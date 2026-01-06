„Ghinion” pentru Traian Băsescu, înainte de Crăciun: Întoarcerea în casa de protocol, blocată de manevra juridică prin care și-a luat SPP-iștii înapoi

Traian Băsescu, alias „Petrov”, a fost refuzat de Judecătoria Sectorului 1, cu două zile înainte de Crăciun, și nu a soluționat procesul intentat RA-APPS pentru recuperarea privilegiului constând în atribuirea unei reședințe gratuite de la stat, în calitate de fost președinte. Băsescu a dat în judecată RA-APPS și a cerut sesizarea CCR cu privire la o lege din 2021 prin care s-a stabilit că cei care au turnat la Securitate nu pot beneficia de astfel de privilegii. A făcut aceeași sesizare și în procesul intentat SPP-ului, iar CCR i-a dat dreptate. Acum, Băsescu a cerut Judecătoriei Sectorului 1 să aplice decizia CCR în acest proces separat, însă judecătorii au stabilit că judecata nu se va relua până când Curtea nu va soluționa excepția ridicată în acest dosar.

Vorbim despre Dosarul nr. 4767/2/2022, deschis de Traian Băsescu la Judecătoria Sectorului 1, Secția de Contencios Administrativ și Fiscal încă din data de 5 decembrie 2022. Prin această acțiune, Traian Băsescu a dat în judecată Regia Autonomă - Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat, solicitând instanței anularea actului administrativ constând în notificarea RA-APPS nr. 2237 din data de 28 martie 2022.

Traian Băsescu a atacat, în anul 2022, în instanță, prin trei acțiuni separate, măsurile administrative luate împotriva sa, odată cu declararea sa definitivă de către Înalta Curte de Casație și Justiție ca turnător la Securitate. Odată pronunțată această decizie, au fost puse în aplicare prevederile legale potrivit cărora cei care au deținut funcția de șef al statului român, dar care au fost dovediți definitiv ca fiind lucrători ai Securității sau colaboratori ai acesteia, nu mai beneficiază de beneficiile stabilite prin legea în cauză. Este vorba despre paza și mașina de la SPP. Despre o reședință de protocol și despre un birou de lucru, pe toată durata vieții, și despre o indemnizație (pensie specială) egală cu 75% din indemnizația încasată de către președintele României în exercițiu.

Aceleași sesizări, în trei dosare separate

Traian Băsescu a primit, în primăvara anului 2022, o notificare din partea RA-APPS pentru a evacua imobilul de protocol din strada Nikolai Gogol nr. 2 și biroul amplasat într-un bloc din Strada Mihai Eminescu. De asemenea, SPP l-a notificat că îi retrage paza, mașina și aghiotantul, iar Administrația Prezidențială l-a notificat pe Băsescu că suspendă plata indemnizației lunare de fost președinte al României, dar și plata salariului secretarului angajat la biroul de lucru al lui „Petrov”.

În toate aceste trei procese deschise, Traian Băsescu a formulat cereri de sesizare a Curții Constituționale.

În dosarul contra RA-APPS, la data de 2 august 2024, Judecătoria Sectorului 1 a admis cererea de sesizare a Curții Constituționale formulată de Băsescu, sesizând CCR cu excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor Legii nr. 243.2021, pentru modificarea și completarea articolului 1 alineat 3 din Legea nr. 406/2001, în ceea ce privește sintagma „și nici persoana despre care s-a constatat definitiv că a avut calitatea de lucrător al Securității sau de colaborator al acesteia”.

Cu același prilej, Judecătoria Sectorului 1 a dispus suspendarea judecării cauzei, până la soluționarea de către Curtea Constituțională a excepțiilor de neconstituționalitate.

Instanța nu i-a făcut jocul

Ei bine, la sfârșitul anului trecut, Traian Băsescu a cerut reluarea acestui proces cu RA-APPS, deoarece Curtea Constituțională s-a pronunțat asupra excepției de neconstituționalitate. Dar, ce să vezi, s-a pronunțat într-un alt dosar, nu în acesta.

