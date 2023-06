DEZVĂLUIRI JURNALUL:„Agenția imobiliară” de la Palatul Parlamentului. Boieria s-a născut la stat. Uluitoarele declarații de avere la vreme de criză

Multe case și terenuri cumpărate, altele vândute împănează temeinic aceste declarații. În timp ce politicienii reclamă pensiile speciale, iar alții doresc să pună capăt cumulului pensiei cu salariul de la stat, regăsim în Parlament aleși de la mai multe partide care încasează și indemnizația de parlamentar, și una sau chiar mai multe pensii, printre care unele de serviciu, de la MApN și MAI. Veniturile unor deputați, dar din activități extraparlamentare depășesc chiar și de patru ori indemnizația grasă plătită de Legislativ. Un astfel de caz este cel al deputatei PNL Cristina Trăilă. Doi deputați își etalează deconturile privind benzina, deplasările și cazarea, pe care le-au încasat pe lângă salariul de parlamentar. Iar alți doi aleși și-au cumpărat mașini de lux, fabricate în 2021 și 2023.

Doar 57 dintre cei 330 de deputați care activează la nivelul Camerei inferioare a Parlamentului și-au depus, până ieri, declarațiile de avere și de interese aferente ultimului an fiscal. 20 de parlamentari PSD, dintr-un total de 107 deputați se regăsesc pe această listă. Liderul social-democrat, Marcel Ciolacu, nu se regăsește printre ei. Nici vicepreședintele Sorin Grindeanu nu figurează cu declarația la zi pe anul în curs, nici pe site-ul Camerei Deputaților, nici pe site-ul Guvernului.

La PNL, dintre cei 81 de deputați, doar 15 au completat declarațiile de venit pe anul 2023. Cel mai puțin harnici, din acest punct de vedere, stau cei de la USR, unde, din 42 de deputați, doar 4 și-au depus declarația de avere pe anul curent. Printre ei nu se regăsesc actualul lider, Cătălin Drulă, sau ex-președintele formațiunii, Dan Barna. La UDMR, în schimb, din 20 de deputați, unul singur a completat declarația de venit. Și nu este vorba despre liderul Uniunii, Kelemen Hunor. Același lucru și în cazul Grupului Minorităților Naționale, cu un singur deputat dintr-un total de 17 parlamentari. AUR are 11 deputați care și-au depus declarațiile pe anul 2023, dintr-un total de 27 de parlamentari. Liderul George Simion nu se regăsește pe această listă. Declarația pe anul curent a acestuia ar trebui să cuprindă și „darul” de nuntă de anul trecut.

De asemenea, mai există cinci deputați neafiliați, dintr-un total de 36 de parlamentari, care au completat documentele referitoare la averea și la interesele pe ultimul an fiscal.

Pensia, chiar și specială, de la stat, pe lângă indemnizație

Conform acestor declarații de avere, trei deputați PSD, un deputat USR, doi deputați AUR și doi deputați neafiliați au cumulat, în ultimul an fiscal, indemnizația de parlamentar cu una sau chiar mai multe pensii, printre care se regăsesc și pensii de serviciu, numite de unii politicieni „pensii speciale”.

Unul dintre aceștia este deputatul PSD Eugen Bejinariu, care declară că a încasat, în 2022, o indemnizație de parlamentar de 141.036 lei pe an, la care se adaugă o pensie de la MApN în cuantum de 138.636 de lei pe an. Colegul de partid al acestuia, deputatul Nicu Niță, a încasat ca deputat 133.903 lei pe an, o pensie de 43.456 lei pe an, la care se adaugă chirii de 12.000 de lei pe an și venituri din producții agricole de 86.640 de lei pe an. Și deputatul PSD Viorel Salan a reușit, în 2022, să cumuleze indemnizația de parlamentar de 148.851 lei pe an cu pensia de serviciu plătită de MAI, în cuantum de 143.268 de lei pe an.

În aceeași situație se regăsește și un deputat de la USR. Este vorba despre Nicu Fălcoi (FOTO), care, în 2022, a câștigat ca parlamentar 157.368 de lei pe an, dar și o pensie de la MApN de 51.168 de lei pe an. Deputatul AUR Georgel Badiu declară că, în 2022, a încasat, ca parlamentar, o indemnizație de 155.978 de lei și o pensie de serviciu de la MAI de 106.800 de lei. De asemenea, Badiu menționează și o indemnizație pentru persoane cu dizabilități, în cuantum de 5.388 de lei plătită de AJPS Vrancea. Deputatul AUR Sorin Titus Muncaciu precizează că, anul trecut, a încasat ca parlamentar 132.384 de lei, o pensie plătită de Casa Județeană de Pensii Constanța de 1.800 de lei și o pensie de la Social Security SUA de 35.500 de dolari pe an.

