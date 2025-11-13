Matematica donațiilor din campanie îi joacă feste lui Nicușor Dan. A declarat 3,6 milioane, dar acum recunoaște doar 2,5 milioane

Nicușor Dan susține că AEP l-a sancționat cu un milion de lei, sumă care nu îi va fi restituită din banii declarați integral ca fiind cheltuiți în campania prezidențială din 2025. Președintele susține că a cheltuit, din împrumuturi, 58,5 milioane de lei, însă, din documentele oficiale de la AEP, împrumuturile primite au fost de 57,3 milioane de lei. Nicușor Dan mai susține că a cheltuit 2,5 milioane de lei din donații, deși sumele primite cu acest titlu, conform documentelor oficiale, au fost de 3,6 milioane de lei. Iar la final, șeful statului a afirmat că, dacă a cheltuit 61 de milioane în acea campanie, iar AEP i-a restituit tot 61 de milioane de lei, tot AEP va fi chemată în judecată pentru plata restului de un milion de lei.

Președintele României, Nicușor Dan, a folosit, ieri, prilejul conferit de organizarea unei conferințe de presă având ca temă centrală prezentarea noi strategii naționale de apărare a țării, pentru a avertiza, de la pupitrul Președinției, că va da în judecată Autoritatea Electorală Permanentă. Motivul - nu i-a restituit integral banii primiți din donații, primiți de Nicușor Dan în campania electorală pentru alegerile prezidențiale din primăvara acestui an.

Concret, Autoritatea Electorală Permanentă ar fi decis să nu îi ramburseze președintelui României în funcție, Nicușor Dan, suma de 93.000 de lei folosită în campania electorală aferentă celor două tururi de scrutin pentru alegerile prezidențiale desfășurată în aprilie și mai 2025, din cauză că au existat mai multe donații neconforme. Potrivit AEP, rambursarea de la stat pentru campania lui Nicușor Dan este apreciată la 59,9 milioane de lei. Instituția ar fi descoperit existența unor donații neconforme, inclusiv s-ar fi lovit și de imposibilitatea de a-i identifica pe unii dintre donatori.

Interesant este și faptul că în ultima declarație de avere a lui Nicușor Dan, completată la data de 13 iunie 2025, unde sunt indicate sumele încadrate ca venituri pentru campaniile electorale, sunt menționate numai donațiile încasate anul trecut, pentru campania aferentă alegerilor pentru Primăria Capitalei, nu și cele încasate în campania electorală prezidențială din 2025.

„Alba-neagra”, de la Palatul Cotroceni, cu 1,1 milioane de lei

Legat de rambursarea pe care a decis-o AEP, ieri, președintele Nicușor Dan a făcut câteva afirmații halucinante. „În linii mari, eu am cheltuit în cele două tururi de alegeri prezidențiale 61 de milioane de lei”. Menționarea este una corectă, întruct, potrivit raportărilor făcute de candidatul Nicușor Dan către Autoritatea Electorală Permanentă, prin intermediul mandatarului său financiar, acesta a declarat că a cheltuit în cele două tururi de scrutin suma totală de 60.881.409,07 lei.

Citește pe Antena3.ro Surse: ANAF va cere luni sechestru pentru casa în care locuiesc soții Klaus și Carmen Iohannis la Sibiu

Însă președintele a continuat: „Din care 58,5 milioane de lei împrumutați și 2,5 milioane de lei donații”. Ei bine, din raportările citate anterior, această afirmație este complet eronată. Nicușor Dan a contribuit, în mod oficial, la campania sa electorală prezidențială aferentă celor două tururi de scrutin cu suma de 60.926.006,87 de lei, din care 57.324.921,57 lei au reprezentat fonduri provenite din împrumuturi, deci cu 1.175.078,43 de lei mai mult decât susține, în noiembrie 2025, președintele României.

Mai mult, Nicușor Dan susține că „2,5 milioane de lei au fost din donații”. Documentele arată, însă, că veniturile din donații au fost în cuantum de 3.601.085,30 de lei, adică cu 1.101.085,30 de lei mai mult.

Dacă nu i-ar fi cheltuit pe toți, i-ar fi avut în conturi. Ceea ce nu se întâmplă

Eroarea este cu atât mai stridentă cu cât, dacă ar fi cheltuit 2,5 milioane de lei din 3.601.085 de lei primiți donație, restul de 1.101.085.30 de lei necheltuiți ar fi trebuit să se regăsească în declarația de avere depusă în luna iunie, ca economii în conturi bancare. Lucru care nu s-a întâmplat.

