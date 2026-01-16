Zeci de medici își vând parafele la clinici private

Medicul este prezent scriptic la clinică, dar aproape deloc fizic. La ora 14 i se termină programul la spitalul public și tot la 14 începe la clinica privată care, uneori, este și la 100 de km depărtare de spital. Vă prezentăm: medicul care a descoperit teleportarea instantanee.

Zeci de medici radiologi și-au vândut parafele la clinici private, pentru ca acestea să obțină contracte cu Casele Județene de Asigurări de Sănătate, iar aceștia nici nu calcă pe la clinicile respective.

Este rezultatul halucinant al unei investigații G4Media, desfășurate pe mai multe luni de zile, care confirmă că vânzarea parafelor în sistemul medical românesc este un adevărat sport național.

Clinicile private se află, uneori, și la sute de kilometri depărtare de spitalele publice unde lucrează medicii, relatează G4Media, care identifică un tipar de comportament preluat și perpetuat: medicul figurează pe ștatele de plată al unui Spitalul Județean între orele 8 și 14, după care – pe ștatul de plată al unei clinici private de la ora 14:00, în condițiile în care clinica privată se află la o depărtare, uneori, chiar și de 100 de km de spital.

Interpretările imagistice sunt făcute de medici cu calificări inferioare, au declarat surse pentru publicația citată, care a făcut aceste descoperiri pe baza răspunsurilor oficiale ale unor Case Județene de Sănătate (CJAS-uri).

Unele cazuri au fost identificate în urma unor controale inopinate la clinici private.

Reprezentanții Casei nu l-au găsit pe medicul care, altfel, figura pe ștatul de plată și au sancționat clinica cu 5% din suma decontabilă de la bugetul de stat.

Contactat de G4Media.ro, medicul a susținut că în acea zi se afla în concediu. În mare parte, reacția autorităților la întrebările G4Media.ro pe marginea acestui subiect a fost refuzul dialogului și/sau mușamalizarea fenomenului.

„Conform legii, clinicile de imagistică care au contract cu Casele de Asigurări îl pot avea DOAR dacă au un medic radiolog cu contract PFA, SRL (al medicului) sau contract de muncă. Dacă nu au un astfel de contract, nu pot furniza servicii decontate de Casă. Prin contractul pe care furnizorul îl are cu CJAS, furnizorul (clinica) se obligă ca medicul să fie prezent în clinică în programul declarat la CJAS. Cam toți își pun cel puțin 6 ore pe zi.

Cu cât ai mai mulți medici, cu atât ai un program mai lung și o decontare a serviciilor mai substanțială. Din cauza faptului că nu sunt radiologi destui sau sunt puțini în anumite zone geografice, medicii radiologi de la stat au ajuns sa își «vândă» parafa!”, a declarat o sursă pentru publicația citată.

„Ceea ce este incredibil este că nimeni nu se întreabă cum poate un radiolog care lucrează până la ora 14:00 în spitalul județean din Cluj, Timișoara, Arad, București etc să fie în program cu CJAS de la ora 14:00 în Vaslui, Piatra-Neamț, Turnu-Severin etc care e la sute de kilometri distanță”, s-a revoltat sursa G4Media.ro care deține o afacere privată în domeniu. Sursa G4 a adăugat că și ea a ”cumpărat parafă”, dar că „m-am săturat de șantajul doctorilor și de faptul că le plătim parafa și de aceea am decis că e nevoie de o schimbare. (…) Cred că sunt câteva zeci dacă nu peste 100 în situația asta în țară”.

Adresa publicației către Casa Națională de Asigurări de Sănătate, în care este sesizat acest fenomen a fost întâmpinată cu un răspuns ironic, și anume că „nu comentează public afirmațiile niciunui jurnalist și cu atât mai puțin afirmațiile despre afirmațiile unor terțe persoane”.

O altă sursă a afirmat referitor la această situație: ”Contractul cu CJAS ar trebui să se facă pe clinică, NU PE MEDIC! În felul acesta s-ar rezolva dezavantajul cu concediile și s-ar putea repartiza examinările în funcție de sub-specialitățile medicilor, ceea ce ar crește semnificativ calitatea actului medical. Plus că s-ar elimina mafia parafei. Toate acestea ar fi în avantajul pacientului, până la urmă, pentru că se crește calitatea actului medical”.

Câteva cazuri de medici care se teleportează instantaneu la 100 de km la ora 14:

Pe baza răspunsurilor primite anul trecut de la spitalele de stat, respectiv de la Case Județene de Asigurări de Sănătate (CJAS) care au contracte de decontare cu clinici private, G4Media.ro a identificat câteva situații ciudate în programul de lucru declarat de mai mulți medici radiologi:

1. Doctor de la Spitalul de Pediatrie 1 Cluj-Napoca program luni-vineri ora 8.00-14.00/Clinică privată luni-vineri 14.00-20.00. Distanță Cluj-Napoca-Alba Iulia 99,2 km.

