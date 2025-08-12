Președinția României „sparge” 1,3 milioane de lei pe revizii auto și ITP

Administrația Prezidențială caută mecanici auto pentru cele 48 de autoturisme Mercedes C200 și Dacia pe care le are în dotare. Este vorba despre un service care să presteze inspecția tehnică periodică și să efectueze reviziile în baza unui acord-cadru pentru următorii doi ani. Suma pusă la bătaie pentru acest obiectiv se ridică la 1.328.071 de lei cu tot cu TVA, însă Președinția pune și condiții. Vrea să fie primită în service în două zile de la solicitare. Vrea ca în alte două zile să fie remediată problema, impune ca adaosul comercial practicat pentru piese să nu depășească 10% din prețul de achiziție suportat de service și își rezervă dreptul să nu plătească suma care depășește această limită. În caietul de sarcini, care a devenit document public, sunt trecute, negru pe alb atât numerele de înmatriculare ale acestor mașini, cât și seriile de șasiu.

Pentru prima oară de la preluarea de către Nicușor Dan a funcției de președinte al României, Administrația Prezidențială a scos, săptămâna trecută, la licitație un contract de achiziție publică. Este vorba despre un anunț de participare publicat, la data de 6 august 2025, în SEAP (Sistemul Electronic al Achizițiilor Publice), din care rezultă că Administrația Prezidențială intenționează să încheie un acord-cadru, pentru o perioadă de doi ani, în vederea prestării unor servicii de întreținere și reparații, inclusiv Inspecția Tehnică Periodică (ITP) pentru autoturisme multimarcă. Acest acord-cadru urmează să fie încheiat cu un singur operator economic, potrivit acestui anunț de participare.

Administrația Prezidențială a întocmit, în acest sens, și un caiet de sarcini, document din care rezultă că în acest pachet de achiziție intră servicii care vizează zece autoturisme marca Mercedes C200, fabricate în anul 2007, 23 de autoturisme marca Dacia Duster, dintre care 17 fabricate în anul 2016 și șase fabricate în anul 2017, la care se adaugă 8 autoturisme Dacia Logan fabricate în anul 2016 și alte patru Dacii Logan fabricate în anul 2017.

De asemenea, contractul mai vizează o autoutilitară N1 Dacia Dokker, fabricată în anul 2016, precum și un autoturism Dacia Lodgy, fabricat în anul 2017.

2.600 de ore de manoperă

Este vorba, așadar, despre 48 de mașini ale Președinției României, iar obiectivul urmărit de această instituție, conform acestui caiet de sarcini, este acela al asigurării serviciilor de întreținere, prin efectuarea reviziilor tehnice recomandate de producător, asigurarea intervențiilor prin efectuarea reparațiilor accidentale, a inspecțiilor tehnice periodice (ITP), în vederea menținerii în stare tehnică bună de funcționare a automobilelor din dotarea Administrației Prezidențiale”.

Astfel se mai precizează în documentația de atribuire că în cei doi ani de derulare a acordului-cadru vor fi efectuate 76 de inspecții ITP pentru autoturismele Dacia și 20 de inspecții ITP pentru autovehiculele Mercedes. De asemenea, vor fi operate 86 de revizii pentru mașinile Dacia și 30 de revizii pentru cele Mercedes.

Inspecția tehnică a acestor autoturisme se va face periodic, la un număr de 10.000 de kilometri parcurși, sau după un an de exploatare a fiecărei mașini. Această revizie va cuprinde câte un filtru de ulei, câte un filtru de aer, câte un filtru de polen și 5 litri de ulei de motor 5W30. În cazul autoturismelor Mercedes, va fi vorba despre câte 6 litri de ulei, cu aceleași caracteristici, pentru fiecare revizie.

În ceea ce privește reparațiile, Administrația Prezidențială arată că estimează 1.600 de ore de manoperă pentru mașinile Dacia și 1.000 de ore de manoperă pentru mașinile Mercedes.

