Dezmăț la Primăria București, în ajun de alegeri: Capitala închiriază beculețe de Crăciun de 2 milioane de euro

Anul austerității este încheiat de Primăria Capitalei cu alegeri pentru funcția de edil general și cu un contract de închiriere de beculețe și alte obiecte de iluminat festiv în valoare de două milioane de euro. Contractul a fost scos la licitație săptămâna trecută și va fi atribuit în data de 7 noiembrie 2025, cu fix o lună înainte de scrutinul electoral parțial. Cele mai importante artere ale Bucureștiului, dar și Târgul de Crăciun ce va fi organizat în Piața Constituției, vor fi „inundate”, cu acest prilej, cu 3.350 de echipamente 2D și 3D constând în ansambluri luminoase, șiruri luminoase, tuburi cu leduri, figurine luminoase și plase luminoase. Afacerea este de trei ori mai costisitoare în acest sezon decât anul trecut, când Compania Municipală Iluminat Public București SA a făcut o achiziție similară.

Mega-afacerea beculețelor de Crăciun a fost scoasă la mezat în data de 22 octombrie 2025, când Compania Municipală Iluminat Public București SA a publicat pe SEAP (Sistemul Electronic al Achizițiilor Publice) un anunț conform căruia intenționează să închirieze „decorațiuni de iluminat festiv pe perioada Sărbătorilor de iarnă 2025 - 2026, în scopul de a crea atmosfera specifică sărbătorilor de iarnă pentru axa centrală și centrul orașului. Unde se vor desfășura principalele evenimente specifice acestor sărbători”.

În acest sens, „se vor închiria motive luminoase cu tema «Capitala sărbătorilor de iarnă - trăiește magia Crăciunului prin muzică»”, se arată în anunțul de participare citat.

Pentru această afacere, Compania Municipală Iluminat Public București SA, entitate deținută de Consiliul General al Municipiului București, pune la bătaie un buget estimat la 7.970.000 de lei fără TVA, respectiv la 9.643.700 de lei cu TVA inclusă, adică de 1.968.102,04 euro.

Contractul de închiriere va avea o durată de cinci luni și este finanțat din fondurile proprii ale companiei municipalității, iar, pentru atribuirea lui, autoritatea contractantă precizează că organizează o licitație deschisă, în cadrul căreia criteriul de atribuire stabilit este cel mai bun raport calitate-preț. Ofertele urmează să fie deschise, conform anunțului de participare amintit, la data de 7 noiembrie 2025.

Centrul Capitalei, zona Herăstrău și Piața Constituției

În caietul de sarcini care stă la baza acestei achiziții se arată că, în prezent, obiectivul Companiei Municipale Iluminat Public București SA „îl reprezintă organizarea unui iluminat festiv pe criterii de eficiență, având ca obiective de bază crearea unui ambient specific sărbătorilor și caracterizat prin limitarea impactului asupra mediului, performanță energetică și performanță în funcționare”.

Contractul de închiriere va viza, printre altele, 90 de traverse luminoase care vor fi instalate pe Bulevardul Magheru și pe Bulevardul Bălcescu. Alte 162 de traverse luminoase vor fi montate pe Calea Victoriei.

Citește pe Antena3.ro Momente amuzante cu băiețelul lui Nicușor Dan la ceremonia Sfințirii Catedralei Naționale

De asemenea, afacerea mai vizează două ansambluri luminoase 3D, tip 1, cu motive muzicale gen vioară, harpă, violoncel și chitară, ce vor fi amplasate pe Bulevardul Unirii, în Piața Universității și în Parcul Operei. În aceleași locații se vor monta un ansamblu luminos 3D, tip 2, cu model de sanie, și 230 de ansambluri luminoase 3D, tip 3, cu motive de sferă, semisferă și glob. Tot aici se vor instala alte 16 ansambluri luminoase 3D, tip 4, cu motive de urs, om de zăpadă și con, două ansambluri luminoase 3D, top 5, cu figurine cu ramă foto, două ansambluri luminoase 3D, tip 6, cu Moș Crăciun și cizme pentru cadouri, 17 ansambluri luminoase 3D, tip 7, sub formă de copac și stea, precum și trei ansambluri luminoase 3D, tip 8, cu modele de brad și con.

