Norvegia își consolidează apărarea în Nordul Atlanticului: comandă noi submarine germane și formează o flotă comună cu Marea Britanie împotriva Rusiei

Submarine noi la prețuri record: Norvegia își modernizează flota

Norvegia a anunțat achiziționarea a două submarine suplimentare din Germania, o investiție care vine în contextul creșterii cererii globale pentru echipamente militare. Ministerul Apărării a precizat că noile contracte cu Thyssenkrupp Marine Systems vor avea costuri considerabil mai mari decât cele din 2021, când Oslo comanda patru submarine pentru 45 de miliarde de coroane norvegiene.

Primul submarin din comanda inițială este programat să intre în serviciu în 2029, însă nevoia de capacitate suplimentară a devenit urgentă pe fondul intensificării mișcărilor navale ruse în Atlanticul de Nord și Marea Barents.

„Suntem o națiune maritimă, iar submarinele sunt esențiale pentru apărarea noastră. Observăm o creștere clară a activității ruse în regiune”, a declarat ministrul norvegian al apărării, Tore O. Sandvik.

Guvernul norvegian propune majorarea bugetului cu 46 de miliarde de coroane (3,9 miliarde de euro) pentru finanțarea acestor achiziții, justificând costurile prin scumpirea materiilor prime și creșterea cererii de armament la nivel global.

Rachete cu rază lungă pentru lovituri la 500 km

Într-un comunicat separat, Ministerul Apărării a anunțat achiziția de rachete cu rază lungă, în valoare de 19 miliarde de coroane. Acestea pot lovi ținte aflate la până la 500 de kilometri distanță, cu o precizie ridicată, oferind Norvegiei un avantaj strategic suplimentar în zona de nord, unde împarte graniță terestră și maritimă cu Rusia.

Acord militar istoric cu Marea Britanie: flotă comună antisubmarin

În paralel, Marea Britanie și Norvegia sunt pregătite să semneze un acord fără precedent pentru formarea unei flote navale comune dedicate urmăririi submarinelor rusești din Atlanticul de Nord. Inițiativa vine pe fondul temerilor legate de posibile interferențe sau atacuri rusești asupra cablurilor submarine esențiale pentru comunicațiile și infrastructura energetică a Regatului Unit.

Întâlnirea dintre premierul britanic Keir Starmer și omologul norvegian Jonas Store are loc la baza RAF Lossiemouth, unde sunt operate avioanele de patrulare P-8, utilizate deja pentru supravegherea navelor rusești, inclusiv a controversatei Yantar.

Acordul „Lunna House”, denumit după un punct strategic folosit în Al Doilea Război Mondial, se bazează pe un contract de 10 miliarde de lire semnat anterior, prin care șantierul BAE Systems din Glasgow va construi fregate Type 26. O parte dintre acestea vor fi integrate într-o forță comună de cel puțin 13 nave antisubmarin, dintre care cinci vor aparține Norvegiei.

Protejarea cablurilor submarine și dezvoltarea tehnologiilor autonome

Misiunea noii flote va fi monitorizarea zonei dintre Groenlanda, Islanda și Marea Britanie, acolo unde trec cabluri și conducte critice pentru comunicațiile și energia Regatului Unit. Raportările oficiale din Londra avertizează tot mai des că o lovitură asupra acestor infrastructuri ar putea provoca o „perturbare catastrofală” la nivel național.

Documentul va fi semnat la Downing Street de miniștrii apărării John Healey și Tore Sandvik. În plus, Marea Britanie va participa la programul norvegian de dezvoltare a navelor-mamă pentru sisteme autonome de vânătoare de mine.

Cooperarea militară dintre cele două state se extinde și asupra antrenamentelor trupelor în condiții extreme, a folosirii torpilelor Sting Ray și a adoptării rachetelor norvegiene Naval Strike Missile de către Marina Regală.

Mesaj ferm către Moscova

„Într-o perioadă de instabilitate globală profundă, în care vedem tot mai multe nave rusești în apele noastre, parteneriatele internaționale sunt vitale pentru securitatea națională”, a spus premierul Keir Starmer.

Acordul întărește cei peste 75 de ani de cooperare între Londra și Oslo și marchează un pas decisiv în consolidarea flancului nordic al NATO, într-un moment în care Rusia intensifică activitățile navale în regiune.

Agerpres