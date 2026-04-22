Primăria lui Ciucu dă un milion de lei pe un sistem de securitate perimetrală, cu care să monitorizeze mobilitatea urbană

Un sistem de securitate perimetrală de tip Next Generation Firewall, în valoare de un milion de lei, urmează să intre în dotarea Primăriei Capitalei, condusă de vicepreședintele PNL Ciprian Ciucu. Afacerea a fost scoasă la licitație săptămâna trecută și vizează monitorizarea și controlul traficului de rețea în cadrul infrastructurii pe care va rula platforma software HUB Mobilitate și Management Urban. Totodată, Primăria Capitalei mai are în derulare o procedură de achiziție, dar fără licitație a unor servicii de consultanță care vizează realizarea unor lucrări în cadrul Ansamblului de Locuințe Henri Coandă, din Sectorul 1.

Afacerea a fost antamată de către Primăria Capitalei în data de 14 aprilie 2026, când instituția condusă de Ciprian Ciucu a publicat, în SEAP (Sistemul Electronic al Achizițiilor Publice), un anunț de participare prin intermediul căruia a făcut cunoscut faptul că intenționează să încheie un contract de furnizare a unui sistem de securitate perimetrală de tip Next Generation Firewall (NGFW), cu soluție de management centralizat de protecție web/ API.

Valoarea estimată inițială a acestei achiziții se ridică, potrivit acestui anunț de participare, la 800.500 de lei fără TVA, respectiv la 968.605 lei cu TVA inclusă, iar în vederea atribuirii respectivului contract, Primăria Municipiului București arată că urmează să organizeze o licitație deschisă. De asemenea, precizează că ofertele depuse urmează să fie deschise la data de 20 mai 2026. Iar afacerea vizează cumpărarea de echipamente de rețele pentru securitate, servicii în domeniul software-ului și servicii de suport software.

Achiziția a fost proiectată recent, în timpul actualului edil general, având în vedere că documentația, mai exact caietul de sarcini care stă la baza procedurii, a fost întocmit la data de 30 martie 2026. Din acest document, aflăm care este și obiectul achiziției. Astfel, se arată că „în scopul asigurării cerințelor minime pentru un dispozitiv de securitate care monitorizează și controlează traficul de rețea în cadrul infrastructurii pe care va rula platforma software HUB Mobilitate și Management Urban, este necesară achiziția acestui sistem de securitate perimetrală de tip Next generation Firewall”.

Hubul care măsoară „calitatea aerului”

Primăria Capitalei mai susține, în documentul citat, că a implementat o soluție geospațială care gestionează integrat atribuțiile Primăriei Municipiului București într-o bază de date unică - Baza de Date Urbane (BDU), ca parte integrantă a Sistemului Informatic Integrat pentru Managementul Activităților din Primăria Municipiului București.

„Pentru o bună planificare a mobilității urbane, trebuie să se asigure o bună corelare între aspecte ce țin de planificarea urbană, managementul traficului, monitorizarea calității aerului și mobilitatea urbană”, se arată în caietul de sarcini. În acest sens, Primăria Capitalei notează că a semnat contractul de finanțare nr. 44475 din data de 11 aprilie 2023 cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației, pentru implementarea proiectului, în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), denumit „HUB de Mobilitate și Management Urban”, aprobat prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 549 din data de 10 octombrie 2022.

„Rolul definitoriu al HUB-ului de mobilitate și management urban este acela de a asigura o monitorizare și o coordonare a aspectelor ce țin de îmbunătățirea mobilității urbane și, implicit, a aspectelor ce țin de calitatea vieții și a aerului în municipiului București”, se mai notează în documentația de atribuire.

În trecut, mobilitatea urbană a avut drept consultant fosta firmă a lui Dragoș Pîslaru

În acest sens, Primăria Capitalei dă aproape un milion de lei pe două echipamente de securitate perimetrală de tip Next Generation Firewall, pe o soluție unificată de securitate pentru aplicații WEB și API, precum și pe o soluție de acces securizat pentru clienți.

Printre cerințele notate în caietul de sarcini, se află și aceea că furnizorul va trebui să asigure servicii de garanție on-site, la sediul Primăriei Municipiului București, pentru toate produsele solicitate, pentru o durată de minimum trei ani. Mai mult, furnizorul va trebui să asigure și suportul individual pentru toate echipamentele ofertate.

Se mai arată că livrarea echipamentelor și a licențelor software se va face la sediul Primăriei Capitalei, ca beneficiar, în termen de maximum 50 de zile de la încheierea contractului.

Mai trebuie precizat faptul că, în vederea implementării și operării proiectului, a fost aprobat și semnat un protocol de colaborare între Primăria Municipiului București și Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană București (ADIZMB), conform unei alte hotărâri a Consiliului General al Municipiului București nr. 78 din data de 29 februarie 2024. Mai mult, pentru implementarea platformei software, a fost încheiat, la data de 24 februarie 2024, un contract de achiziție publică.

De asemenea, se află în desfășurare o achiziție pentru echipamente de procesare și de stocare în cadrul infrastructurii pe care va rula platforma softwaee HUB de Mobilitate și Management Urban.

În acest context, la data de 11 octombrie 2023, Primăria Capitalei a încheiat un contract în valoare de 2.948.880 de lei fără TVA, privind achiziția de servicii de consultanță privind actualizarea Planului de Mobilitate Urbană pentru Regiunea București-Ilfov, contract câștigat de asocierea compusă din firmele TTL Planning SRL, SC Civitta Strategy & Consulting SA și Bogazici Proje Muhendislik. Compania Civitta Strategy & Consulting SA este firma înființată de către actualul ministru al Investițiilor și Proiectelor Europene din Guvernul Bolojan, reprezentanți REPER Dragoș Pîslaru.

Altă afacere vizează consultanța pentru lucrările edilitare din Cartierul Henri Coandă

Acesta nu este însă singurul contract pe care Primăria Capitalei, sub mandatul lui Ciprian Ciucu, îl pregătește pentru perioada imediat următoare. Conform unui alt anunț de participare publicat în SEAP, la data de 9 aprilie 2024, autoritatea contractantă arată că dorește să contracteze servicii de consultanță pentru verificarea calității lucrărilor de remediere și finalizare a obiectivului de drumuri din cadrul proiectului denumit „Realizarea rețelelor de drumuri publice, de alimentare cu apă, canalizare, iluminat public, precum și a drumurilor publice aferente Ansamblului de Locuințe Henri Coandă din Sectorul 1”.

Pentru această achiziție, autoritatea contractantă pune la bătaie un buget estimat inițial la 387.303,84 lei fără TVA, adică de 468.673,65 de lei cu TVA inclusă. De această dată, nu se mai organizează o licitație deschisă, ci o procedură simplificată de selecție de oferte, care urmează să fie deschise la data de 6 mai 2026.