Și doi deputați neafiliați fac precizări similare. Nicolae Roman a câștigat, în 2022, ca parlamentar suma de 134.104 lei, la care se adaugă o pensie de la MApN de 167.256 lei pe an. Iar deputatul Constantin Șovăială a realizat venituri de parlamentar de 131.412 lei pe an și o pensie militară de 37.200 de lei pe an.

„Agenția imobiliară” de la Palatul Parlamentului

Există 15 deputați care, în 2022, dar și în 2023, au reușit să facă tranzacții imobiliare interesante – 6 de la PSD, 4 de la PNL, unul de la USR, 3 de la AUR și un neafiliat.

Deputatul PSD Adrian Alda a cumpărat, în 2023, un teren intravilan de 234 de metri pătrați în localitatea Vladimirescu, județul Arad. Deputatul PSD Eugen Bejinariu (FOTO) a cumpărat, anul trecut, un teren intravilan de 487 metri pătrați la Snagov. El mai deține 6 terenuri, dintre care cinci au fost dobândite în 2021. Deputata PSD Oana Consuela Florea a vândut, în 31 ianuarie 2023, un apartament cu 30.000 de euro. Deputatul PSD Silviu Nicu Macovei a cumpărat în 2022 un teren intravilan de 508 metri pătrați în Valea Lupului, județul Iași. El mai deține trei terenuri, din care unul cumpărat în 2020. De asemenea, același deputat a cumpărat, tot anul trecut, o casă de locuit, cu suprafața de 214 metri pătrați. Deputatul PSD Florin Mircea a vândut, în 21 decembrie 2021, un apartament cu 384.000 de lei. Iar deputatul PSD Dan Cristian Popescu a cumpărat, în 2022, un spațiu de producție în București, cu suprafața de 221 metri pătrați. El mai deține 8 apartamente, o casă de locuit și încă un spațiu comercial. Popescu a vândut, în 30 iunie 2022, un alt apartament, cu 75.000 de euro.

La PNL, îl regăsim pe deputatul Liviu Ioan Bălan, care a cumpărat, anul trecut, două terenuri intravilane în Sălaj – unul de 512 metri pătrați, iar al doilea de 706 metri pătrați. Deputatul mai are alte 6 terenuri. Deputatul PNL Vasile Aurel Căuș a cumpărat, în 2022, la Oradea, două terenuri, cu suprafața de 71, respectiv de 12 metri pătrați. El mai deține alte 3 terenuri agricole. De asemenea, Căuș a cumpărat, tot anul trecut, un imobil la Oradea, de 430 metri pătrați, care se adaugă, astfel, unei colecții care cuprinde alte două apartamente. Deputata PNL Angelica Fădor a cumpărat, la rândul ei, anul trecut, un teren intravilan la Suceava, în suprafață de 2.228 metri pătrați. Ea mai are alte trei terenuri, iar, în 25 octombrie 2022, a vândut un teren și o casă cu 35.194 de lei. Pe listă o regăsim și pe deputata PNL Cristina Trăilă, care, anul trecut, a cumpărat un teren intravilan în Pietroasele, județul Buzău, cu suprafața de 3.700 metri pătrați.

Nici parlamentarii opoziției nu se lasă mai prejos

Afaceri imobiliare se găsesc și în declarația de avere completată de deputatul USR Victor Ilie (FOTO). Acesta menționează că a dobândit, în anul 2022, două terenuri intravilane la Brașov, unul de 36.625 metri pătrați, iar al doilea de 7.376 metri pătrați. Ilie mai are două terenuri în Brașov, dar anul trecut a vândut un alt teren, tot din Brașov, cu suma de 15.000 de euro.

Deputatul AUR Silviu Titus Păunescu a vândut, în iulie 2022, un apartament pe care a luat 73.500 de euro. Colegul său de partid, deputatul Lilian Scripnic, a cumpărat, în 2022, un teren intravilan de 600 de metri pătrați la Galați. El mai deține alte trei terenuri. De asemenea, și deputatul AUR Constantin Titi Stoica a moștenit, anul trecut, un apartament de 60 de metri pătrați, la Hunedoara.