Contractul include și servicii de tractare

Administrația Prezidențială precizează, în documentația citată, că prestatorul de servicii care urmează să fie selectat trebuie să fie autorizat RAR, în vederea reparării și menținerii în stare de funcționare a autovehiculelor.

Iar în ceea ce privește serviciile solicitate, acestea se referă la diagnoză, revizii tehnice periodice planificate, inspecția tehnică periodică, reparații și operațiuni de întreținere curentă, servicii de reparații pentru partea mecanică, servicii de tinichigerie și de vopsitorie, servicii de reparații la instalația electrică și servicii de tractare.

În acest sens, prestatorul va fi obligat prin contractul ce urmează a fi încheiat să asigure serviciile pentru reparația și întreținerea autovehiculelor, cu primirea autoturismului Administrației Prezidențiale în service în maximum 48 de ore de la data solicitării transmise de reprezentantul Palatului Cotroceni. După care constatarea defecțiunii se va face în cel mai scurt timp de la predarea mașinii.

Se mai impune, în același caiet de sarcini, că timpul maxim de reparare a unei defecțiuni pentru care există piese pe stoc nu va fi mai lung de două zile lucrătoare, iar timpul de reparare pentru care nu există pe stoc piese de schimb nu va depăși zece zile lucrătoare.

Finanțarea, asigurată de la bugetul de stat

Bugetul pe care Administrația Prezidențială îl pune la bătaie pentru încheierea acestui acord-cadru se ridică la 1.097.579,35 de lei fără TVA, respectiv de 1.328.071 de lei cu TVA inclusă, la o cotă a taxei pe valoarea adăugată majorată de la 19% la 21%. Ceea ce înseamnă 271.034,9 euro.

Conform anunțului de participare publicat pe SEAP, finanțarea este asigurată din fonduri bugetare, iar în vederea atribuirii contractului de achiziție publică de servicii Palatul Cotroceni organizează o licitație deschisă, impunând drept criteriu de atribuire prețul cel mai scăzut.

Ofertele așteptate urmează să fie deschise în data de 10 septembrie 2025. Caietul de sarcini a fost întocmit de consilierul Gheorghe Stavrositu, a fost semnat de șefa Serviciului Administrare Parc Auto, Mihaela Camelia Gheorghe, și a fost avizat de directoarea Direcției Management Logistic, Ramona Elena Roșca.

Numerele de înmatriculare și seriile de șasiu, publicate în caietul de sarcini

Revenind la condițiile pe care Administrația Prezidențială le pune viitorului prestator al acestor servicii, aflăm faptul că în perioada în care autovehiculele Președinției se află în reparație, prestatorul va răspunde „pentru orice lipsuri, înlocuiri neautorizate de piese sau eventuale accidente suferite în atelier”. O altă condiție este aceea că, în privința pieselor auto, nu acceptă decât componente și piese originale sau de origine de fabrică.

„Operatorul economic are obligația de a furniza piese de schimb necesare reparațiilor la un preț care să nu depășească cu mai mult de 10% din valoarea acestora, conform facturilor de procurare. Facturile de achiziție a pieselor trebuie prezentate Administrației Prezidențiale, la solicitarea acesteia. În cazul în care se constată depășirea procentului de 10%, autoritatea contractantă are dreptul de a refuza decontarea sumelor care exced această limită”, se arată în documentație.

Mai departe, Administrația Prezidențială arată că își rezervă dreptul de a contesta un timp de manoperă nejustificat în raport cu operațiunea executată, iar un reprezentant al Președinției va fi admis în zona în care se efectuează lucrările de reparație.

Președinția cere, de asemenea, ca prețurile să nu se modifice pe toată perioada derulării acordului-cadru. Interesant este că în caietul de sarcini care stă la baza acestei achiziții Administrația Prezidențială a notat în clar numerele de înmatriculare ale fiecărui autovehicul aflat în proprietatea sa, precum și seriile de șasiu.