„Judecătorul președintelui”, Dragoș Cosmin Dacian - ultimul venit, primul cu bagajele făcute

Dragoș Cosmin Dacian, judecătorul CCR al cărui mandat va fi tranșat, astăzi, la Curtea de Apel București, figurează, încă, în documentele Registrului Comerțului, ca administrator al unei firme din Cluj și al unei asociații. Lucru incompatibil, conform Legii de organizare și funcționare a CCR. Legea mai arată că, dacă în șase luni de la numire, judecătorul este încă incompatibil, mandatul acestuia încetează de drept. Dragoș Dacian susține că a demisionat din aceste calități odată cu numirea sa, însă nota prin care se arată contrariul a fost emisă, ieri, de către Registrul Comerțului, adică la două zile după ce a expirat termenul de șase luni. Tot ieri, Curtea de Apel București a respins cererea de recuzare a Administrației Prezidențiale formulată împotriva judecătoarei Olimpiea Crețeanu, cea care trebuie ca astăzi să pronunțe decizia cu privire la suspendarea decretului prin care Dragoș Dacian a fost numit la CCR. Și tot ieri, ÎCCJ a transmis CCR expertiza conform căreia legea lui Ilie Bolojan, pentru care trebuie să se dea soluția finală, conduce la eliminarea neconstituțională a pensiilor de serviciu ale judecătorilor și procurorilor.

Situație explozivă cu privire la mandatul lui Dragoș Cosmin Dacian, pe care Nicușor Dan l-a numit judecător la CCR în vara anului trecut. Avocata Silvia Uscov, care a contestat în instanță numirea acestuia la CCR, a publicat, ieri, un extras al Oficiului Național al Registrului Comerțului, din care ar rezulta indicii că judecătorul constituțional se află în incompatibilitate. Registrul Comerțului a transmis un Raport, cu numărul 15243 din data de 15 ianuarie 2026, referitor la acționariatul și administrația SC Radoncontrol SA Cluj-Napoca, cu mențiunea că ultima înregistrare de date ale acestei companii a avut loc la data de 15 septembrie 2025.

Astfel, acționarii Romcontrol SA sunt Fundația Alma Mater Napocensis, reprezentată de Dragoș Cosmin Dacian, Aurel Emanuil Nechita, Oana Anamaria Mureșanu, Elisabeta Vișan, Tiberius Dicu, Camelia Alina Cristian, Radu Gabriel Revnic, Remus Marusciac, Corneliu Florin Băete și Mara Damian.

Conform aceluiași act, firma este administrată, printre alții, de către Fundația Alma Mater Napocensis, reprezentată de Dragoș Cosmin Dacian, dar și de către însuși Dragoș Cosmin Dacian, care a fost numit la data de 26 aprilie 2022, pentru un mandat de patru ani ce se va încheia la 26 aprilie 2026, ce este exercitat cu puteri depline și nelimitate, exercitate separat.

Ieșirea sa din incompatibilitate a expirat acum trei zile

Dragoș Cosmin Dacian a fost numit în funcția de judecător la Curtea Constituțională la data de 8 iulie 2025, cu începere din 13 iulie 2025. Articolul 61 alineat 4 din Legea nr. 47/1992 prevede că „funcția de judecător (al CCR – nr.red.) este incompatibilă cu orice altă funcție publică sau privată, cu excepția funcțiilor didactice în învățământul superior”.

De asemenea, la articolul 67 alineat 1, litera „b” din aceeași lege, se prevede că „mandatul de judecător CCR încetează de drept la împlinirea unui termen de șase luni de incompatibilitate”. Acest termen de șase luni s-a împlinit chiar zilele trecute, în data de 13 ianuarie 2026. Constatarea încetării mandatului trebuie, astfel, să se facă de către Curtea Constituțională. CCR are obligația să verifice existența stării de incompatibilitate, prin raportare la datele oficiale ale Registrului Comerțului.

Dragoș Cosmin Dacian a precizat, ieri, că, la numirea sa în funcția de judecător CCR, a demisionat atât din funcția de administrator al Fundației Alma Mater Napocensis, cât și al SC Radoncontrol SA. Problema este că aceste demisii nu au fost consemnate de către Registrul Comerțului nici la data ultimei înregistrări operate, adică la 15 septembrie 2025, iar ieri statutul activ de administrator era încă valabil.