La Târgul de Crăciun se montează 4.000 de echipamente

Lucrurile nu se opresc aici. Pentru Târgul de Crăciun din Piața Constituției vor fi montate 1.000 de șiruri luminoase, 2.500 de echipamente electrice tip tuburi cu leduri pentru uz extern, 6 figurine luminoase 2D și 3D cu forme de om de zăpadă, Moș Crăciun, urs sau ren, reprezentând indicatoare către târgul de Crăciun, și 550 de figurine luminoase 2D și 3D cu motive muzicale și cu motive de iarnă.

Mai departe, pe Bulevardul Aviatorilor urmează să fie instalate 700 de plase luminoase, iar pe Bulevardul Constantin Prezan și pe Bulevardul Libertății vor fi instalate 96 de figurine luminoase.

De asemenea, pe strada Buzești și pe strada Berzei se vor monta, conform aceluiași caiet de sarcini, alte 150 de figurine luminoase.

Mai mult, pe Bulevardul Lascăr Catargiu urmează să fie instalate și montate 44 de figurine 3D cu model de bază de copac, pentru decorarea copacilor de pe spațiul verde.

În total, în cele aproape două milioane de euro, la cât este evaluată această afacere, se închiriază de către compania municipalității 5.368 de elemente de iluminat festiv.

În 2024, totul a costat 600.000 de euro

Achiziția pe care Compania Municipală Iluminat Public București SA se pregătește să o facă în ceea ce privește iluminatul festiv dedicat sărbătorilor de iarnă 2025 - 2026 este de 3,2 ori mai costisitoare decât cea contractată anul trecut.

Mai exact, la data de 19 decembrie 2024, Compania Municipală Iluminat Public București SA a încheiat cu SC Corvin Design SRL un contract în valoare de 2.496.700 de lei fără TVA, respectiv de 2.971.073 de lei cu tot cu TVA (606.341,43 de euro), având ca obiect, de asemenea, furnizarea de decorațiuni de iluminat festiv.

Atunci s-au contractat echipamente electrice tip turnuri cu leduri pentru uz exterior, figurine 2D în formă de sferă, stea și fulg de nea, precum și echipamente electrice de tip șir cu leduri pentru uz exterior. Contractul de anul trecut a fost parafat pentru o perioadă de trei luni.

De precizat este că, la data de 8 noiembrie 2023, aceeași Companie Municipală Iluminat Public București SA a parafat cu SC Total Electro Proiect Solution SRL un contract în valoare de 3.351.550 de lei fără TVA, respectiv de 3.998.344,5 lei cu TVA inclusă (813.947,9 euro), tot pentru închirierea de elemente de iluminat festiv ce au fost montate pe aceleași artere, contractul având, de asemenea, o valabilitate de trei luni.

Tot la data de 8 noiembrie 2025, aceeași companie municipală a mai semnat cu SC MK Illumination SRL un contract în valoare de 1.998.800 de lei fără TVA, respectiv de 2.378.572 de lei cu TVA inclusă (485.422,9 euro), pentru furnizarea de decorațiuni pentru iluminatul festiv.

Ce alte achiziții a făcut compania de profil a Primăriei în 2025

Una dintre cele mai importante afaceri contractate de Compania Municipală Iluminat Public București SA din anul 2025 este cea încheiată la data de 3 octombrie 2025 cu SC AS Studio Co SRL și cu SC Aleo Light Projects SRL, în valoare de 32.073.019 lei fără TVA, având ca obiect furnizarea de aparate de iluminat cu LED și sisteme de telegestiune.

Anterior, la data de 6 august 2025, compania municipală în cauză a parafat cu SC Urbio Downstream SRL, un contract subsecvent, în valoare de 370.000 de lei fără TVA, aferent unui acord-cadru parafat în octombrie 2024 ce are ca obiect furnizarea de sisteme de semnalizare și de iluminare la trecerile pentru pietoni.

Nu în ultimul rând, tot anul acesta, la data de 11 iunie 2025, Compania Municipală Iluminat Public București SA a încercat să contracteze furnizarea de stâlpi metalici ornamentali, în valoare de 600.000 de lei fără TVA. Licitația organizată în vederea atribuirii contractului a fost însă anulată, deoarece toate ofertele, cererile de participare sau proiectele depuse au fost retrase sau au fost considerate inadmisibile.