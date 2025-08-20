Miza scandalului de la fabricile de armament din Cugir

Scandalul izbucnit după incendiul și explozia de la una dintre fabricile de armament din Cugir are la bază o confuzie lansată și alimentată chiar de ministrul Radu Miruță și de USR, ca la Radio Erevan: nu era Fabrica de Arme, era Uzina Mecanică; nu directorul a anulat măsurile de securitate, ci fostul ministru; nu sunt pagube de jumătate de miliard de euro, ci de circa 400.000, dar nu afectează contractele și nu directorul Fabricii de Arme e vizat, ci PSD-istul de la Uzina Mecanică. Iar Uzina Mecanică din Cugir nu e în faliment, ci e singura pe profit din țară, deci trebuie să fie listată la bursă. Directorul general se opune, deci trebuie să fie schimbat. Pentru a-și justifica acțiunile și declarațiile, Radu Miruță a dat un Ordin de ministru pentru introducerea măsurilor de securitate în toate fabricile, dar a uitat să precizeze că exista acest ordin și înainte de a prelua el portofoliul de la Economie, iar cel care l-a desființat, la începutul anului, este fostul ministru, Bogdan Ivan. De aici a plecat a doua confuzie lansată și alimentată de Radu Miruță. Situația securității fabricilor de armament este total diferită de cea pe care o prezintă în continuare ministrul Economiei și USR.

La Cugir sunt două fabrici de armament - Fabrica de Arme și Uzina Mecanică, după ce fosta fabrică s-a împărțit în două unități distincte, în anul 2004, dar ambele sunt în continuare ale statului român. Actualul director general al Fabricii de Arme Cugir a lucrat înainte la Uzina Mecanică, devenind director la cealaltă fabrică în septembrie 2024 – moment în care au început și atacurile sindicatului împotriva lui.

Explozia de la fabrica de armament din Cugir în urma căreia s-a declanșat un imens scandal a avut loc la Uzina Mecanică SA din localitate, nu la Fabrica de Arme, așa cum a ajuns informația în toată presa, încă din prima zi. Ministrul Economiei, Radu Miruță, a dat declarații referindu-se la Fabrica de Arme, iar după ce i s-a explicat că nu aceasta e denumirea unității la care a avut loc accidentul, nici măcar nu a rectificat – pentru că deja făcuse mai multe declarații legate de situația din respectiva unitate, cum ar fi așa-zisa eliminare a măsurilor de securitate de la Fabrica de Arme Cugir.

O parte din acuzațiile pe care i le-a adus sindicatul din Fabrica de Arme Cugir acestui director au fost folosite și de ministrul Radu Miruță, în declarațiile despre situația acestor unități producătoare de armament și muniție, astfel încât s-a înțeles din context că cel vizat este directorul Fabricii de Arme.

Tot de el este legată și a doua confuzie, cea referitoare la eliminarea protocolului de securitate, în luna ianuarie, doar că situația este total diferită față de ceea ce declară în continuare ministrul Radu Miruță – adică nu directorul a eliminat protocolul, ci fostul ministru al Economiei, Bogdan Ivan, care a anulat, în ianuarie 2025, Ordinul de ministru privind măsurile de securitate la accesul în fabricile de armament. Singura coincidență a fost că la Fabrica de Arme, directorul a decis să desființeze postul „Șef structură de securitate” din organigramă, și să mute atribuțiile către directorul general adjunct - conform Legii nr. 182/2002 privind informațiile clasificate.

Doar sindicatul a interpretat modificarea ca fiind o eliminare a structurii de securitate – ceea ce a preluat în declarații și ministrul Radu Miruță -, deși structura de securitate a continuat să existe la Fabrica de Arme Cugir, fiind mutată în sarcina directorului adjunct.

Ținta ar fi PSD-istul care conduce Uzina Mecanică

Pornind de la această serie de confuzii repetate în declarațiile ministrului Radu Miruță, preluate ca atare de mass-media, s-a înțeles că există o problemă gravă la Fabrica de Arme Cugir și că ministrul a intervenit prompt, emițând un act normativ pentru a proteja toate fabricile de arme și muniții – de fapt, este vorba despre același Ordin de ministru care există de foarte mulți ani și pe care l-a dat acum Radu Miruță, după ce îl anulase Bogdan Ivan, la începutul anului. Acesta a ocupat funcția de ministru al economiei în perioada 23 decembrie 2024 - 23 iunie 2025.

Explozia din noaptea de 1 spre 2 august, în urma unui incendiu puternic, nu s-a produs la Fabrica de Arme Cugir, ci la Uzina Mecanică de la Cugir, în hala de muniție. Focul a afectat 700 de metri pătrați, dar ancheta este încă în derulare și nu se știe care este valoarea pagubelor. Din primele informații care există până în prezent reiese că paguba nu este atât de mare precum a fost descrisă inițial, fiind vorba despre o parte a muniției care a fost distrusă, dar contractele Uzinei Mecanice nu au fost afectate. Ar fi vorba despre o pagubă de circa 400.000 de euro - ar fi fost distruse aproximativ 130.000 de cartuşe, dintr-un total de 400.000 aflate în depozit. Cele care au explodat urmau să fie livrate către un cumpărător, în baza unui contract care nu a fost afectat.

