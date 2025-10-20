Iohannis: marea cădere a unui ex-președinte. Vila secretă, pregătită pentru el, scoasă spre închiriere, la licitație

Trecută din domeniul privat al statului în cel public, printr-un HG secret semnat de Nicolae Ciucă, în 2022, după care retrecută în domeniul privat al statului, de către Guvernul Ciolacu, vila din Aviatorilor 86, care ar fi trebuit să devină reședința pe viață a lui Klaus Iohannis, a fost scoasă la licitație. RA-APPS vrea să o închirieze, iar prețul de plecare este de 35.000 de euro pe lună. Acesta este cel mai recent act al unei acțiuni prin care guvernul condus de Ilie Bolojan pare să o fi declanșat împotriva fostului președinte al României, însă nu și ultima. Săptămâna aceasta, ANAF ar urma să inițieze un proces în instanță, pentru a recupera de la Iohannis un milion de euro, pentru îmbogățirea fără just temei, în detrimentul statului, pentru chiriile pe care fostul președinte le-a încasat, la Sibiu, de pe urma unui imobil pe care nu avea dreptul să-l dețină. În timp ce Iohannis este vânat din toate pozițiile, Traian Băsescu, dovedit turăntor la Securitate, este pe cale să-și recupereze toate beneficiile pe care le-a pierdut prin lege.

Cel mai recent episod al declinului lui Klaus Iohannis este scris de către Regia Autonomă - Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat (RA-APPS) care, la finalul săptămânii trecute, anunță organizarea, pentru data de 18 noiembrie 2025, a unei licitații publice cu strigare. Mai exact, RA-APPS, prin Sucursala pentru Administrarea și Întreținerea Fondului Imobiliar (SAIFI), face cunoscut faptul că organizează licitație publică cu strigare pentru închirierea celebrului imobil „destinat activităților comerciale, compus din trei corpuri de clădire, cu suprafața de 915,54 metri pătrați și curte cu suprafața de 1.110 metri pătrați, situate în Bulevardul Aviatorilor nr. 86. Sector 1, București.

Conform anunțului RA-APPS, tariful de pornire al licitației este de 35.000 de euro per locație pe lună, iar garanția de participare la licitație este de 70.000 de euro.

Așa cum am arătat mai sus, licitația va avea loc la data de 18 noiembrie 2025, la ora 10.00, la sediul SAIFI, iar prețul dosarului de licitație este de 1.000 de lei fără TVA. Data-limită de obținere a dosarului de licitație și de solicitare a clarificărilor este 7 noiembrie 2025.

Declasificarea din decembrie 2024

Reamintim că, la data de 21 august 2025, guvernul condus de Ilie Bolojan dădea prima lovitură fostului președinte Klaus Iohannis, cel pentru care fusese pregătită această vilă ca locuință de protocol. Atunci, a fost adoptată Hotărârea de Guvern nr. 674/2025, prin care s-a aprobat scoaterea imobilului din Bulevardul Aviatorilor nr. 86 din fondul locativ de protocol și bunuri mobile și prin care s-a aprobat trecerea aceluiași imobil din domeniul public al statului și din administrarea RA-APPS în domeniul privat al statului și în administrarea RA-APPS, cu destinația comercială.

Respectivul imobil, care a găzduit, în trecut, sediul central al Partidului Național Liberal, a intrat în proprietatea statului român prin Hotărârea de Guvern nr.1398/2003. La data de 31 decembrie 2024, imobilul a fost înregistrat în evidențele financiar-contabile cu o valoare de inventar de 14.463.000 de lei.

Semnificativ este și faptul că, la data de 7 noiembrie 2024, guvernul condus, la acel moment, de către Marcel Ciolacu a desecretizat Hotărârea de Guvern nr. 999 din data de 10 august 2023, emisă de Cabinetul Nicolae Ciucă, prin care acest imobil din Bulevardul Aviatorilor nr. 86 a fost trecut din domeniul privat al statului și din administrarea RA-APPS în domeniul public al statului și în administrarea RA-APPS, fiind afectat uzului și interesului public general pentru destinație, fiind înscris în fondul locativ de protocol. Mai exact, prin această hotărâre, vila din Aviatorilor 86 a primit destinația de reședință oficială pentru persoanele care au avut calitatea de șef al statului român.

