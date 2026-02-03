Cum a spart SRI 15 milioane de lei pentru servicii poștale de transmitere a taloanelor pensionarilor cu epoleți

Serviciul Român de Informații a atribuit, la jumătatea lunii trecute, primul contract de achiziții publice pe anul 2026. Iar acesta vizează contractarea unor servicii de transport poștal rutier pentru taloanele de pensii emise pe numele foștilor angajați pensionați ai SRI și SIE, la domiciliu. Numai pentru anul 2026, aceste servicii poștale costă bugetul SRI suma de 774.000 de lei. Afacerea a fost încheiată prin atribuire directă, la fel cum, din 2010 până în prezent, s-a întâmplat exact la fel. În toată această perioadă, SRI a cheltuit pentru astfel de servicii nu mai puțin de 14,7 milioane de lei.

Serviciul Român de Informații, prin intermediul celebrei Unități Militare UM 0929 București, a făcut, la mijlocul lunii trecute, o nouă achiziție de service poștale de achitare lunară a pensiilor și a altor drepturi pensionarilor care primesc pensie la domiciliu. Serviciile constau inclusiv în transmiterea taloanelor de pensie la domiciliu, pentru anul 2026.

Aceste „servicii de transport poștal rutier” fac obiectul unui anunț de atribuire publicat, zilele trecute, de către SRI în SEAP (Sistemul Electronic al Achizițiilor Publice), anunț care dezvăluie faptul că, pentru această afacere, serviciul secret va plăti, anul acesta, suma de 693.785 de lei fără TVA, respectiv de 774.139,9 lei cu TVA inclusă. Suma a fost negociată cu Compania Națională Poșta Română, odată cu parafarea, la data de 15 ianuarie 2026, a contractului de prestări servicii nr. 1/2026.

Contractul a fost parafat prin atribuire directă, fără publicarea prealabilă a unei invitații la o procedură concurențială de ofertare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Justificarea acestei maniere de achiziție a fost aceea că „lucrările, serviciile sau produsele pot fi furnizate numai de un anumit operator economic, pentru protecția unor drepturi exclusive, inclusiv a drepturilor de proprietate intelectuală”.

Obligați prin lege să asigure astfel de prestații

În documentația de atribuire, precară din punctul de vedere al detaliilor, se menționează faptul că, în conformitate cu prevederile articolului 67 alineat 3 din Legea nr. 225/2015 privind pensiile militare de stat, „casele de pensii sectoriale transmit, lunar, la domiciliul sau, după caz, la solicitarea pensionarilor, reședința acestora din România, prin Compania Națională Poșta Română SA, taloanele de plată a drepturilor acestora, indiferent de modalitatea de plată pentru care aceștia au optat”.

Conform articolului 6 din aceeași Lege nr. 223/2015, Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Afacerilor Interne și Serviciul Român de Informații asigură aplicarea reglementărilor referitoare la pensiile militare de stat și altor drepturi de asigurări sociale ale militarilor, polițiștilor și funcționarilor publici cu statut special și exercită controlul aplicării acestora”. În lege se mai arată că fondurile necesare pentru plata pensiilor militare de stat și a altor drepturi de asigurări sociale cuvenite pensionarilor militari se asigură de la bugetul de stat, prin bugetele Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Afacerilor Interne și Serviciului Român de Informații.

La articolul 85, Legea nr. 223/2015 prevede: „casele de pensii sectoriale se înființează în subordinea sau în cadrul MApN, MAI și SRI, după caz, ca structuri cu personalitate juridică”. Casa de pensii sectorială a SRI asigură plata pensiilor și pentru pensionarii din Serviciul de Informații Externe.

Servicii identice contractate, neîntrerupt, în ultimii 16 ani

De la jumătatea anului 2010, până în prezent, UM 0929 București a plătit pentru SRI Companiei Naționale Poșta Română SA, în baza unor contracte privind serviciile de transmitere către foști „băieți cu ochi albaștri” taloanele de pensie la domicilii, suma totală de 12.161.031,97 de lei fără TVA, respectiv de 14.700.000 de lei cu tot cu TVA.

În baza de date a SEAP există 15 contracte identice cu cel parafat la 15 ianuarie 2025, încheiate prin atribuire directă, fără licitație, fiind invocate aceleași prevederi legale ca și acum.

