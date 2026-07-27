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Jurnalul Ştiri Locale Mesaj RO-Alert în Sibiu, după apariția unui urs în centrul orașului. Animalul a fost tranchilizat

Mesaj RO-Alert în Sibiu, după apariția unui urs în centrul orașului. Animalul a fost tranchilizat

de Redacția Jurnalul Publicat la 27 Iul 2026 08:29 Modificat la 27 Iul 2026 08:29
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Mesaj RO-Alert în Sibiu, după apariția unui urs în centrul orașului. Animalul a fost tranchilizat
Hepta/Urs, tranchilizat în Sibiu

Sibienii au primit luni dimineață un mesaj Ro-Alert, după ce un urs a fost observat pe străzile orașului.

Prezența ursului a fost semnalată inițial printr-un apel la 112. La ora 04:55, autoritățile au transmis un mesaj RO-Alert prin care locuitorii erau îndemnați să evite zona străzii General Vasile Milea, relatează publicația locală Turnul Sfatului.

„A fost semnalată prezența unui urs în municipiul Sibiu, strada General Vasile Milea. Evitați zona, rămâneți în locuințe! Păstrați distanța față de animal și nu încercați să vă fotografiați cu acesta sau să îl hrăniți. Fără să vă expuneți pericolului protejați animalele din gospodărie”, se arată în mesajul RO-Alert.

În jurul orei 05:20, ursul a ajuns în curtea Colegiului Pedagogic „Andrei Șaguna”, din cartierul Hipodrom.

La fața locului au fost trimise echipaje de jandarmi și SMURD, iar coordonarea intervenției a fost preluată de Primăria Sibiu. În zonă au ajuns, de asemenea, un medic veterinar, un pădurar și un vânător.

După mai multe încercări, echipa de intervenție a reușit să tranchilizeze ursoaica în jurul orei 06:45.

Specialiștii au decis ca animalul să fie relocat în zona Veștem, potrivit Turnul Sfatului.

(sursa: Mediafax)

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