Răscoală în mai multe sate brașovene. Cea mai mare groapă de gunoi a Europei va fi lângă „Yellowstone de România”. 70 de tone de deșeuri vor fi aduse zilnic într-un „paradis verde”

Pe de o parte se luptă cu cei care vor să le cumpere localitățile și pădurile, pentru a le introduce în rezervația naturală, pe de alta, încearcă să scape de dezastrul ecologic ce va rezulta din aducerea aici a 70 de tone de deșeuri pe zi, din care se vor procesa doar 3, restul rămânând în depozite. Locuitorii din această zonă s-au mai confruntat cu poluarea extremă, în regimul comunist, când aici funcționa un combinat, iar aerul era de nerespirat și nu se puteau scălda în apele curgătoare care erau puternic contaminate. Oamenilor din regiunea afectată de poluare nu le mai rămâne decât să vândă tot și să plece.

Un proiect de procesare a deșeurilor pentru producerea de biogaz a răsculat sătenii din comuna Ucea, dar și cei din localitățile învecinate se organizează pentru a participa la protest și la viitorul referendum care se va organiza după alegerile din 9 iunie.

Firma Waste Energy Trading SRL din Bacău a cumpărat stația de la Carmolimp, din localitatea Ucea, și intenționează să proceseze deşeuri de origine animală (de la gunoi de grajd la materii aruncare de abatoarele sau de fabricile de producere a preparatelor de carmangerie), dar şi deşeuri de origine vegetală.

Firma Waste Energy Trading SRL a fost înființată, conform datelor de la Registrul Comerțului, în 2013, are trei acționari și figura cu un singur angajat în 2021, dar cifra de afaceri a fost foarte mică, până în prezent, deci nu se înțelege de unde ar fi avut bani să cumpere afacerea de la Ucea și din ce fonduri va derula activitatea, în continuare.

Ministerul susține atât rezervația, cât și groapa de gunoi

Scandalul de la Ucea a luat amploare, în ultimele săptămâni, iar Ministerul Mediului nu are nimic împotriva depozitelor de deșeuri. Teoretic, deșeurile vor fi procesate, pentru a produce energie electrică, dar depozitarea lor va face viața oamenilor imposibilă. Singura soluție, în cazul în care proiectul va fi demarat, este să vândă proprietățile și să fugă din zonă. Totuși, dezastrul ecologic va fi chiar în vecinătatea celui mai mare parc natural al Europei, iar Ministerul Mediului susține simultan ambele proiecte.

Documentația arată că aici vor ajunge zilnic 70 tone de deşeuri, din care 50 de tone de deşeuri de abatorizare, dejecţii animaliere, produse alimentare improprii consumului uman, diferenţa fiind reprezentată de alte categorii de deşeuri. Capacitatea staţiei ar fi de 50 de tone de deşeuri pe zi, prin procesarea acestora urmând să se producă energie electrică şi apă caldă, dar localnicii au aflat că stația ar putea procesa doar 3 tone, în loc de 50.

Dezastrul social și ecologic

Localnicii spun că vor fi afectate toate domeniile de activitate. Fermierilor li se vor îmbolnăvi animalele, vor fi distruse toate celelalte activități economice din zonă și întreaga regiune se va declara zona contaminată. Turismul va fi redus la zero, eventualii investitori nu vor mai veni în localitățile afectate, iar pânza freatică va fi contaminată cu mercur. Prețurile locuințelor și ale terenurilor vor scădea semnificativ, în zona otrăvită.

Zona este lângă viitorul parc „Yellowstone” pe care îl pregătește Fundația Conservation Carpathia, dar de fapt e în interiorul ariei protejate, pentru că se învecinează cam în toate direcțiile cu parcul natural. Toate localitățile afectate de viitoarea groapă de gunoi de la Ucea sunt în conflict și cu Fundația Conservation Carpathia care vrea să le cumpere terenurile - nu doar pădurile din composesorate, ci și proprietățile din localitate, conform localnicilor care spun că acum sunt atât sub presiunea acțiunilor de „land grabbing”, sunt amenințați permanent și de animalele sălbatice care se înmulțesc de la un an la altul, dar s-au trezit și cu proiectul de groapă de gunoi și cu hoituri de animale care le va face viața imposibilă.

