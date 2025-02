Încrengătura afacerilor înființate de Ionel Rusen, „săgeata” lui Călin Georgescu

Controversatul afacerist Ionel Rusen, unul dintre principalii colaboratori ai fostului candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu, acuzat că a păcălit mai mulți oameni de afaceri din România, printre care și pe miliardarul Ioan Niculae, s-a ales cu o nouă plângere penală la DIICOT. De data aceasta, reclamantul este chiar consultantul Francisc Dokonal, care îl acuză pe cel denumit „săgeata” lui Călin Georgescu de înșelăciune, evaziune fiscală și mărturie mincinoasă. Firma prin care Ionel Rusen s-a asociat în această combinație, care avea ca obiect accesarea, pentru Ioan Niculae, a unei linii de creditare de 300 de milioane de euro, a generat o pierdere de 450.000 de euro pentru magnat. Iar 144.000 de euro ar fi fost folosiți de Rusen în scopuri neelucidate. Aceeași firmă a fost dizolvată, la finalul anului 2023, prin decizie a lui Ionel Rusen și a partenerei sale de afaceri, o cetățeană italiană. Multe alte companii în care este sau a fost asociat Ionel Rusen figurează fie fără activitate derulată, fie cu pierderi înregistrate.

Aceasta este cel puțin a treia plângere penală înregistrată la DIICOT pe numele lui Ionel Rusen, începând cu luna februarie a anului trecut, prima fiind înaintată de omul de afaceri buzoian Răzvan Liviu Leu, care l-a denunțat, în plângerea sa, inclusiv pe Călin Georgescu. A doua plângere a fost deja anunțată public de omul de afaceri Ioan Niculae, pe care Ionel Rusen l-ar fi „țepuit” cu suma de 450.000 de euro.

A treia plângere penală este semnată de consultantul Francisc Dokonal și are legătură cu evenimentele care l-au determinat și pe Ioan Niculae să se adreseze procurorilor DIICOT.

Potrivit plângerii penale depuse la parchetul „antimafia”, Francisc Dokonal, prin compania sa, SC FVD Gouse SRL, acuză compania SC Wall Street Consulting SRL, controlată de Ionel Rusen, de înșelăciune, evaziune fiscală și mărturie mincinoasă. Autorul sesizării arată că, în vara anului 2020, Ionel Rusen s-a prezentat ca fiind un om de afaceri cu relații puternice în domeniul financiar-bancar din Italia, Anglia și Golful Persic și că firma sa, SC Wall Street Consulting SRL, nu întrunea condițiile niciunei bănci sau instituții financiare pentru a obține o linie de credit pentru proiectele pe care le inițiase, proiecte în valoare de 300 de milioane de euro, din care 200 de milioane de euro erau necesare pentru susținerea activității de petrochimie a companiilor omului de afaceri Ioan Niculae.

Păcăleală de 3,5 milioane de euro

În aceeași plângerea adresată DIICOT, Francisc Dokonal susține că, la data de 6 noiembrie 2020, la cererea lui Ionel Rusen, între companiile SC Wall Street Consulting SRL și SC FVD House SRL a fost încheiat un contract de asociere în participațiune, unde Ionel Rusen a devenit administrator.

Apoi, la data de 5 ianuarie 2021, în cadrul contractului de asociere în participațiune, compania lui Francisc Dokonal a transferat firmei lui Ionel Rusen suma de 736.365 de lei (echivalentul a 144.000 de euro), „pentru a debloca mărfurile lui Ioan Niculae din Portul Constanța”. Francisc Dokonal susține că i-a cerut în mod repetat lui Ionel Rusen să facă dovada plății acestor bani către autoritățile portuare, însă acest lucru nu s-ar fi întâmplat niciodată, Ionel Rusen nejustificând scopul și unde a distribuit acești bani.