Imobilul este compus dintr-un teren cu suprafața de 1.110 metri pătrați. Corpul C1 are suprafața construită la sol de 575 metri pătrați și suprafața desfășurată de 1.265 metri pătrați, fiind o clădire de birouri dispusă pe subsol, parter și un etaj. Corpul C2 are o suprafață construită la sol și o suprafață desfășurată de 43 de metri pătrați, având destinația de garaj. Iar corpul C3, cu destinația de cabină poartă, are o suprafață construită la sol și desfășurată de 23 metri pătrați.

Fiscul vrea să-i facă proces

Această vilă ar fi trebuit să ajungă în posesiunea lui Klaus Iohannis, după ce acesta își termina al doilea mandat de președinte, însă nu mai este cazul. De altfel, Iohannis pare să fi intrat într-o zodie proastă din punct de vedere imobiliar.

ANAF a anunțat că va iniția, săptămâna aceasta, o acțiune în instanță împotriva soților Klaus Werner și Carmen Georgeta Iohannis, pentru recuperarea sumelor considerate drept venituri necuvenite din chirii, în perioada 1999 – 2015, de pe urma spațiului comercial amplasat la parterul imobilului situat în strada Nicolae Bălcescu nr. 29 din Sibiu.

Suma cu care ANAF vrea să se constituie în acest proces este de 4.700.000 de lei, însă specialiștii în astfel de litigii arată că acest cuantum fiscal al penalităților pe care statul vrea să le impună fostei familii prezidențiale va fi stabilit doar de către un judecător, după ce, în prealabil, va fi efectuată o expertiză independentă. La stabilirea debitelor datorate ar trebui să se ia în calcul perioadele în care imobilul nu a fost închiriat, impozitele achitate și cotele forfetare aplicabile veniturilor provenite din chirii.

ANAF urmează să invoce în fața instanței de judecată îmbogățirea fără justă cauză a familiei Iohannis, în detrimentul statului român, iar acțiunea nu va fi una de natură fiscală, ci una civilă, astfel încât ANAF nu va putea să uziteze demersuri precum executarea silită, ci să urmeze procedurile de drept comun.

Mai mult, recuperarea efectivă a sumelor presupus a fi datorate de către fostul președinte va putea fi făcută doar după rămânerea definitivă a unei hotărâri judecătorești în acest proces. Abia ulterior, dacă Iohannis nu plătește, el va putea fi executat silit pe calea unui alt proces în instanță.

„Petrov” beneficiază, însă, de un tratament mult mai îngăduitor din partea statului

În acest timp, antecesorul lui Klaus Iohannis la Palatul Cotroceni, Traian Băsescu, zis „Petrov”, dovedit definitiv de către ÎCCJ ca turnător la Securitate, are parte de un cu totul alt tratament din partea statului român, în general, și a guvernului condus de Ilie Bolojan, în particular.

Curtea Constituțională a desființat modificările aduse la Legea nr. 4-6/2001 și a anulat interdicția pentru foștii șefi ai statului român care au fost dovediți, prin hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă, drept turnători la Securitate de a beneficia de avantajele puse la dispoziție de statul român.

Băsescu a pierdut, în baza legii desființate de CCR, beneficiile constând în locuință de protocol, spațiu de birou, indemnizație egală cu 75% din indemnizația președintelui României în funcție, pază și mașină de la SPP. Guvernul se pregătește să-i pună la dispoziție lui Băsescu un nou apartament de protocol de la RA-APPS, iar Administrația Prezidențială urmează să-i plătească lui Băsescu pensiile speciale restante, începând cu anul 2022, pe lângă reluarea plăților la zi. Iar SPP ar urma să-i dea înapoi lui „Petrov” paza, mașina și aghiotantul.