Pentru a opri activitatea acestei firme, locuitorii din Ucea și din comunele învecinate s-au revoltat și spun că vor lupta prin toate mijloacele, pentru a nu lăsa această companie să le distrugă mediul înconjurător – încă chiar Ministerul Mediului susține proiectul, iar reprezentanții în teritoriu ai ministerului lucrează efectiv în favoarea firmei.

Nereguli în documentele inițiale

Istoricul stației de procesare a deșeurilor pentru producerea de biogaz de la Ucea a-nceput în anul 2008 – conform lui Marian Băcilă, fost primar la Ucea. Stația ar fi fost construită înainte de obținerea autorizațiilor de la Ministerul Mediului și anterior finanțării pe care firma care urma să producă biogaz a obținut-o chiar de la Ministerul Mediului.

În documentele oficiale, stația de biogaz figurează ca fiind construită în anul 2010, cu fonduri de la Ministerul Mediului. În 2017, titularul proiectului a cerut autorizație de mediu pentru activitate biogaz, iar în 2018 Agenția pentru Protecția Mediului (APM) Brașov a emis autorizația integrată de mediu.

Cu toate că exista o autorizaţie integrată de mediu pentru a putea produce biogaz, staţia nu a fost niciodată pusă în funcţiune, iar firma a dat faliment. Ulterior, instalația a fost vândută firmei Waste Energy Trading, din judeţul Bacău, care acum vrea să aducă la Ucea 70 de tone de deșeuri pe zi, din care declară că va produce energie electrică, însă localnicii se opun acestei inițiative, spunând că activitatea le va distruge în mod iremediabil localitățile și mediul înconjurător.

Răsculații se organizează cum pot

Oamenii s-au organizat pe grupuri de discuții pe WhatsApp și au întâlniri periodice, pentru a găsi o soluție de a opri activitatea de la Ucea. Pe 10 aprilie, peste 200 de persoane au fost prezente la o consultare publică la care au participat și reprezentanții firmei Waste Energy Trading SRL, la Căminul Cultural Ucea de Jos. Localnicii au acuzat firma că ar fi încercat să facă această dezbatere publică în absența lor, pentru că acțiunea ar fi trebuit să fie anunțată, dar în loc să se apeleze la publicațiile locale, s-a publicat un anunț într-un ziar național cu un număr mic de cititori, astfel încât să nu se afle despre întâlnire.

În sală, oamenii s-au revoltat, mai ales după ce au primit niște documente pentru a le semna, dar scopul acțiunii era parcurgerea procedurii necesare privind emiterea autorizației integrate de mediu pentru stația de biogaz pe care firma SC Waste Energy Trading SRL. De fapt, listele au fost lansate chiar de reprezentanții APM despre care oamenii spun că au încercat să-i păcălească să semneze, reprezentând interesele companiei, nu pe ale statului român.

Când și-au dat seama că ceea ce primiseră pentru a strânge semnături nu erau liste de participare, ci documente prin care își dădeau acordul să se deschidă activitatea, o participantă a rupt toate listele.

APM a-ncercat să-i păcălească să semneze

La dezbaterea publică au fost prezenți reprezentanți ai APM Brașov și inspectori de la Garda de Mediu Brașov, alături de reprezentanții firmelor Waste Energy Trading SRL și Demeco SRL care au același acționar și același sediu social la Bacău, obiectul de activitate fiind procesarea deșeurilor.

Comunitatea locală a fost reprezentată de săteni, medici, medicul veterinar, oameni de afaceri, primar, viceprimar, consilieri locali și angajați din cadrul UAT Ucea. În sprijinul sătenilor a participat și activistul de Mediu, Aurelian Agache de la Codlea.

