Având un serviciu specializat propriu, Ministerul Finanțelor a contractat servicii de legătorie pentru documentele din arhivă

În luna noiembrie a anului trecut, în timp ce Guvernul Bolojan explica necesitatea instituirii unor noi pachete de austeritate, Ministerul Finanțelor scotea la licitație un contract pe bani publici având ca obiect servicii de legătorie pentru arhiva de documente a instituției. Asta, în condițiile în care ministerul are în subordine propriul serviciu de arhivă. Afacerea a fost parafată, la finalul lunii mai a anului curent, când Ministerul Finanțelor a bătut palma cu o companie privată, pentru 1,8 milioane de lei. Această firmă se va ocupa cu îndosarierea documentelor, numerotarea paginilor și desprăfuirea foilor din dosarele de arhivă. Totul, sub monitorizarea și avizarea unor angajați ai Ministerului Finanțelor.

Această afacere a fost scoasă la „mezat” de către instituția condusă de Alexandru Nazare încă din data de 14 noiembrie 2025, când Ministerul Finanțelor a publicat în SEAP (Sistemul Electronic al Achizițiilor Publice) un anunț de participare prin intermediul căruia făcea cunoscut faptul că dorește să achiziționeze servicii de legare de documente.

Potrivit acestui anunț, activitatea ce urma să fie contractată trebuia să se desfășoare la toate cele patru sedii ale Ministerului Finanțelor din București. Este vorba despre sediul central, din Bulevardul Națiunilor Unite nr. 16, despre sediul Unității Centrale de Armonizare pentru Auditul Public Intern, din Bulevardul Libertății nr. 12, despre Sediul central al Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF), din Strada Colonel Poenaru Bordea nr. 3-5, și despre sediul Ministerului Finanțelor din strada Mircea Vodă nr. 44.

Achiziția face obiectul unui acord-cadru cu durata de patru ani, pentru care Ministerul Finanțelor a pus la bătaie un buget estimat inițial de 1.854.000 de lei fără TVA, respectiv de 2.243.340 de lei cu TVA inclusă, în aceste fonduri intrând 120 de unități arhivistice, la un preț estimat de 14,45 de lei fără TVA bucata.

În vederea achiziției, autoritatea contractantă a organizat o licitație deschisă, iar la data de 8 mai 2026, Ministerul Finanțelor a încheiat cu SC Penta Doc Pak SRL acordul-cadru nr. 734622/2026, la un preț final negociat de 1.494.000 de lei fără TVA, respectiv de 1.807.74, respectiv de 1.807.740 de lei cu TVA inclusă (361.548 de euro).

Ordonarea actelor

Această achiziție a avut loc, în condițiile în care, chiar la sediul central din Bulevardul Libertății nr. 16, în cadrul Ministerului Finanțelor funcționează un Serviciu de Arhivă, care se ocupă cu gestionarea documentelor contabile, a situațiilor financiare și a actelor oficiale depuse de-a lungul anilor. Mai exact, există deja o structură specializată proprie care să asigure astfel de servicii.

Conform caietului de sarcini care a stat la baza acestei achiziții publice, operatorul economic care și-a adjudecat acest acord-cadru va executa organizarea fondului arhivistic „cu respectarea Legii Arhivelor Statului și ale Instrucțiunilor privind activitatea de arhivă la creatorii și deținătorii de documente”.

Din același document, aflăm că servicile de legătorie solicitate constau inclusiv în îndosarierea documentelor. „Unitatea arhivistică de bază (dosarul) se încheie în vederea exploatării legale, eficientă, cu ușurință și îndelungată a documentelor create”. Această activitate va consta și în ordonarea documentelor în dosar pe compartimentele Ministerului Finanțelor, conform termenelor de păstrare, cronologic, pe anii de creare.

Desprăfuirea colilor

Odată cu ordonarea documentelor, în cadrul dosarului, urmează să se înlăture acele, clamele agrafele metalice, filele nescrise, dublurile, ciornele și însemnările personale sau care au servit la redactarea referatelor, acte care nu mai au legătură cu problemele din dosar.

O altă activitate care intră în acest contract se referă la desprăfuirea documentelor, care se face „în scopul de a curăța documentele prin înlăturarea prafului, a hârtiei mărunțite și a efectelor biodegradării documentelor de arhivă”. „Desprăfuirea se face cu perii moi, prin aspirare, ștergere cu cârpe moi și uscate fără a deteriora documentele”, se precizează în documentația de atribuire.

Mai departe, întreținerea documentelor constă în netezirea foilor, „fără eliminarea părților utile”, în reparații ale zonelor sfâșiate și în plierea foilor la dimensiunea formatului din dosar.

Documentele cuprinse în dosar trebuie să fie ordonate cronologic sau, în cazuri speciale, după alte criterii, când în constituirea dosarului se folosește ordonarea cronologică. O specificație anume se referă la faptul că actele mai vechi trebuie să se afle deasupra, iar cele mai noi dedesubt.

De asemenea, se arată că dosarele trebuie să conțină până la maximum 300 de file, cu excepția dosarelor care conțin planșe cu un format mai mare, iar în cazul depășirii acestui număr de file, trebuie să se formeze mai multe volume ale aceluiași dosar.

Documentele din fiecare dosar urmează să fie cusute sau legate în coperte de carton, „în așa fel încât să se asigure citirea completă a textului, datelor și rezoluțiilor”.

Nu în ultimul rând, o altă operațiune care intră în acest contract este constituirea unităților arhivistice. Interesant este că un lucrător de la compartimentul creator al dosarului din cadrul Ministerului Finanțelor va verifica și va aviza corectitudinea întocmirii dosarelor, înainte de numerotarea filelor.

Aceeași firmă a mai derulat cu Finanțele un contract similar, în perioada 2021-2024

SC Penta Doc Pak SRL, compania care și-a adjudecat acest contract parafat cu Ministerul Finanțelor, a fost înființată, în București, în anul 2006, iar conform datelor furnizate de Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC), este deținută, în prezent, de către omul de afaceri Bogdan Mihai Constantinescu, în calitate de asociat unic.

Din datele existente în SEAP, această companie a avut, ca și client, o singură instituție publică, adică Ministerul Finanțelor, cu care, în data de 5 octombrie 2021, a mai derulat un acord-cadru identic, pentru care, acum patru ani, a acceptat un preț final negociat de 1.519.000 de lei fără TVA, respectiv de 1.807.610 lei cu TVA inclusă.

În baza acelui acord-cadru, între Ministerul Finanțelor, în calitate de beneficiar, și SC Penta Doc Pak SRL, în calitate de prestator, au fost încheiate cinci contracte subsecvente, în valoare totală de 1.507.734,7 lei fără TVA, respectiv de 1.794.204,3 lei cu TVA inclusă.

Concret, la 6 octombrie 2021, a fost parafat primul contract subsecvent, în valoare de 119.350 de lei fără TVA. La data de 7 februarie 2022, a fost încheiat al doilea contract subsecvent, pentru 379.750 de lei fără TVA. Aceeași sumă a fost agreată cu ocazia încheierii celui de-al treilea contract subsecvent, la data de 30 decembrie 2022. Apoi, în data de 29 decembrie 2023, a fost parafat al patrulea contract subsecvent, în valoare de 425.950 de lei fără TVA. Ultimul contract subsecvent aferent acordului-cadru din anul 2021 a fost semnat la data de 31 decembrie 2024, pentru 202.934,7 lei fără TVA.





