Mesaj RO-Alert în Sibiu, după apariția unui urs în centrul orașului. Animalul a fost tranchilizat

Prezența ursului a fost semnalată inițial printr-un apel la 112. La ora 04:55, autoritățile au transmis un mesaj RO-Alert prin care locuitorii erau îndemnați să evite zona străzii General Vasile Milea, relatează publicația locală Turnul Sfatului.

„A fost semnalată prezența unui urs în municipiul Sibiu, strada General Vasile Milea. Evitați zona, rămâneți în locuințe! Păstrați distanța față de animal și nu încercați să vă fotografiați cu acesta sau să îl hrăniți. Fără să vă expuneți pericolului protejați animalele din gospodărie”, se arată în mesajul RO-Alert.

În jurul orei 05:20, ursul a ajuns în curtea Colegiului Pedagogic „Andrei Șaguna”, din cartierul Hipodrom.

La fața locului au fost trimise echipaje de jandarmi și SMURD, iar coordonarea intervenției a fost preluată de Primăria Sibiu. În zonă au ajuns, de asemenea, un medic veterinar, un pădurar și un vânător.

După mai multe încercări, echipa de intervenție a reușit să tranchilizeze ursoaica în jurul orei 06:45.

Specialiștii au decis ca animalul să fie relocat în zona Veștem, potrivit Turnul Sfatului.

(sursa: Mediafax)