Deputatul neafiliat Alexandru Kocsis Cristea a achiziționat, anul trecut și anul acesta, două apartamente în București – unul cu suprafața de 52,7 metri pătrați, iar al doilea cu suprafața de 52,6 metri pătrați. Kocsis-Cristea mai deține două case cumpărate în 2021 și un alt apartament cumpărat în anul 2020.

Aleșii neamului, afaceriști destoinici

Declarațiile de avere depuse de cei 57 de parlamentari scot la iveală și alte venituri interesante, pe care le-au cumulat cu indemnizațiile de demnitar. Spre exemplu, deputatul PSD Ștefan Mușoiu a realizat dividende ridicate de la firma SC SAM GPL SRL de 1,1 milioane de lei. Ca deputat, acesta a câștigat un salariu de 141.636 de lei. El a mai încasat și chirii de 33.480 de lei. Deputatul PSD Dan Cristian Popescu, pe lângă afacerile imobiliare la care ne-am referit mai sus, a câștigat, ca parlamentar, 131.412 lei pe an, la care se adaugă dividende de 47.500 de lei și venituri din dobânzi bancare în cuantum de 750.000 de lei pe an.

Deputatul PNL Ioan Bălan scrie, în declarația de avere, că a vândut, anul trecut, o mașină cu 10.000 de euro. Acesta a încasat o leafă de parlamentar de 131.412 lei pe an și dividende de 74.308 lei de la SC Taylan Exim SRL Suceava. Iar deputata Cristina Trăilă (FOTO) a realizat aproape de cinci ori mai mult ca avocat decât ca parlamentar. Indemnizația de la Camera Deputaților a fost de 137.256 lei pe an, iar veniturile din activități avocațiale au fost de 607.344 de lei pe an.

Și deputatul USR Victor Ilie a încasat venituri ca avocat de 95.061 lei pe an, care se adaugă indemnizația de parlamentar de 130.100 de lei pe an. Iar celebrul deputat USR Claudiu Năsui a încasat ca parlamentar 157.674 lei pe an, dividende de 5.530,09 lei și chirii de 17.760 de dolari SUA.

Nici cei de la AUR nu se lasă mai prejos, din acest punct de vedere. Deputata Dumitrina Mitrea a încasat ca deputat un salariu de 137.256 lei pe an și dividende de 18.501 lei. Soțul, medic, a mai realizat dividende de 30.264,98 lei pe an. Colegul de partid al Dumitrinei Mitrea, deputatul AUR Lilian Scripnic, a încasat o leafă de parlamentar de 131.412 lei, dar și un salariu de la SC ARTZ Dent SRL de 7.024 lei pe an, la care se adaugă dividende de la aceeași companie, în sumă de 111.570 de lei.

Și leafă, și deconturi grase

Cel puțin doi deputați, dintre cei 57 care și-au completat declarațiile de avere pe anul în curs, precizează mai multe deconturi de la Parlament în aceste documente. Unul dintre cazuri este cel al deputatului PNL Gabriel Andronache, care a încasat 40,911 lei decontare diurnă, 9.127 lei decontare combustibil, 16.800 de lei decontare cheltuieli de deplasare și 55.200 de lei decontare chirie, la care se adaugă o indemnizație de parlamentar de 146.016 lei pe an.

În aceeași situație se află și deputatul Ovidiu Victor Ganț, din partea Forumului Democrat al Germanilor din România (FDRG), membru al Grupului Minorităților Naționale din Camera Deputaților, care scrie în declarația de avere completată la data de 31 mai 2023, că, în ultimul an fiscal, pe lângă indemnizația de parlamentar de 153.312 lei pe an, a mai încasat diurne de 30.537 lei, cazare de 55.200 de lei și o sumă forfetară pentru auto de 16.800 de lei.

Avem, de asemenea, pe această listă, doi deputați care și-au cumpărat bolizi de lux. Deputatul PSD Vasile Cîtea scrie în declarația sa de avere că a cumpărat un autoturism Lexus fabricat în 2023. De asemenea, și deputatul Dan Cristian Popescu arată că a cumpărat tot un autoturism Lexus, fabricat în anul 2021.

