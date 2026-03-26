Patronii firmei de GPL care a cauzat tragedia de la Crevedia construiesc sub sechestru, cu voie de la instanță

După un an și zece luni de când a fost trimis în judecată, dosarul penal privind tragedia de la Crevedia, din august 2023, se află, în continuare, în camera preliminară a Judecătoriei Răcari, nefiind alocat, pentru fond, niciun prim termen de judecată. Din 10 iunie 2024, de când cauza a fost înregistrată pe rolul acestei instanțe, s-au analizat doar măsuri dispuse de judecătorul de cameră preliminară, soldate, în vara anului trecut, cu ridicarea totală a măsurilor preventive instituite pe numele celor doi patroni ai stației de GPL care a explodat. Iar ultima soluție pronunțată a fost luată luna trecută, când judecătorul a admis ca firma Flagas SRL să execute lucrări de reamenajare sau chiar de construcție a unei noi benzinării, pe terenuri aflate sub sechestru penal.

În data de 10 martie 2026 s-au împlinit un an și zece luni de când Secția de Urmărire Penală din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a înaintat Secției Penale a Judecătoriei Răcari dosarul în care afaceriștii Ionuț Daniel Doldurea și Cosmin Ionuț Stîngă, împreună cu compania Flagas SRL Caracal, au fost anchetați și trimiși în judecată pentru producerea tragediei de la Crevedia, din luna august a anului 2023.

Judecătoria Răcari, care trebuie să soluționeze, pe fond, această cauză, ține, însă, și la acest moment, dosarul în camera preliminară.

Ultima soluție dispusă de judecătorul de cameră preliminară a fost pronunțată în data de 4 februarie 2026 și a vizat o cerere a celor doi patroni ai firmei Flagas SRL, pentru încuviințarea executării unor lucrări de construire pe terenurile pe care procurorii au instituit măsura sechestrului judiciar, în vederea acoperirii prejudiciului uriaș reținut în dosarul de urmărire penală.

Două obiective sechestrate

Conform încheierii din 4 februarie 2026, Judecătoria Răcari a încuviințat executarea de către compania inculpată Flagas SRL, patronată de către afaceriștii Ionuț Daniel Doldurea și Cosmin Ionuț Stângă, a mai multor lucrări asupra bunurilor aflate sub măsura sechestrului asigurător, instituită de către procurorul Marius Iacob prin ordonanța din data de 6 septembrie 2023, în Dosarul nr. 76/P/2023 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.

Una dintre aceste lucrări se referă la modernizarea stației de carburant existentă, configurarea accesului și desființarea magazinului container existent, pe un teren situat în satul Moara Vlăsiei, comuna Moara Vlăsiei, județul Ilfov. Aceste proprietăți sunt menționate și identificate la pozițiile 11 și 17 din ordonanța de instituire a sechestrului.

O altă lucrare încuviințată de către Judecătoria Răcari se referă la construirea unei stații mixte de carburanți (benzină, motorină, GPL și electric), a unui magazin, a utilităților, a împrejmuirii terenului și organizarea de șantier pe un teren aflat în satul Balotești, comuna Balotești, județul Ilfov, identificat, de asemnenea, la poziția 18 din ordonanța de instituire a sechestrului.

Diminuarea patrimoniului, prin demolare

Judecătorul de cameră preliminară care a încuviințat execuția acestor lucrări pe terenuri aflate sub sechestru penal a menținut, însă, sechestrul asigurător, precizând că „efectele măsurii se vor extinde și asupra lucrărilor care urmează să fie edificate”. Problema este că, în cazul primului obiectiv, din Moara Vlăsiei, patrimoniul supus sechestrului se diminuează, odată cu desființarea magazinului de tip container.

Ionuț Daniel Doldurea, Cosmin Ionuț Stîngă și compania SC Flagas SRL au formulat această cerere de încuviințare a execuției lucrărilor respective încă din data de 14 august 2025, însă soluția a fost pronunțată abia în 4 februarie 2026.

