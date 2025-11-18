Coincidență. Mandatarul financiar al lui Nicușor Dan, de la prezidențiale, desemnat de USR să se ocupe de finanțele partidului la alegerile locale parțiale

USR a înaintat Autorității Electorale Permanente șase documente prin care arată că și-a desemnat drept mandatar financiar firma Accountess Profile SRL pentru a se ocupa de rapoartele privind veniturile și cheltuielile electorale ale partidului la alegerile locale parțiale din 7 decembrie 2025. Firma este patronată de Mihaela Virginia Teleman, soția fostului ministru USR-PLUS al Digitalizării, din Guvernul Cîțu, și va ține evidența financiară a fondurilor de campanie pentru alegerile pentru funcția de primar general al Capitalei, pentru cea de președinte al Consiliului Județean Buzău și pentru funcțiile de primar în localitățile Mihai Eminescu (Botoșani), Dobomir și Lumina (Constanța). Patroana acestei firme a fost mandatarul financiar al lui Nicușor Dan la alegerile prezidențiale din luna mai a acestui an, cea care a înaintat AEP-ului atât rapoartele financiare ale candidatului independent care a câștigat scrutinul, cât și cererea privind rambursarea celor 61 de milioane de lei cheltuite în campanie, inclusiv a celor 3,6 milioane de lei provenite din donații.

Autoritatea Electorală Permanentă a publicat lista mandatarilor financiari coordonatori înregistrați la instituție, din partea partidelor politice, pentru alegerile locale parțiale ce se vor desfășura în data de 7 decembrie 2025, Această listă a fost actualizată la data de 14 noiembrie 2025.

Conform documentului citat, la pozițiile 26, 27, 28, 29 și 30 figurează partidul Uniunea Salvați România (USR), care și-a desemnat același mandatar financiar coordonator pentru mai multe localități unde se organizează scrutinuri parțiale. Este vorba despre compania SC Accountess Profile SRL.

Concret, la poziția 26 figurează USR cu sediu central, la poziția 27 figurează USR pentru alegerile din municipiul București, la poziția 28 figurează USR pentru alegerile ce se vor desfășura la nivelul județului Botoșani, la poziția 29 figurează USR pentru alegerile ce se vor organiza la nivelul județului Buzău, iar la poziția 30 figurează, de asemenea, USR pentru alegerile parțiale ce vor avea loc la nivelul județului Constanța. Situațiile financiare și rapoartele privind veniturile și cheltuielile electorale aferente USR pentru toate aceste alegeri parțiale vor intra, astfel, în sarcina aceluiași mandatar financiar coordonator în relația cu Autoritatea Electorală Permanentă.

Capitala, trei comune și un județ

La data de 7 decembrie 2025 vor avea loc alegeri locale parțiale pentru funcția de primar al comunei Mihai Eminescu, din județul Botoșani. Localitatea a rămas fără primar, deoarece edilul Verginel Gireadă a anunțat că se retrage din funcție, după ce a fost pus sub urmărire penală de către Direcția Națională Anticorupție (DNA).

La alegerile din 7 decembrie, candidează Andreea Cristina Gireadă, din partea PSD, care este fiica primarului demisionat. Ea se va confrunta cu actualul consilier local PNL, Ionuț Cristian Sigartău, și cu Iulian Toșcuță, din partea USR,

De asemenea, tot la data de 7 decembrie 2025, au loc alegeri parțiale locale și în comunele Dobomir și Lumina, din județul Constanța. Ambele localități au rămas fără edili, deoarece primarii au decedat.

Tot în data de 7 decembrie 2025 au loc alegeri parțiale pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Buzău. Aici, președintele ales la alegerile din 9 iunie 2024, Lucian Romașcanu, de la PSD, a demisionat pentru a putea prelua funcția de membru al Curții Europene de Conturi din partea României. Principalul candidat este Marcel Ciolacu, fost prim-ministru și ex-președinte al PSD.