Citește pe Antena3.ro Peisaj rupt din filmele SF în sudul Spaniei. Oamenii de știință cred că locul deține cheia vieții pe Marte

În continuare, se arată că, la data de 21 iulie 2022, companiile SC Wall Street Consulting SRL și SC FVD House SRL au semnat un contract de consultanță prin care firma lui Ionel Rusen primea servicii de consultanță pentru obținerea unei finanțări de 300 de milioane de euro de la compania lui Francisc Dokonal, iar în schimbul acestor servicii prestate, SC Wall Street Consulting SRL trebuia să achite companiei SC FVD House SRL un tarif de 3,5 milioane de euro, plus TVA. Francisc Dokonal precizează că această sumă nu a fost plătită niciodată.

Nu a răspuns ce a făcut cu banii pentru deblocarea mărfurilor din Portul Constanța

Conform aceluiași act prin care consultantul a sesizat procurorii DIICOT, la data de 29 august 2023, SC FVD House SRL a reziliat contractul de asociere în participațiune cu SC Wall Street Consulting SRL. Drept răspuns, Ionel Rusen, prin firma sa, a cerut în instanță declanșarea insolvenței împotriva companiei lui Francisc Dokonal, invocând niște împrumuturi neachitate.

Astfel, plângerea care vizează comiterea infracțiunii de înșelăciune s-ar întemeia pe faptul că Ionel Rusen, prin intermediul SC Wall Street Consulting SRL, a ascuns informații și a prezentat informații eronate, în scopul inducerii în eroare a lui Francisc Dokonal și a obținerii de foloase materiale necuvenite. În acest sens, Ionel Rusen ar fi pretins suma de 144.000 de euro drept costuri pentru deblocarea unor mărfuri ale lui Ioan Niculae, deblocare în urma căreia Niculae ar fi putut continua activitatea economică, prin vânzarea mărfurilor către un cumpărător din Bulgaria.

Plângerea pentru evaziune fiscală s-ar întemeia pe faptul că același Ionel Rusen a refuzat să ofere explicații cu privire la înregistrarea în contabilitate a sumei de 144.000 de euro, transferată în contul SC Wall Street Consulting SRL, pe care o controlează. Francisc Dokonal susține că i-a cerut în mod repetat dovada plății sumei de 144.000 de euro pentru deblocarea mărfurilor lui Ioan Niculae din Portul Constanța, însă niciodată nu a primit răspuns. Iar potrivit legii, „trebuie să existe o evidență contabilă a sumei de bani primite de SC Wall Street Consulting SRL, dar și ieșirile banilor către alte destinații”.

Denunțat pentru trei infracțiuni

De asemenea, plângerea pentru mărturie mincinoasă constă în aceea că Ionel Rusen a inițiat o acțiune în instanță împotriva firmei SC FVD House SRL, pentru a-i cere insolvența, iar pretextul era al nereturnării unei sume de 255.000 de lei împrumutate. „Această acțiune s-a produs în urma rezultatului negativ al verificării tuturor potențialilor parteneri aduși de Ionel Rusen”, se mai arată în plângere.

Totodată, se mai susține faptul că Francisc Dokonal consideră că refuzul lui Ionel Rusen de a semna anexa la contract, care ar fi reflectat condițiile agreate de părți, primirea sumei de 144.000 de euro, dar și refuzul acestuia de a oferi raportul administratorului în care să explice folosirea sumei de 144.000 de euro și compensarea cu suma de 255.000 de lei constituie minciună.

Wall Street Consulting SRL, dizolvată în noiembrie 2023

„Jurnalul” a descoperit că firma lui Rusen, implicată în această operațiune prin care, în primul rând, omul de afaceri Ioan Niculae a fost escrocat cu 450.000 de euro, nu mai există. Conform datelor furnizate de Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC), compania SC Wall Street Consulting SRL a luat ființă în data de 30 iunie 2016, la Constanța, având ca obiect de activitate declarat „consultanța pentru afaceri și management”.

La momentul înființării, firma avea trei asociați persoane fizice, italienii Mario Gasperini și Eugenio Carugati, la care se adaugă românul Ionel Rusen. Toți trei îndeplineau, la acel moment, și funcția de administrator.

Potrivit unei încheieri din data de 5 februarie 2021, noua structură a acționariatului SC Wall Street Consulting SRL era compusă din Ionel Rusen și din cetățeana italiană Nicoletta Luisa Liguigli. Cei doi au decis, în cadrul unei ședințe AGA din data de 21 noiembrie 2023, să dizolve compania.