Curtea de Apel va pronunța, prin judecătorul nedorit de președinție, hotărârea pe fond

Curtea de Apel București a respins, ieri, ca neîntemeiată, cererea de recuzare a judecătoarei Olimpiea Crețeanu, de la Secția de Contencios Administrativ și Fiscal, care trebuie să pronunțe, astăzi, hotărârea cu privire la cererea avocatei Silvia Uscov de suspendare a executării Decretului prezidențial nr. 774 din 8 iulie 2025, prin care Nicușor Dan l-a numit pe Dragoș Cosmin Dacian în funcția de judecător al Curții Constituționale.

La termenul din 5 ianuarie 2026, reprezentantul Administrației Prezidențiale a intrat în conflict cu judecătoarea de caz, Olimpiea Crețeanu, aceasta din urmă atrăgându-i atenția să nu mai vorbească peste ea. Lucrurile au degenerat, astfel încât magistratul l-a avertizat pe reprezentantul Președinției că va fi evacuat din sala de judecată. În replică, respectivul reprezentant al Administrației Prezidențiale a acuzat-o pe judecătoare de lipsă de imparțialitate și a formulat cererea de recuzare.

Cerere care s-a judecat, ieri, 15 ianuarie 2026, de către Completul 9, în Camera de Consiliu 10, care a respins acțiunea ca neîntemeiată. Încheierea poate fi atacată cu recurs. Care va fi judecat odată cu fondul. Adică astăzi, când judecătoarea Olimpiea Crețeanu urmează să pronunțe soluția pe fond. Reamintim că avocata Silvia Uscov a cerut suspendarea decretului de numire a lui Dragoș Cosmin Dacian la CCR, deoarece acesta nu îndeplinea condiția de vechime de minimum 18 ani în activitatea juridică sau în învățământul juridic superior. Dragoș Cosmin Dacian susține că îndeplinește acest criteriu, deoarece a predat cursuri de drept, însă specialiștii în drept arată că mare parte din aceste cursuri de drept nu au fost predate la și instituția de învățământ superior juridic, ci la alte specializări, cum ar fi la Facultatea de Științe Politice și Administrative.

Expertiza comandată de ÎCCJ aruncă bomba: Legea lui Bolojan anulează, de facto, pensiile de serviciu

Tot astăzi, la CCR ar urma să se dea pronunțarea pe legea privind pensiile magistraților. La penultimul termen, patru judecători au solicitat suspendarea și amânarea dezbaterilor, în vederea solicitării unei analize de impact de la Ministerul Justiției, care să arate dacă măsurile propuse prin această lege conduc la o eliminare de facto a pensiilor de serviciu pentru judecători și procurori. Președinta Curții, Simina Tănăsescu, a respins, nelegal, această solicitare, motiv pentru care cei patru judecători au părăsit lucrările și nu au mai asigurat cvorumul. Același lucru se preconizează că se va întâmpla și astăzi.

Ieri, Înalta Curte de Casație și Justiție a anunțat că a apelat ea la serviciile unui contabil autorizat, care a confirmat că măsurile propuse de Guvernul Bolojan anulează pensia de serviciu.

„A fost realizată o expertiză de specialitate independentă, în baza căreia Înalta Curte de Casație și Justiție va depune la Curtea Constituțională a României note suplimentare de susținere a argumentelor deja formulate împotriva legii privind pensiile de serviciu ale magistraților, promovată de Guvernul Bolojan. Rezultatele expertizei sunt clare și fără echivoc: aplicarea noii legi conduce la anularea totală a pensiei de serviciu. Toate calculele arată, pe toate ipotezele, că pensia de serviciu va fi mai mică decât cea pe contributivitate, respectiv: pentru magistrații de la judecătorii/ parchetele de pe lângă acestea, cu 36% mai puțin; pentru cei de la tribunale/ parchetele de pe lângă acestea cu 35% mai puțin; pentru cei de la curțile de apel/ parchetele de pe lângă acestea cu 33% mai puțin; pentru judecătorii ÎCCJ cu 51% mai puțin. Situația se raportează la un magistrat care accede în profesie ulterior intrării în vigoare a legii, cu un parcurs profesional de 42 de ani, corespunzător tuturor gradelor de jurisdicție și cu venituri raportate la nivelul celor aflate în plată”, se arată într-un comunicat de presă al ÎCCJ.