Concret, la data de 30 iunie 2010, Poșta Română a primit de la SRI un contract, pentru servicii aferente anului 2011, în valoare de 1.357.400 de lei fără TVA. Apoi, la data de 2 iunie 2012, Poșta Română a primit de la SRI un contract în valoare de 407.900 de lei fără TVA, pentru servicii aferente aceluiași an. Apoi, la 7 ianuarie 2013, Compania Națională Poșta Română a primit de la SRI un nou contract, aferent serviciilor pentru anul 2013, în valoare de 769.300 de lei fără TVA. Un an mai târziu, la 6 ianuarie 2014, Poșta Română mai parafa cu SRI un contract de 755.100 de lei fără TVA, aferent serviciilor prestate în anul 2014.

La data de 5 ianuarie 2015, SRI a mai atribuit, tot direct, Poștei Române un contract aferent anului 2015, în valoare de 717.910 lei fără TVA. Apoi, în 4 ianuarie 2016, Poșta Română a mai încheiat cu SRI un contact de 744.400 de lei fără TVA, aferent serviciilor prestate pentru anul 2016.

Lucrurile au mers mai departe, cu un nou contract parafat între aceleași două părți la data de 3 ianuarie 2016, în valoare de 740.551,26 de lei fără TVA, urmat de un altul, încheiat la 3 ianuarie 2018, în valoare de 755.588,57 de lei fără TVA.

La 3 ianuarie 2019, SERI a încheiat cu Poșta Română un contract pentru servicii identice aferente anului 2019, în valoare de 776.170,59 de lei fără TVA. După care, de asemenea, la 6 ianuarie 2020, a fost încheiat un nou contract, în valoare de 773.887,6 lei fără TVA. La 6 ianuarie 2021, Poșta Română a primit de la SRI alt contract, de 802.154,62 de lei fără TVA, pentru ca, în 6 ianuarie 2022 să fie parafat alt contract, de 725.889.76 de lei fără TVA.

În aceeași manieră, au mai fost încheiate, la datele de 6 ianuarie 2023, 3 ianuarie 2024 și 9 ianuarie 2025, contracte în valoare de 719.346,22 lei fără TVA, de 47.168,46 lei fără TVA, respectiv 728.480 de lei fără TVA.

Hârtia igienică, rezolvată în decembrie. Taloanele de pensii, în ianuarie

„Jurnalul” a dezvăluit, luna trecută, că în perioada aprilie 2024 – decembrie 2025, Serviciul Român de Informații a parafat nu mai puțin de 121 de contracte subsecvente de furnizare de produse de igienă, a căror valoare se ridică la aproximativ 650.000 de lei fără TVA. Cele mai multe astfel de contracte subsecvente au fost adjudecate de compania Census Group SRL, care a mai livrat produse de acest gen inclusiv Camerei Deputaților. Al doilea furnizor, care a livrat exclusiv prosoape de hârtie, SC Rapsodia Com SRL, este patronată de un consilier local din cadrul Primăriei Municipiului Reghin și este, de asemenea, abonată la contracte cu statul.

Astfe, din primăvara anului 2024 și până la jumătatea lunii decembrie a anului 2025, Serviciul Român de Informații (SRI), prin intermediul Unitățiii Militare U.M. 0929 București, a cumpărat hârtie igienică, prosoape de hârtie și șervețele de masă în valoare totală de 533.547,76 de lei fără TVA, respectiv de 645.595,8 lei cu tot cu TVA, conform informațiilor furnizate de Sistemul Electronic al Achizițiilor Publice (SEAP).

Achiziția a făcut obiectul a 11 contracte subsecvente aferente a două acorduri-cadru parafate de Serviciul Român de Informații în data de 30 mai 2024, în baza unei licitații antamate încă din data de 25 octombrie 2023. Un astfel de acord-cadru a fost încheiat, atunci, cu SC Rapsodia Com SRL, pentru 711.454,48 de lei fără TVA, care vizează achiziția de hârtie prosop. Al doilea acord-cadru, în valoare de 2.290.207,6 lei fără TVA, a fost adjudecat de SC Census Group SRL, și a constat în opt loturi.

