care trăiește în același oraș, merge pe aceleași străzi și crede, la fel ca voi, că Bucureștiul merită mai mult”.

Gheorghe Macovei își prezintă viziunea pentru Capitală pe pagina sa oficială de Facebook, accesibilă aici.

Angela Negrotă (independent) - Fostă membră a Partidului S.O.S., jurista Angela Negrotă candidează independent la Primăria Capitalei, cu mesajul „Facem curățenie generală împreună!”

Gheorghe „Gigi” Nețoiu (independent) - om de afaceri, cunoscut pentru implicarea sa ca acționar la Rocar București, Dinamo București și Universitatea Craiova.

Propunerile candidatului pentru Capitală pot fi consultate pe pagina sa oficială, aici.

Dan Trifu (independent) - inginer și președinte al Fundației Eco-Civica, ONG activ în protejarea mediului, patrimoniului și drepturilor omului. A candidat și la parlamentarele din 2024 pentru Senat, din partea REPER. Programul său poate fi consultat online, pe site-ul personal, aici.

(sursa: Mediafax)