În ciuda înțelegerii din interiorul Coaliției de guvernare, conform căreia, la alegerile parțiale din 2025 fie PNL, PSD și USR și-ar fi stabilit candidați comuni, fie și-ar fi desemnat fiecare partid câte un candidat propriu, la Buzău PNL și USR au încălcat această înțelegere și și-au desemnat un candidat comun, în persoana lui Mihai Răzvan Moraru, cu intenția declarată de a-l învinge pe Marcel Ciolacu.

Ei, bine, pentru toate aceste bătălii electorale, inclusiv pentru cea referitoare la alegerile pentru funcția de primar general al Capitalei, USR și-a desemnat la AEP același mandatar financiar, respectiv SC Accountess Profile SRL.

Familia Teleman controlează 80% din firmă

Potrivit datelor furnizate de Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC), compania SC Accountess Profile SRL, mandatarul financiar al campaniei electorale aferente alegerilor parțiale locale din data de 7 decembrie 2025, a luat ființă în anul 2019 și își are sediul acasă la un fost ministru din guvernul României.

În prezent, firma are trei asociați persoane fizice. Cel mai mare aport la capital social îl deține Mihaela Virginia Teleman (80% din beneficii și pierderi). Celelalte 20 de procente ale capitalului social sunt deținute, în cote egale, de Ana Mihaela Cernescu și de Ana Corina Mitrică.

De precizat este și faptul că până în ianuarie 2020 compania era deținută de Mihaela Virginia Teleman, împreună cu Ciprian Sergiu Teleman.

Mihaela Virginia Teleman, patroana firmei care prestează servicii de mandatar financiar al USR la alegerile locale parțiale din anul 2025, este nimeni alta decât soția fostului ministru USR-PLUS al Digitalizării („înaintașul” lui Radu Miruță pe post), din timpul guvernării PNL-USR-UDMR, din anul 2021, sub mandatul de premier al lui Florin Vasile Cîțu.

Ultima declarație de avere a lui Ciprian Sergiu Teleman datează din 6 octombrie 2021, la eliberarea din funcția de ministru. Conform acestui document oficial, în anul fiscal 2020, Mihaela Virginia Teleman, soția ex-demnitarului USR-PLUS, era menționată ca director al SC Accountess Profile SRL, de unde, în același an fiscal, a încasat un salariu anual de 16.488 de lei. În schimb, soția lui Teleman a încasat, de la aceeași companie, dividende de 1.288.675 de lei.

Mihaela Virginia Teleman l-a reprezentat pe președintele României în relația cu AEP

Dacă în 7 decembrie 2025 soția lui Ciprian Sergiu Teleman reprezintă interesele electorale ale USR prin intermediul firmei sale de audit financiar, la alegerile prezidențiale din anul 2025 Mihaela Virginia Teleman a reprezentat, ca persoană fizică autorizată, interesele electorale ale actualului președinte al României, Nicușor Dan, candidat independent la funcția supremă în stat, în primul și în al doilea tur de scrutin, care au avut loc în datele de 4, respectiv 18 mai 2025. Asta, chiar dacă partidul pentru care compania Accountess Profile SRL a lucrat în perioade electorale, USR, avea, la aceleași alegeri prezidențiale din 2025, un alt candidat oficial, respectiv pe Elena Lasconi.

Potrivit unui document înregistrat la Autoritatea Electorală Permanentă, la data de 20 mai 2025, intitulat „Raportul detaliat al veniturilor și cheltuielilor electorale ale candidatului independent Dan Nicușor Daniel, la procesul electoral al alegerilor pentru președintele României din anul 2025 - Turul I și Turul II, desfășurate în 4 mai 2025, respectiv 18 mai 2025”, semnătura și denumirea mandatarului coordonator aparțin entității Teleman P. Virginia Mihaela PFI.