Astfel, la data de 23 decembrie 2025, cu două zile înainte de Crăciun, Judecătoria Sectorului 1, prin încheiere, a respins ca neîntemeiată cererea de repunere pe rol formulată. Conform minutei, instanța „menține suspendată judecarea cauzei până la soluționarea excepțiilor de neconstituționalitate care fac obiectul dosarului nr. 2925D/2024, aflat pe rolul Curții Constituționale a României”. Băsescu avea dreptul să atace încheierea cu recurs.

Interesant în legătură cu această decizie este faptul că menținerea suspendării judecării cauzei are loc în condițiile în care, la data de 1 iulie 2025, Curtea Constituțională a admis excepțiile invocate de Băsescu în procesul cu SPP și a constatat că Legea nr. 243/2021 pentru modificarea articolului 1 alineat 3 din Legea nr. 406/2001 privind acordarea unor drepturi persoanelor care au avut calitatea de șef al statului român, în ansamblul său, este neconstituțională, fiind contrară prevederilor constituționale privind principiul legalității, în componenta privind calitatea legii și din perspectiva lipsei dispozițiilor tranzitorii, dar și pentru încălcarea caracterului neretroactiv al legii.

Termene noi în toate procesele

Această admitere a neconstituționalității poate fi folosită de către Traian Băsescu doar în procesul pe care l-a intentat Serviciului de Protecție și Pază, însă „Petrov” speră să poată folosi decizia CCR și în celelalte două procese deschise pentru recuperarea privilegiilor pierdute odată cu dovedirea sa ca turnător.

Iată, însă, că, în procesul cu RA-APPS, nu a avut succes. Interesant este că, potrivit portalului CCR, pronunțarea pe acest dosar ar fi trebuit să aibă loc în data de 16 septembrie 2025. Se precizează doar că raportul se află în faza redactării inițiale. Același lucru este valabil și în excepția de neconstituționalitate ridicată în procesul împotriva Administrației Prezidențiale.

Procesul cu SPP, în care deja s-a pronunțat CCR pe excepțiile de neconstituționalitate, admițându-le, a fost reluat de către Curtea de Apel București la data de 8 octombrie 2025, însă a fost suspendat din cauza grevei judecătorilor. S-a reluat din nou pe 3 decembrie 2025. Însă a fost amânat din nou, pentru a se lua la cunoștință despre cererile de intervenție. Termenul următor a fost stabilit pentru data de 25 februarie 2026.

Procesul cu Administrația Prezidențială, supendat la data de 7 februarie 2024, pentru a se judeca la CCR excepțiile de neconstituționalitate, a fost reluat la data de 22 octombrie 2025. Dar a fost din nou suspendat, din cauza grevei judecătorești. Judecata s-a reluat la 19 noiembrie 2025, când cauza a fost repusă pe rol, însă judecata s-a amânat iar pentru ca reprezentantul Administrației Prezidențiale să formuleze un punct de vedere cu privire la cererea reclamantului. Termenul următor va avea loc la data de 14 ianuarie 2026.

La CCR, „Petrov” a fost reprezentat de avocatul Valeriu Stoica

Decizia Curții Constituționale nr. 219 din data de 1 iulie 2025, de care profită, în acest moment, Traian Băsescu pentru a cere o nouă vilă de la stat, deși procesele de pe rolul instanțelor care au ca obiect recuperarea privilegiilor nu s-au soluționat cu hotărâri judecătorești definitive, arată că în cazul lui „Petrov” nu se mai poate schimba nimic.

Însă CCR arată că dacă Parlamentul nu intervine cu modificări legislative de substanță, există riscul ca și alți viitori foști președinți care, eventual, ar fi găsiți ca turnători ai Securității, să rămână la fel de imuni în această chestiune.

O informație mai mult decât spectaculoasă este că Traian Băsescu a fost reprezentat în acest proces de la Curtea Constituțională de celebrul avocat Valeriu Stoica, fost președinte al Partidului Național Liberal și ex-ministru al Justiției.