„Au venit și două doamne de la Ministerul Mediului și le-am explicat ce nenorocire va fi aici, dacă se vor aduce animale moarte, 70 de tone pe zi. Firma aceasta nu are angajați, nu are autorizații de funcționare aici, nu are apă, curent electric sau canalizare și vrea să depoziteze 70 de tone de deșeuri pe zi, din care va procesa doar 3 tone. Am fost șocați să vedem că doamnele de la Mediu țineau partea firmei și ne-au spus că nu va fi nicio problemă care să afecteze mediul”, a explicat, pentru Jurnalul, Sorin Florea, unul dintre localnicii implicați în acțiunile de protest.

Deșeuri din toată țara și din străinătate

Antreprenorilor li s-a cerut să plece din localitate, dar exact un reprezentant al APM a încercat să oprească discuțiile critice. Localnicii din Ucea, dar și cei din comunele învecinate cer referendum zonal, pentru a se opri activitatea stației de procesare a deșeurilor de origine animală.

Oamenilor li s-a spus că în comună vor veni zilnic TIR-uri încărcate cu tone de resturi de animale şi produse din carne. „Ei spun că vor fi deșeuri provenite din supermarketurile din zonă, dar noi nu avem foarte multe astfel de magazine, deci vor aduce din toată ţara, poate și din alte țări. Nici nu vor avea unde să le depoziteze. Au spus că vor construi nişte depozite, dar nu au acolo nici apă, nici curent, nici canalizare. Cei care au trăit aici înainte de 1990 au avut de suportat poluarea de la fostul combinat. Copiii nu se puteau scălda în pârâul din sat, apoi am crezut că am scăpat, dar au venit unii de la o companie farmaceutică americană și acum vor să ne otrăvească aerul, solul, apa, să nu mai putem trăi aici și să le vindem lor tot”, mai spune localnicul.

Lângă București, aceeași problemă au avut-o zeci de ani, locuitorii din zona Glina, din cauza gropii de gunoi și a crematoriului de animale moarte Protan. Aceeași problemă este la Filipeștii de Pădure, unde locuitorii din zonă nu pot respira, din cauza mirosurilor insuportabile, dar și pânza de apă freatică este contaminată.

În afară de referendum, locuitorii din Ucea au lansat și o petiție, cu sprijinul deputatei Ana Loredana Predescu. S-au strâns deja semnături și documentul va fi depus la APM Braşov. Textul petiţiei a fost redactat de un avocat specializat pe probleme de mediu, iar acesta ar putea să-i reprezinte pe localnici și în instanță, dacă activitatea nu va fi oprită.

Revizuirea autorizației este ilegală

Din documentele care le-au fost prezentate participanţilor la dezbaterea publică organizată de Agenţia de Protecţia Mediului Braşov, în cadrul procedurii legale pentru obţinerea autorizării, reiese că firma din Bacău vrea, de fapt, să obţină o revizuire a autorizaţiei integrate de mediu existentă, mai ales că staţia de biogaz a Waste Energy Trading figurează, în continuare, pe aceeaşi adresă cu firma de produse din carne.

Primarul comunei Ucea, Adrian Grovu, a explicat că această companie are nevoie de reautorizare de mediu, dar APM Brașov vrea să o ajute, oferindu-i o revizuire a vechii autorizaţii. Primarul le poate refuza racordarea la rețeaua de apă, blocându-le activitatea, iar Direcția Sanitar-Veterinară ar putea, de asemenea, să nu le dea niciodată aprobare pentru activitate.

Vechea stație de biogaz se află la mai puțin de jumătate de kilometru distanță de casele oamenilor. Atât primarul comunei Ucea, cât și cel de la Viștea și prefectul județului Brașov îi susțin pe locuitorii din zona în care se află viitoarea groapă de gunoi și se fac demersuri pentru organizarea unui referendum, imediat după alegerile de pe 9 iunie.

De cele două firme sunt legate mai multe scandaluri, din 2013 până în prezent. De la început au beneficiat de susținere din partea unor funcționari din Ministerul Mediului.

Pe reprezentanții Ministerului Mediului nu-i deranjează faptul că exact lângă zona de arie protejată a ceea ce ar urma să fie „Yellowstone de România” va fi aerul irespirabil și apa va fi otrăvită cu mercur.