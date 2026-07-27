Cocktail de poveste: Mexican Martini, copilul nebun dintre Margarita și Martini

Și totuși, Mexican Martini a devenit, în ultimele patru decenii, unul dintre simbolurile lichide ale orașului Austin, Texas - o băutură în jurul căreia s-au construit legende, reguli nescrise și chiar o rivalitate locală despre cine a inventat-o cu adevărat.

Povestea din spatele numelui ciudat

Totul a pornit, potrivit legendei acceptate de majoritatea localnicilor, la barul Cedar Door Patio Bar & Grill din Austin, la începutul anilor '80. O angajată a barului, pe nume Ellen, se afla în vacanță în Matamoros, un orășel de graniță din Mexic, unde a comandat o Margarita. Ce a surprins-o nu a fost gustul, ci prezentarea: cocktailul îi fusese servit „up" - strecurat, fără gheață, într-un pahar de tip martini, nu în varianta clasică, cu gheață pisată sau blenduită.

Întoarsă la Austin, Ellen le-a povestit patronilor barului, Gus și Diane Koerner, despre experiență, iar barmanul de bază al localului, Jim LeMond, a transformat ideea într-o rețetă proprie - adăugând un ingredient neașteptat, împrumutat de la un alt cocktail clasic: puțină saramură de măsline, element specific unui Dirty Martini. Rezultatul a fost botezat, simplu, „Mexican Martini", iar băutura a devenit rapid semnătura barului.

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Povestea nu e, însă, unanim acceptată. Un alt local legendar din Austin, Trudy's Texas Star, revendică și el paternitatea rețetei, susținând că a fost primul care a servit cocktailul într-un pahar de martini, cu măsline drept garnitură. Astăzi, Trudy's e cunoscut pentru varianta cea mai generoasă a băuturii - un shaker de 44 de uncii (peste 1,3 litri), suficient, spun ei, pentru 4-6 persoane.

Rețeta

Nu există o singură variantă „oficială" - fiecare bar din Austin are propria interpretare -, dar rețeta clasică, servită la Cedar Door, arată așa:

2 măsuri tequila

1 măsură Cointreau (sau alt lichior de portocale)

suc proaspăt de lime (jumătate de lime, stors)

un strop de saramură de măsline verzi

opțional: sare pe marginea paharului

Se agită energic toate ingredientele într-un shaker plin cu gheață, timp de 20-30 de secunde, apoi se strecoară într-un pahar de martini, cu marginea trecută prin sare, în prealabil. Se garnisește cu o felie de lime pe marginea paharului și două-trei măsline verzi, prinse într-o scobitoare.

Coproprietara actuală a Cedar Door, Heather Potts, recomandă un test simplu înainte de a servi: gustă întâi limeul folosit - dacă e prea acru, va introduce o notă amară nedorită în cocktail. „Ar trebui să fie spumos, rece și bine echilibrat", explică ea.

Practic, Mexican Martini e rezultatul întâlnirii dintre două cocktailuri clasice complet diferite: prospețimea citrică și ușor dulce a unei Margarita, întâlnită cu profunzimea sărată, „murdară", specifică unui Dirty Martini. Sarea de pe margine, saramura de măsline din amestec și măslinele-garnitură creează, împreună, o notă umami neașteptată, care echilibrează perfect aciditatea limeului și dulceața lichiorului de portocale.

Un cocktail aproape necunoscut în afara Texasului

Un detaliu curios, remarcat chiar de localnici: deși e extrem de popular în Austin - practic orice restaurant Tex-Mex din oraș are propria variantă -, Mexican Martini rămâne aproape necunoscut în restul Texasului, cu atât mai puțin în restul lumii. E genul de cocktail pe care trebuie să mergi special să-l cauți, nu unul care a călătorit organic, ca Margarita sau Negroni.

Cu un conținut alcoolic destul de ridicat - aproximativ 20% pe volum, echivalentul a 1,4 „drinkuri standard" într-o singură porție -, nu e de mirare că unele localuri, precum Trudy's, impun o limită strictă de două cocktailuri de persoană - regulă devenită, cu timpul, aproape la fel de faimoasă ca băutura în sine.