2. Doctor Spitalul Negrești Oaș luni-vineri ora 8.00-14.00/Clinică privată Baia Mare. Casa de Sănătate Maramureș a refuzat să furnizeze numele și programul ei, informația că medicul lucrează aici am confirmat-o telefonic. Distanță Negrești Oaș – Baia Mare 50,5 km.

3. Doctor Spitalul ”Sf. Ioan cel Nou” Suceava luni-vineri ora 8.00-15.00/Clinică privată Târgu Neamț luni, marți și joi 8-11, miercuri și vineri 15.00-18.00. După întrebarea G4Media.ro adresată CJAS Neamț despre programul din privat al medicului, instituția ne-a informat că programul acestuia s-a schimbat prin act adițional din septembrie 2025: luni, marți, joi și vineri: 8.00-17.00 și miercuri: 8.00-11.00. Distanță Suceava-Târgu Neamț 60 km.

4. Doctor Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj-Napoca ture de câte 12 ore/Clinică privată Alba Iulia luni-vineri 8.00-14.00. Distanță Cluj-Napoca-Alba Iulia 99,2 km.

În contractele încheiate de furnizorii privați cu Casele Județene de Sănătate există următoarea clauză care îi obligă pe aceștia ”Să facă dovada că pe toată durata programului de lucru solicitat a fi contractat cu casa de asigurări de sănătate, care nu poate fi mai mică de 6 ore pe zi – de luni până vineri – pentru fiecare laborator de radiologie-imagistică medicală/punct de lucru din structură, îşi desfăşoară activitatea medic/medici de specialitate radiologie-imagistică medicală, medicină nucleară într-o formă legală de exercitare a profesiei, care să acopere o normă întreagă (6 ore)”.

Cu alte cuvinte, pentru a încheia contract cu CJAS-urile în ambulator, o unitate privată este obligată prin legislație să aibă medicul radiolog în unitate toată perioada de program declarată și menționată în actele care stau la baza încheierii contractului de furnizare servicii de imagistică.

8:00 – 14:00 și 14:00 – 20:00

Casele Județene de Asigurări de Sănătate și CNAS au reacționat la adresele publicației.

În continuare, fără a oferi detalii se arată că ”se va dispune recuperarea contravalorii serviciilor medicale raportate în perioada de absență a medicului de la program”.

Contactată de G4Media.ro, medicul absent a declarat că în ziua respectivă era în concediu și că programul ei începe la ora 16.00, fără a menționa de când a avut loc această modificare.

O solicitare trimisă societății nu a primit răspuns. Colegul său care și el făcea, teoretic, naveta din Cluj-Napoca, nu a putut fi contactat.

A fost singura acțiune concretă prin care autoritățile medicale au mers pe teren pentru a verifica programele oficiale declarate de medicii de mai sus.

CJAS Neamț a comunicat că, potrivit declarațiilor doctorului implicat, programul său din privat nu se suprapune cu cel de la Spitalul Clinic de Urgență ,,Sf. Ioan cel Nou” din Suceava. Răspunsul CJAS Neamț îl contrazice, însă, pe cel al spitalului, susținând că medicul lucrează în ture la unitatea de stat.

„Dacă aveți informații referitoare la utilizarea de către unii medici a unor mijloace precum cel menționat de dumneavoastră și anume că ”își vând parafa”, vă rugăm să vă adresați instituțiilor abilitate care au competența să soluționeze și eventual să sancționeze astfel le fapte”, a adăugat CJAS Neamț.

Medicul nu a putut fi contactat, aflându-se în vacanță în Dubai, după cum ne-a transmis tatăl său care a susținut că, între timp, fiul său a încetat colaborarea cu clinica privată – evenimentul a avut loc în timpul documentării G4Media.ro – pe motiv că nu mai reușea să ajungă la Târgu Neamț.

Și el a afirmat că fiul său lucra în ture în cadrul UPU din cadrul spitalului sucevean.

Cea mai opacă în comunicare a fost CJAS Maramureș care a refuzat să comunice lista medicilor aflați pe lista furnizorilor de servicii de radiologie imagistică în 2025, programul lor de lucru și localitatea unde prestează serviciile.

Medicul a avut telefonul închis, iar de la spital informația a fost că se află în concediu.

Clinica privată din Baia Mare ne-a transmis că doctorul respectiv a avut program doar în afara orarului de la spitalul de stat, cu o pauză care să-i permită să călătorească în timp util între cele două localități.

Celelalte clinici private nu au răspuns întrebărilor G4Media.ro până la ora redactării acestui articol.