SC Wall Street Consulting SRL, care vehicula intermedierea unor afaceri de sute de milioane de lei, a înregistrat, conform bilanțurilor contabile declarate la Ministerul Finanțelor Publice, pierderi de 21.019 lei în 2023, pierderi de 79.385 de lei în 2022, pierderi de 153.572 de lei în 2021, profit de 17.432 de lei în 2020, profit de 719.724 de lei în 2019 și profit de 115.270 de lei în 2018.

Lista companiilor patronate de controversatul personaj

Ionel Rusen este sau a fost implicat în mai multe afaceri interesante pe teritoriul României. Astfel, în 1 iulie 2014, la Constanța, a fost înființată compania SC Arabital Shipping SRL, cu obiect de activitate „activități anexe transporturilor”. Acționarii sunt italienii Eugenio Carugeti și Mario Gasperini, precum și românul Ionel Rusen. Firma nu figurează cu bilanțuri contabile declarate la Ministerul Finanțelor.

La data de 12 ianuarie 2018, tot la Constanța, se înființa compania SC Archipelagus Line & Energy Shipping SRL, care se ocupă cu „depozitări”. Asociatul unic și administratorul companiei este Ionel Rusen. În 2018, firma a înregistrat pierderi de 12.172 de lei. Iar în 2019, 2020, 2021, 2022 și 2023 societatea a declarat zero lei cifră de afaceri, zero lei venituri, zero lei cheltuieli, zero lei profit și zero lei pierderi.

În data de 19 iunie 2020, firma implicată în afacerea din care Ioan Niculae a ieșit păgubit, SC Wall Street Consulting SRL, se asocia cu omul de afaceri constănțean Elbis Osman în cadrul societății SC Marsala Concept SRL. În 2023, firma lui Ionel Rusen a ieșit din această afacere.

O altă companie în care este implicat Ionel Rusen se numește SC Domiciliul Terra SRL, înființată la data de 11 februarie 2021, în București, care se ocupă cu lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale. Asociații sunt Mihai Prundarianu și Ionel Rusen, iar administratorul se numește Gabriel Cosmin Orleanu. Prundarianu este un controversat om de afaceri din Capitală. Iar firma nu apare că ar fi avut, până la finalul anului 2023, activitate.

Partener cu firme ale unor afaceriști americani

Alte afaceri ale lui Rusen îl au în centru pe fostul director Romarm Aurel Cazacu, Spre exemplu, în 2017, Ionel Rusen figura ca asociat, alături de americanul Douglas Charles Anderson, de Marian Neagu și de Aurel Cazacu. Cu aceștia, se află în asociere cu societatea Romanian Allied Internațional Defense SRL, cea care ar fi trebuit să preia de la Gigi Becali Uzina Mecanică Drăgășani.

O altă companie a lui Rusen este SC Wall Street Capital SRL, înființată în data de 15 noiembrie 2023, la Pitești. Societatea se ocupă cu activități de consultanță pentru afaceri și management, iar Ionel Rusen este unicul asociat și administratorul societății. Până în prezent, compania nu a depus bilanțul contabil.

Tot de la Registrul Comerțului mai aflăm că Ionel Rusen este asociat, alături de Marian Neagu și companiile SC Global Protect Solution SRL și SC Economic Development Advisors SRL, în societatea SC Dar Development Group SRL. Societatea a fost fondată în București, la data de 19 ianuarie 2024 și se ocupă cu activități imobiliare pe bază de comision sau de contract.

Asociatul SC Global Protect Solution SRL este o firmă înființată în anul 2023, care se ocupă cu servicii de suport pentru întreprinderi și care este deținută de cetățeanul american Carstern David Henry. Al doilea asociat persoană juridică al SC Dar Development Group SRL, SC Economic Development Advisors SRL, a luat ființă în anul 2021, se ocupă cu consultanță în management și îl are drept asociat unic pe americanului Adrian Zuckerman, fostul ambasador al SUA la București.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