Astfel, nevasta fostului ministru al Digitalizării și actualul mandatar financiar coordonator al USR la alegerile parțiale din 7 decembrie 2025 este cea care a transmis la Autoritatea Electorală Permanentă documentele din care rezultă că Nicușor Dan a avut venituri din donații, în campania sa prezidențială, de 3.601.085,30 de lei, nu de 2,5 milioane de lei, așa cum afirma complet eronat șeful statului într-o conferință de presă de săptămâna trecută.

Este așadar, probabil, doar o „coincidență” că Nicușor Dan și USR utilizează același mandatar financiar în alegerile electorale. Sau poate că acest lucru demonstrează, și pe această cale, că președintele României este implicat, chiar și indirect, în campania electorală a lui Cătălin Drulă la Primăria Capitalei, dar și în celelalte alegeri parțiale locale din Botoșani, Buzău și Constanța. Prin mandatarul financiar, președintele a solicitat restituirea de către Autoritatea Electorală Permanentă a sumelor cheltuite în campania electorală prezidențială și a primit răspunsul că AEP i-a respins lui Nicușor la plata rambursării suma de 930.000 de lei, deoarece nu au putut fi identificați toți donatorii. Nicușor Dan a anunțat că va acționa în judecată Autoritatea Electorală Permanentă pentru a-și recupera pe calea instanței toate donațiile cheltuite.

Compania și nevasta lui Ciprian Teleman a lucrat, în ultimii șase ani, pentru USR și PLUS

Atât Mihaela Virginia Teleman, cât și compania de audit SC Accountess Profile SRL au lucrat, în ultimii șase ani, ca mandatari financiari pentru USR, dar și pentru partidul PLUS, fosta formațiune a lui Dacian Cioloș.

La 12 decembrie 2024, SC Accountess Profile SRL, prin semnătura Mihaelei Virginia Teleman, a înaintat AEP Raportul detaliat al veniturilor și cheltuielilor electorale ale USR la alegerile parlamentare din 1 decembrie 2024;

La 11 decembrie 2024, SC Accountess Profile SRL, prin semnătura aceleiași soții a ex-ministrului Digitalizării, a înaintat AEP Raportul detaliat al veniturilor și cheltuielilor electorale ale partidului politic USR la alegerile prezidențiale din 24 noiembrie 2024 (primul tur anulat);

La data de 6 decembrie 2024, SC Accountess Profile SRL și Mihaela Virginia Teleman au înaintat la AEP un alt raport detaliat privind veniturile USR utilizate în campania pentru primul tur al alegerilor prezidențiale anulate de anul trecut;

Tot în 2024, firma în cauză și soția lui Ciprian Sergiu Teleman au depus la AEP rapoarte detaliate cu privire la veniturile și cheltuielile electorale ale Alianței „Dreapta Unită USR - PMP - Forța Dreptei” în campaniile aferente alegerilor locale și alegerilor europarlamentare din data de 9 iunie 2024;

La data de 6 ianuarie 2021, Accountess Profile SRL a înaintat la AEP raportul detaliat al veniturilor și cheltuielilor electorale ale USR la alegerile parlamentare din 6 decembrie 2020;

La data de 18 decembrie 2020, Accountess Profile SRL și Mihaela Virginia Teleman au înaintat către AEP Raportul detaliat al veniturilor și cheltuielilor electorale ale Alianței USR-PLUS la alegerile parlamentare din anul 2020;

La data de 6 octombrie 2020, Accountess Profile SRL și Mihaela Virginia Teleman au înaintat către AEP raportul detaliat al veniturilor și cheltuielilor electorale ale USR la alegerile locale din data de 27 septembrie 2020;

La data de 26 noiembrie 2019, Accountess Profile SRL și Mihaela Virginia Teleman au înaintat către AEP raportul detaliat al veniturilor și cheltuielilor electorale ale USR la alegerile prezidențiale din anul 2019;

La data de 11 iunie 2019, Mihaela Virginia Teleman a înaintat la AEP raportul detaliat al veniturilor și cheltuielilor electorale ale partidului PLUS, al lui Dacian Cioloș, la alegerile europarlamentare din 26 mai 2019.