Pe de altă parte, o sursă G4Media.ro a susținut despre unul dintre cei medicii de mai sus că nu mergea deloc la clinica privată la care colabora. ”I-am oferit un post (la clinică sa privată n.r.) și când a auzit că trebuie să fie prezentă la muncă a reacționat ca și cum am insultat-o. Asta se întâmplă în majoritatea cazurilor”, a mai afirmat sursa G4Media.ro care a mai spus că în cazul altuia dintre acești medici angajarea e de formă, fără ca acesta să presteze activitate.

O altă sursă a relatat un alt caz, în nordul țării, unde funcționează un centru privat de imagistică: ”Au contract cu CJAS. Medicul declarat la CJAS (…) este plecat de câteva luni la specializare în Italia. Rezultatele se eliberează pe parafa lui și pacienții sunt anunțați că rezultatele sunt eliberate de la distanță.”

La clinica sursei G4Media.ro, însă, ”când am anunțat (la CJAS n.r.) medicul nostru e în concediu, ne-au solicitat să facem adresă prin care să cerem suspendarea contractului pe motiv de absența medicului altfel ne reziliază contractul. (…) Dacă ar fi avut parte de același tratament ca și noi (cei de la clinica unde medicul era în Italia n.r.), contractul lor ar fi fost reziliat până în prezent pentru că medicul este plecat din țară. Dar acolo se lucrează nestingherit și nici nu se sfiesc să spună că medicul nu e în clinică. Relaxarea aceasta mă face să cred că se simt protejați.”

Ministerul Sănătății nu a răspuns în urma unei adrese G4Media.ro din 23 septembrie 2025, în timp ce CNAS a comunicat că ”nu comentează public afirmațiile niciunui jurnalist și cu atât mai puțin afirmațiile despre afirmațiile unor terțe persoane. CNAS vă mulțumește însă pentru cele semnalate de dvs, care au fost deja comunicate caselor județene de asigurări de sănătate respective, pentru verificare și pentru adoptarea măsurilor care se impun, după caz.”

În trecut, însă, ministrul Sănătății, Alexandru Robogete, a avertizat în mai multe rânduri în cazul relației public-privat din sistemul de sănătate: ”(…) Rog toți colegii din spitalul public să respecte programul de lucru. Nu sunt de acord ca medicul să aleagă între public și privat. Medicina este un domeniu cu particularitățile lui și nu putem să separăm apele atât de abrupt și atât de brusc.

Însă respectarea programului de lucru din spitalul public este, conform legislației, obligatorie. Medicul are libertatea, evident, ca după finalizarea acestui program să activeze unde dorește el, în marile lanțuri de spitale private, în cabinetul propriu privat – oriunde are posibilitatea să își desfășoare serviciul medical, dar cu respectarea programului de la public. (…) Nu vreau să generalizez, însă cu toții știm că există și excepții de colegi care la ora 11.00, la ora 12.00 nu mai sunt în spitalul public și activează în sistemul privat (…) Nu poți să spui că ești plătit prost de către statul român, când tu la spitalul public stai trei ore pe zi și restul de 10 ore le stai în cabinetul privat.”

Legat de acest aspect, G4Media.ro a intrat în posesia unei adrese a managerului Spitalului Județean de Urgență pentru Copii Cluj-Napoca, acesta transmițând, în luna iunie 2025, tuturor secțiilor că ”În urma atenționărilor parvenite, în ultima perioadă, de la mai multe instituții publice vă rugăm să informați medicii secției și asistentele medicale asupra obligativității respectării timpului de lucru corespunzător contractului de muncă și al orarului de muncă (…) Menționăm faptul că la unele persoane au fost decelate suprapuneri ale programului din spital cu cel din sectorul privat, ceea ce atrage răspunderea celui în cauză.”

Ministrul Rogobete s-a referit public și la contractele de decontare a serviciilor medicale: ”Există o anomalie legislativă prin care medicul, chiar dacă este angajat în sistemul public, își face contractul cu Casa Națională de Asigurări de Sănătate în mediul privat. Această anomalie a dus la acest fenomen. Deși am computer tomograf, deși am RMN, deși am echipamente de ultimă generație în care investim fonduri europene importante și buget de stat important, pacienții nu beneficiază de ele și sunt trimiși la spitalul sau la cabinetul privat pentru că medicul are contractul cu Casa Națională de Asigurări de Sănătate cu zona privată, nu cu zona publică, deși el este angajat al spitalului public.”

Sursă pentru G4Media: „Am devenit sceptic cu privire la corectarea corupției”

„(…) Poate se va schimba ceva. Deși am devenit sceptic cu privire la corectarea corupției din sistemul medical în general și din sistemul de înregistrare la CAS a radiologilor. „Sistemul“ e prea puternic și corupția e prea adânc înrădăcinată. Mai ales că șefii CAS sunt numiți politic și sunt protejați extrem de bine de partide”, a conchis una dintre sursele G4Media.ro.

(sursa: Mediafax)