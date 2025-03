Vești proaste din capul statului: curentul, scumpit de 4 ori, la Cotroceni

Administrația Prezidențială urmează, luna viitoare, să încheie un nou acord-cadru pentru furnizarea de energie electrică. Este vorba despre energie care să fie livrată la Palatul Cotroceni între 1 iunie 2025 și 30 mai 2026, într-o cantitate maximă de 2.725 MWh, pentru care bugetul alocat se ridică la 1.668.367,35 de euro cu tot cu TVA. Adică 139.030 de euro pe lună. Anul trecut, în luna mai, Președinția a contractat, tot pentru un an, energie electrică pentru care a plătit 33.430,45 de euro pe lună. Este vorba despre o cantitate similară cu cea pe care urmează să o contracteze anul acesta, de 2.181 MWh.

Administrația Prezidențială se pregătește să încheie un nou contract pentru alimentarea cu energie electrică a Palatului Cotroceni. Conform unui anunț de participare publicat, la data de 17 martie 2025, pe SEAP (Sistemul Electronic al Achizițiilor Publice), de către Administrația Prezidențială, instituția condusă interimar de către Ilie Bolojan dorește să încheie un acord-cadru, având ca obiect cumpărarea de energie electrică, pentru o perioadă de 12 luni.

Instituția vrea să îi fie furnizată o cantitate minimă estimată de 1.460 MWh, în timp ce cantitatea maximă estimată solicitată este de 2.725 MWh. Pentru aceasta, Administrația Prezidențială este dispusă să pună la bătaie cel mai mare buget dedicat, vreodată, pentru un astfel de serviciu. Conform anunțului citat, este vorba despre suma de 6.869.747,89 de lei fără TVA, respectiv de 8.175.000 de lei cu tot cu TVA, adică 1.668.367,35 de euro).

Un calcul aritmetic simplu arată că, timp de un an, Președinția este dispusă să achite pentru curentul electric livrat nu mai puțin de 681.250 de lei cu TVA pe lună (139.030,61 de euro).

Cantitatea minimă de curent electric care ar putea fi achiziționată în cadrul fiecărui contract subsecvent aferent acestui acord-cadru este de 215 MWh, iar cea maximă este de 1.565 MWh, pentru care valoarea estimată pusă la bătaie se ridică la 3.945.378,15 lei fără TVA, respectiv la 4.695.000,84 lei cu TVA inclusă (958.163,44 euro).

A dispărut locația din Sibiu

Spre deosebire de alte acorduri-cadru similare, încheiate, anii trecuți, de către Administrația Prezidențială, de data aceasta locul de executare a contractului este strict la sediul Președinției, în Șoseaua Cotroceni, la numărul 1, din Sectorul 6 al Capitalei. Iar, în vederea atribuirii acordului-cadru, autoritatea contractantă anunță organizarea unei licitații deschise, unde criteriul de atribuire este acela al celui mai bun raport calitate-preț. Evaluarea pornește de la un maxim de 90% pentru prețul cel mai scăzut al ofertei, restul de 10% fiind punctajul pentru componenta energiei verzi.

Contractul va fi finanțat exclusiv din fonduri de la bugetul de stat, iar ofertele urmează să fie deschise în data de 2e aprilie 2025, conform sursei citate.

În caietul de sarcini care stă la baza acestei achiziții, document întocmit de către Nicolae Decebal Pavelescu, șeful Serviciului Exploatare Instalații din cadrul Administrației Prezidențiale, energia electrică va fi furnizată la locul de consum din Șoseaua Cotroceni, nr. 1, Sector 6, București, la sediul Administrației Prezidențiale. Conform documentului citat, acest loc de consum este conectat la rețeaua de distribuție printr-un sistem de alimentare din două stații electrice orășenești.

Se solicită furnizarea de energie electrică de joasă tensiune, utilizată în scop necomercial. Livrarea energiei urmează a se realiza începând cu data estimată de 1 iunie 2025, ora 0.00, și terminând cu data de 31 mai 2026.

Reamintim că, în timpul mandatului lui Klaus Iohannis, Administrația Prezidențială contracta furnizarea energiei electrice inclusiv pentru un „punct de lucru” situat în municipiul Sibiu, în strada Spartacus, la numărul 9. Era vorba de o suprafața închiriată de 7 metri pătrați, pe care era amplasată o cabină modulară de pază, utilizată de către agenții Serviciului de Protecție și Pază.