Încheierea judecătorului de cameră preliminară de la Judecătoria Răcari putea fi contestată de către reprezentantul parchetului în termen de 48 de ore de la comunicare. Nu a făcut-o, drept pentru care hotărârea a rămas definitivă.

Controlul judiciar, ridicat din iulie 2025

Atât cei cei doi inculpați, cât și cele 39 de părți vătămate și cele 149 de părți civile din cauza „Crevedia” așteaptă ca în acest dosar să înceapă audierile pe fondul cauzei. Este vorba despre dosarul nr. 2914/284/2024, având ca obiect infracțiunea de distrugere calificată, și care, așa cum am arătat deja, nu a trecut încă de camera preliminară.

Singurele lucruri care au fost discutate și analizate de către această instanță de fond în acest caz au fost cererile de ridicare a măsurii controlului judiciar emise de către procurori pe numele celor doi inculpați sau verificarea măsurilor preventive dispuse de către organele de urmărire penală.

Iar pentru aceasta, au fost formulate 14 dosare asociate, care au avut strict ca obiect aceste verificări.

Spre exemplu, la data de 30 iulie 2025, aceeași Judecătorie Răcari, tot în cameră preliminară, a ridicat măsurile preventive constând în controlul judiciar instituit de Parchetul General față de inculpații Ionuț Daniel Doldurea și Ionuț Cosmin Stîngă. Nici atunci, procurorii nu au contestat hotărârea instanței.

Victimele dezastrului din 26 august 2023 mai au de așteptat până să li se facă dreptate

În vara anului 2024, Secția de Urmărire Penală și Criminalistică din Parchetul General i-a trimis în judecată pe Ionuț Daniel Doldurea și pe Ionuț Cosmin Stîngă, sub control judiciar, în calitate de asociați administratori ai SC Flagas SRL, pentru distrugere din culpă care a avut ca urmare un dezastru, pentru neluarea măsurilor legale de securitate și de sănătate în muncă și pentru nerespectarea măsurilor legale de securitate și sănătate în muncă.

Potrivit rechizitoriului, în perioada 30 septembrie 2020 - 26 august 2023, în calitate de asociați și administratori în drept și în fapt ai SC Flagas SRL, în mod sistematic, „au promovat în cadrul societății o politică de funcționare a acesteia grefată pe încălcarea repetată a dispozițiilor legale în materia securității și sănătății în muncă, precum și a celor privind derularea operațiunilor de alimentare, transport, transvazare și depozitare cu combustibil GPL, la punctul de lucru neautorizat amplasat în comuna Crevedia, Șoseaua București-Târgoviște nr. 231, județul Dâmbovița”.

Astfel, spun procurorii, „a fost autorizată și impulsionată desfășurarea de activități de descărcare a produsului GPL din cisterne auto, autorizate ADR, în rezervoare cisternă, neautorizate ADR, precum și utilizarea unei pompe mobile improvizate, neautorizate, în condițiile inexistenței unor proceduri de lucru autorizate pentru realizarea activităților de descărcare/ încărcare GPL. Toate acestea s-au desfășurat într-o locație neautorizată situată într-o zonă puternic populată, fapte ce au creat premisele producerii, la data de 26 august 2023, în intervalul orar 18.48 - 21.46, a unei prime explozii urmate de un incendiu, în contextul apariției unui defect de etanșare pe unul dintre furtunurile de transvazare/ alt reper, ce a condus la crearea unor nori de GPL în amestec cu aerul, în diverse concentrații, inclusiv în domeniul de explozivitate – în conjuncție cu o sursă eficientă de aprindere, precum și premisele propagării incendiului și producerii unei succesiuni de alte 8 explozii a unor nori de vapori. Astfel, a fost cauzat decesul a 5 persoane și vătămarea corporală a 54 de persoane, precum și distrugerea și degradarea unor bunuri imobile (8 case distruse total și 80 distruse partial) și mobile precum și a unor lucrări, echipamente, instalații sau componente ale acestora”.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