STS are două vești proaste: e îngropat în tablete stricate și va cumpăra 70.000 noi

Instituția militarizată confirmă că are în stoc un număr important de astfel de tablete, însă arată că multe dintre acestea sunt deja defecte și nu mai pot fi reparate sau că reparația nu se justifică din punct de vedere economic.

STS a scos, încă din 14 iunie 2023, la licitație un contract-cadru, pentru achiziția a nu mai puțin de 71.500 de terminale mobile de tip tabletă, pentru care a pus la bătaie un buget maxim estimat la nu mai puțin de 112.532.350 de lei cu tot cu TVA, adică 22.965.785,7 euro.

Acest contract-cadru a fost împărțit în cinci loturi separate. Primul lot viza achiziția a 35.000 de tablete SIMPV și a încă 35.000 de tablete STYLUS, pentru care a pus la bătaie un buget maxim estimat de 99.960.000 de lei cu TVA inclusă. Potrivit documentației de atribuire, numărul minim de tablete SIMPV acceptat era de 5.000 de bucăți, iar numărul minim de tablete STYLUS era de 1.000 de bucăți.

Al doilea lot vizează achiziția a maximum 150 de tablete de dezvoltare aplicații iOS tip 1 și a 250 de tablete de dezvoltare aplicații iOS tip 2. Bugetul maxim alocat acestui lot s-a ridicat la 3.689.000 de lei cu TVA. Cel de-al treilea lot scos la licitație se referă la cumpărarea a 250 de tablete de dezvoltare aplicații Android tip 1 și la 350 de tablete de dezvoltare aplicații Android tip 2, cu un buget maxim estimat la 5.015.850 de lei cu tot cu TVA.

În ceea ce privește cel de-al patrulea lot scos la licitație de STS, acesta include 300 de tablete ridigizate, pentru care autoritatea contractantă a anunțat un buget estimat la 1.785.000 de lei cu TVA inclusă. Iar lotul al cincilea, care vizează achiziția a 500 de tablete „e-ink”, bugetul alocat se ridica, inițial, la 2.085.500 de lei cu tot cu TVA.

„Distracția” electorală din 2024 costă bani grei

Potrivit caietului de sarcini care a stat la baza scoaterii la licitație a acestui contract-cadru împărțit pe loturi, așa cum am arătat mai sus, Serviciul de Telecomunicații Speciale face referire la Legea 92/1996, care prevede responsabilitățile principale ale STS. Printre aceste responsabilități, se numără „administrarea, exploatarea și dezvoltarea de rețele de telecomunicații speciale, controlul tehnic al rețelelor de telecomunicații speciale, asigurarea compatibilității sistemelor proprii de telecomunicații cu cele din sistemul național de apărare, precum și cu rețeaua publică de telecomunicații”.

Astfel, susține autoritatea contractantă, „pentru îndeplinirea acestor atribuții, este necesară încheierea unui acord-cadru prin care să poată fi achiziționate tablete SIMPV, tablete de dezvoltare a aplicațiilor iOS și Android, precum și tablete personalizate cu acces la aplicații critice”.

Conform documentului citat, „produsele care fac obiectul acestei achiziții sunt echipamente de tip tablete și accesorii aferente, care să permită asigurarea interfeței cu Sistemul Informatic de Monitorizare a Prezenței la Vot și pentru dezvoltarea aplicațiilor la nivelul Serviciului de Protecție și Pază”.

De asemenea, STS mai susține, în acest caiet de sarcini, că, în prezent, instituția militarizată dispune „de un număr semnificativ de terminale mobile de tip tabletă”, dar care „fie sunt defecte și nu mai pot fi reparate, fie reparația nu se justifică din punct de vedere economic”.

Patru din cinci loturi, atribuite în aceeași zi

Atribuirea contractelor aferente celor cinci loturi care fac obiectul acestui acord-cadru a început să „curgă din luna decembrie a anului trecut, iar suma totală pe care, până în acest moment, trebuie achitată de STS se ridică la 46.608.730 de lei cu TVA, adică la 9.511.985,7 euro. Concret, pentru Lotul 1, care este și cel mai bănos dintre toate, SPP a selectat din cele cinci oferte care au fost depuse, alegând oferta înaintată de compania SC Eta2U SRL. Iar, la data de 20 decembrie 2023, între această companie și Serviciul de Telecomunicații Speciale a fost parafat un contract a cărui valoare finală negociată se ridică la 37.008.107,5 lei cu TVA inclusă.

Lotul al doilea a suscitat interesul a patru companii care s-au înscris la licitație. La data de 16 ianuarie 2024, STS a desemnat câștigătoare compania SC Dante International SA, pentru un preț final negociat de 3.212.405 lei cu TVA inclusă. Aceeași companie Dante International SA a fost aleasă de STS dintre cele patru oferte depuse pentru Lotul 3, iar, tot la data de 16 ianuarie 2024, între cele două entități a mai fost încheiat un contract aferent, în valoare de 4.104.250,5 lei cu TVA inclusă.

Patru oferte au fost depuse și pentru adjudecarea Lotului 4, fiind selectată oferta depusă de SC Safety Technology SRL, cu care STS a încheiat, la 16 ianuarie 2024, un contract de 1.237.362 de lei cu TVA inclusă. Tot SC Safety Technology SRL a fost selectată dintre cele două oferte depuse pentru adjudecarea Lotului 5. În acest sens, la data de 16 ianuarie 2024 a mai fost încheiat un contract 1.046.605 lei cu tot cu TVA .

Furnizorii, clienți ai afacerilor cu statul

Nu doar contractele încheiate de STS cu acest prilej sau valoarea acestora sunt interesante, ci și relațiile cu statul pe care le au companiile adjudecătoare sau acționarii lor. Spre exemplu, SC Eta2U SRL, forma care și-a adjudecat cel mai important lot al tabletelor pentru alegeri, a încheiat, în 8 martie 2022, cu Primăria Municipiului Timișoara, condusă de USR-istul Dominic Fritz, un contract în valoare de 909.831 de lei cu TVA, pentru livrarea unui sistem de administrare a fluxurilor de lucru digitale. Conform Registrului Comerțului, SC Eta2U SRL este o companie cu sediul în Timișoara și este controlată, în calitate de unic asociat, de către Romulus Lucaciu.

SC Dante International SA, firma care și-a adjudecat Loturile 2 și 3 ale contractului-cadru scos la licitație de STS, este deținută de SIH B2C Holdings BV și de omul de afaceri Gabriel Iulian Stanciu. Acesta din urmă a fost asociatul lui Sebastian Ghiță în cadrul companiei Asesoft Distribution SRL. De altfel, Dante International a mai primit, în 6 mai 2020, de la STS un contract de 1.692.900 de lei fără TVA pentru livrarea de telefoane mobile care să permită folosirea acestora în contextul accesului la Sistemul Informatic de Monitorizare a Prezenței la Vot.

SC Safety Technology SRL, compania care și-a adjudecat loturile 5 și 6, este din Cluj-Napoca și îl are drept asociat pe Dezso Tibor. Acesta mai deține și compania Union Co SRL, firmă care a primit, în 2022, de la CNAIR un contract de 113.775 de lei fără TVA pentru livrarea a 15 calculatoare all in one. Computerele au fost montate la sediul central al CNAIR.