Ce consum lunar se estimează

În acest sens, pentru perioada 1 iunie 2025 – 31 decembrie 2021, se solicită o cantitate de energie electrică cuprinsă între 840 și 1.565 MWh, iar pentru perioada 1 ianuarie 2026 – 31 mai 2026, se solicită o cantitate de energie electrică estimată cuprinsă între 1.160 MWh.

Concret, pentru luna iunie a acestui an, Administrația Prezidențială estimează că are nevoie de o cantitate cuprinsă între 110 și 230 MWh, pentru luna iulie de o cantitate cuprinsă între 120 și 225 MWh, pentru luna august de o cantitate cuprinsă între 130 și 220 MWh, pentru luna septembrie de o cantitate cuprinsă între 110 și 225 MWh, pentru luna octombrie de o cantitate cuprinsă între 110 și 230 MWh, pentru luna noiembrie de o cantitate cuprinsă între 130 și 215 MWh, iar pentru luna decembrie a acestui an de o cantitate cuprinsă între 130 și 220 MWh.

Pentru luna ianuarie a anului 2026, Administrația Prezidențială estimează că va consuma o cantitate de energie electrică cuprinsă între 140 și 250 MWh, pentru luna februarie o cantitate cuprinsă între 130 și 240 MWh, pentru luna martie 2026 o cantitate cuprinsă între 130 și 225 MWh, pentru aprilie 2026 o cantitate cuprinsă între 110 și 220 MWh, iar pentru luna mai a anului viitor o cantitate cuprinsă între 110 și 225 MWh.

În 2024, cu aceiași bani se asigura consumul pentru mai bine de un trimestru

Analizând tariful maxim estimat lunar pe care Administrația prezidențială se pregătește să-l achite pentru energia electrică livrată, se poate observa că, față de ultimul acord-cadru încheiat, pentru același lucru, anul trecut, Președinția este dispusă să plătească, lunar, de 4,16 ori mai mult. Concret, între mai 2021 și decembrie 2022, prețul plătit, conform acordului-cadru parafat la acel moment, a fost de 28.461,11 euro pe lună. Între ianuarie și aprilie 2023, prețul a urcat la 49.989,12 euro pe lună. Din mai 2023 până în aprilie 2023, tariful lunar a fost de 33.430,45 euro, iar, pentru perioada iunie 2025 – mai 2026, tariful estimat este de 139.030,61 de euro pe lună.

Astfel, în 17 mai 2021, Președinția a contractat energie electrică pentru 24 de luni, încheind cu Veolia Energie România SA un acord-cadru în valoare de 3.346.026,75 de lei cu tot cu TVA, adică de 139.459,45 lei cu TVA pe lună.

La data de 29 decembrie 2022, Președinția a mai încheiat un acord-cadru, cu o durată de patru luni, pentru perioada 1 ianuarie – 30 aprilie 2023, cu Electrica Furnizare SA. Prețul contractului a fost de 979.786,7 lei cu tot cu TVA, adică de 224.946,7 lei cu TVA pe lună.

Următorul acord-cadru a fost parafat cu Speeh Hidroelectrica SA, la data de 24 aprilie 2023, pentru 12 luni, între 1 mai 2023 și 30 aprilie 2024. Prețul final negociat s-a ridicat la 2.488.219 lei cu TVA, adică la 207.351,6 de lei pe lună.

Ulterior, la data de 23 mai 2024, Administrația Prezidențială a încheiat un nou acord-cadru, pentru 12 luni, tot cu SPEECH Hidroelectrica SA, pentru o cantitate cuprinsă între 1.419 și 2.181 MWh. Valoarea acestui acord-cadru s-a ridicat la 1.965.710,43 de lei cu tot cu TVA, ceea ce a însemna o cheltuială de 163.809,2 lei cu TVA pe lună (33.430,45 euro).

În 23 aprilie 2025, pentru livrarea unei cantități de 2.725 MWh, Administrația Prezidențială este dispusă, așa cum am arătat mai sus, să plătească 8.175.000 de lei cu tot cu TVA, adică 681.250 de lei cu TVA pe lună (139.030,61 euro).