Încă nu se știe ce anume a declanșat incendiul și explozia, dar e puțin probabil să aibă legătură cu protocolul de securitate invocat de ministrul Radu Miruță, pentru că după ce Bogdan Ivan și-a anulat propriul Ordin, fiecare fabrică de armament și-a făcut protocoalele de securitate similare cu cele anterioare, cu excepția subordonării față de minister.

Dar ținta atacurilor lui Radu Miruță și ale USR pare a fi, de fapt, directorul Uzinei Mecanice Cugir – singura unitate de acest fel din țară care e pe profit și poate fi listată la bursă. Directorul general se opune listării, dar mai are câteva defecte majore: este membru PSD și a candidat din partea partidului la Primăria Cugir, pentru funcția de primar. Deși are rezultatele cele mai bune din țară, ar putea fi înlăturat în urma acestui scandal care se extinde, fără explicații tehnice sau juridice.

Inginerul Mircea Trifan este și liderul organizației PSD Cugir și conduce Uzina Mecanică SA din anul 2022, fiindu-i prelungit mandatul cu încă 4 ani pe 18 iulie 2025, prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor companiei de stat.

În mod surprinzător, accidentul care a declanșat imensul scandal s-a produs după numai două săptămâni de la prelungirea contractului acestuia în funcția de director general al Uzinei Mecanice Cugir, deși protocoalele de securitate erau aceleași ca înainte și la această fabrică, după anularea fostului Ordin de ministru.

Zonele cu informații clasificate sunt securizate prin lege

La fabricile de armament au loc astfel de accidente destul de frecvent – în toată lumea, nu doar în România. Cele mai multe din ultimii 15 ani s-au produs la Sadu, iar cele mai grave au avut loc la Uzina Mecanică din Cugir, în ultimii 3 ani: o explozie, urmată de un incendiu, pe 22 mai 2020, două angajate care lucrau ca pirotehniste pe linia de fabricație a trasoarelor fiind grav rănite, una dintre ele având arsuri pe aproximativ 40% din corp, și o altă explozie, pe 21 august 2023, când un angajat a suferit multiple arsuri de gradele I și II la nivelul membrelor inferioare, superioare și abdomen. Ambele au fost accidente de muncă. Ultima s-a produs chiar în timpul vizitei pe care fostul ministru al Economiei, Radu Oprea, o făcea la Uzina Mecanică din Cugir, dar nu a existat niciun scandal.

Ordinul de ministru prevede stabilirea zonelor de securitate – atât în ordinele miniștrilor de până acum, cât și în cel dat acum de Radu Miruță. Acest Ordin de ministru nu face altceva decât să reia ceea ce deja prevede Legea 182/2002 privind informațiile clasificate în privința zonelor de securitate din unitățile de producție a armamentului.

Doar că Ordinul de ministru amestecă accesul în zonele de securitate clasa I și II cu zonele administrative - care sunt reglementate de Legea 182/2002 - cu accesul în sectoarele speciale. Mai exact, în zonele administrative se gestionează informații clasificate „secret de serviciu”, iar în zonele de securitate clasa I sau a II-a sunt informații clasificate „secret de stat” - iar accesul în aceste zone este strict reglementat de Legea informațiilor clasificate și reglementările se transpun automat în regulamentul de funcționare și în normele proprii privind gestionarea informațiilor clasificate, la nivelul fiecărei unități (fabrici de armament).

Acest ordin ar fi trebuit să stabilească accesul în sectoarele speciale care sunt hale de producție, magazii și depozite, puncte de transformare etc. Dar tema lansată de Radu Miruță și de USR este falsă, deoarece cu sau fără acel Ordin de ministru, în zonele protejate din punct de vedere al securității în aceste unități oricum nu se intra fără a se respecta protocoalele prevăzute de Legea informațiilor clasificate.

Urmează să se afle, în urma anchetei care acum e în derulare, ce s-a întâmplat în depozitul de muniții al Uzinei Mecanice de la Cugir, în noaptea de 1 spre 2 august 2025 și dacă a existat sau nu vreo legătură cu încălcarea măsurilor de securitate privind accesul neautorizat al persoanelor străine în fabrică.

Profitul fabricilor de armament e în creștere

Uzina Mecanică SA Cugir are cel mai mare profit dintre toate unitățile care produc armament și muniții în România, are foarte multe contracte în derulare și potențial enorm de dezvoltare. Anul acesta se îndreaptă spre profit și Fabrica de Arme Cugir, care a avut un buget estimat pe pierderi la începutul anului, dar a semnat o serie de contracte și a redus cu circa 90% deficitul, iar până la finalul anului ar putea avea rezultate pozitive, cu excepția datoriilor acumulate din anii anteriori. Într-o situație similară sunt și celelalte fabrici de armament, dar datoriile din trecut, care le trag în jos, sunt generate de statul român, nu de conducerea fabricilor, pentru că cele mai multe contracte sunt cu Ministerul Apărării.