Declarația de avere citată relevă trei conturi bancare declarate. Primul nu are legătură cu fondurile de campanie, deoarece el a fost deschis în anul 2007, unde se regăseau economii de 199.413,94 de lei. Însă celelalte două conturi, unul în lei, iar celălalt în euro, ambele deschise de Nicușor Dan la Banca Transilvania, în anul 2025, au legătură cu fondurile de campanie. În primul dintre aceste conturi se regăseau 43.672,37 de lei, iar în al doilea 180.08 euro (882,4 lei). În total, 44.554,76 de lei, adică o sumă aproximativ egală cu diferența dintre cei 60.926.006,87 de lei declarați ca fonduri de campanie atrase de Nicușor Dan și 60.881,409,07 lei declarați ca fiind cheltuiți în total în campania aferentă celor două tururi ale alegerilor prezidențiale din anul 2025. Diferența se ridică, astfel, la 44.597,8 lei.

Amenințări cu procese

Mai exact, Nicușor Dan susține că din donațiile de 3.601 085,30 lei a cheltuit doar 2,5 milioane de lei, nefiind deloc clar ce s-a întâmplat cu diferența de 1.101.085.30 lei. De asemenea, Nicușor Dan susține că, dintr-un total al veniturilor provenite din împrumuturi de 57.324.921,57 de lei, a cheltuit în campania electorală 58,5 milioane de lei. Iar afirmațiile sunt cu atât mai stranii cu cât ele sunt făcute de un olimpic la matematică.

Însă lucrurile nu se opresc aici. În aceeași conferință de presă, președintele a mai precizat că „dacă AEP mi-ar fi restituit toți banii pe care i-am cheltuit, aș fi rămas cu 2,5 milioane de lei și s-ar fi pus, atunci, problema ce voi face cu ei. AEP, însă, mi-a restituit 61 de milioane, deci cu un milion de lei mai puțin, aproximativ”. Recapitulând, conform spuselor președintelui României, a cheltuit în campania electorală 61 de milioane de lei, AEP i-a restituit 61 de milioane de lei, dar tot mai are să-i restituie un milion de lei, aproximativ. Iar, pentru acest milion, va urma chiar și un proces. „După ce voi plăti 58,5 milioane împrumuturi, voi rămâne cu un milion și jumătate. Restul de un milion pe care nu mi l-a dat înapoi AEP-ul o să-l contestăm. O să fie un proces și probabil va dura cam doi ani acest proces”, a mai declarat Nicușor Dan.

Președintele a lăudat USR că a propus un creditor din campanie pentru funcția de Avocat al Poporului

Tot ieri, Nicușor Dan a lăudat propunerea făcută de USR pentru funcția de Avocat al Poporului în persoana Roxanei Rizoiu. „E o doamnă pe care nu o cunoșteam. Am solicitat referințe, am primit referințe pozitive despre domnia sa. Mi se pare în regulă. Adică, eu cred că această instituție a statului român trebuie să-și respecte numele, «al poporului»”.

USR a anunțat săptămâna trecută că o propune pe Roxana Rizoiu pentru poziția de Avocat al Poporului. Însă, culmea, ea s-a pensionat la 50 de ani și beneficiază în prezent de o pensie specială de aproximativ 28.000 de lei pe lună. Mai mult, dacă Nicușor Dan susține că nu o cunoaște, cu siguranță îl cunoaște ea pe el, deoarece l-a împrumutat cu 120.576 de lei în campania electorală pentru alegerile prezidențiale.

Despre Roxana Nicoleta Rizoiu aflăm că după ce s-a pensionat special din magistratură, a intrat în afaceri. Conform Registrului Comerțului, în 2023, ea a înființat, în calitate de asociat unic, compania SC Andragogia SRL, care se ocupă cu consultanță în afaceri. De asemenea, viitorul Avocat al Poporului figurează, alături de avocatul Tiberiu Mihai Selegean, ca administrator al firmei SC Legal Wizard SRL, ce se ocupă cu activități de promovare. Această firmă are drept acționari SC GMTA ARL, pe Mihai Masala și pe Tiberiu Mihai Selegean. La rândul său, acționarul SC GMTA SRL, înființat în anul 2024 și care se ocupă cu activități ale holdingurilor, o are ca acționar, printre alții, pe Roxana Nicoleta Rizoiu.