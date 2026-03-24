Apicultorii cer ajutorul Guvernului pentru a supraviețui importurilor de miere contrafăcută

Apicultorii din Oltenia au protestat de mai multe ori, de la începutul acestui an, cerând sprijin din partea executivului. Cel mai recent protest a avut loc joia trecută, în fața Prefecturii județului Olt, pentru salvarea albinelor și a mierii românești. Apicultorii i-au înmânat prefectului un memorandum cu solicitările lor, acesta asigurându-i că documentul va fi transmis Guvernului.

Apicultorii care au protestat în Olt îi reprezintă pe toți producătorii din țară și solicită inclusiv facilitarea accesului la finanţări naţionale şi europene destinate acestui sector. Mesajele transmise de protestatari au fost: „Miere românească, nu importuri dubioase”, „Stupii României au nevoie de sprijin”, „Nu vrem compasiune, vrem soluţii pentru apicultură” sau „Vrem politici corecte pentru apicultori”.

Protestele actuale vin pe fondul creșterii prețurilor motorinei, creșterii TVA și schimbării regulilor pentru utilajele folosite de apicultori. Cei afectați au cerut stabilirea ITP pentru camioanele care transportă stupi la 3 ani, deoarece procedura le afectează activitatea, aceste mașini fiind plasate în locurile unde albinele polenizează florile și produc mierea. Costurile se ridică la circa 1.300 – 1.400 lei pe an pentru un singur camion.

Piața europeană, inundată de falsuri

România era pe al doilea loc la producția de miere, în Europa, până la intrarea în UE, iar astăzi consumă 60% miere din import, fiind și singurul sector zootehnic nesubvenționat, pentru care Guvernul a introdus și taxe suplimentare, în noile pachete de măsuri de austeritate, după un an foarte prost pentru producție. Apicultura este singurul sector din agricultură care nu beneficiază de subvenții, producătorii fiind sprijiniți doar cu decontarea unor cheltuieli pe care trebuie să le facă inițial din fonduri proprii.

Toate acestea se întâmplă în contextul în care piața europeană e inundată de miere contrafăcută. Comisia Europeană a publicat, în anul 2023, rezultatele unei anchete care arată că mare parte din mierea de pe piața europeană e contrafăcută. Acțiunea a fost derulată în perioada 2021-2022, de trei entități ale Comisiei Europene – Direcția Generală responsabilă cu Sănătatea și Siguranța Alimentară (DG Sănătate), Centrul Comun de Cercetare (JRC) și Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF).

Analizele au arătat că siropurile din amidon de porumb sau din trestie de zahăr nu mai sunt folosite pentru a dilua mierea, ele fiind înlocuite cu siropuri din orez, grâu sau sfeclă de zahăr. Cel mai mare număr de loturi suspecte venea din China (66 din 89 de transporturi – adică 74%), iar cel din Turcia (14 loturi din 15 analizate – 93%) prezenta cea mai mare proporție de eșantioane neconforme.

Nevoie de finanțare din fonduri nerambursabile

Producătorii de miere așteaptă și un ajutor de minimis pentru situații de calamitate, după ce apicultura a înregistrat foarte multe pierderi în ultimii ani, la fel ca alte sectoare zootehnice, din cauza vremii.

Se cer și reglementări la culturile de rapiță, pentru protecția albinelor. Apicultorii spun că de 30 de ani albinele mor din cauza tehnologiei rapiţei, făcută la voia întâmplării, mortalitatea familiilor de albine fiind foarte mare, la nivelul întregii țări, din cauza utilizării necorespunzătoare a pesticidelor în agricultură. De asemenea, cer exceptarea de la impozitare a vehiculelor omologate ca apicole, explicând că aceste camioane nu participă foarte mult la traficul rutier, pentru că scopul lor este altul. Parcurg puțini kilometri, dar este nevoie de ele acolo unde sunt duși stupii, pentru că altfel se compromite întreaga producție de miere, iar acest aspect nu a fost luat în considerare când s-au modificat regulile pentru inspecția periodică a mașinilor.

Importurile „dubioase” elimină producătorii români de pe piață

De asemenea, apicultorii cer crearea unui laborator naţional de referinţă, pentru miere şi reintroducerea apiculturii în Legea zootehniei, spunând că pe piața românească intră foarte multă miere contrafăcută din importuri „dubioase”, pentru că prețurile practicate în contractele cu statul român, pe care le preiau și cei din sectorul privat, sunt mult mai mici decât costurile reale ale mierii - 8,50 de lei pe kilogram la procesatorii din țară, față de 50-60 de lei pe kilogram cât ar costa mierea pentru a acoperi costurile de producție și a face un minim profit.

În costurile de producție intră camioanele, tratamente, deplasări, cheltuieli cu personalul, astfel încât prețul cel mai mic ar fi de 50 de lei pe kilogram la mierea polifloră, iar unii apicultori spun că mierea de salcâm sau alte tipuri de miere rară ar putea depăși 60 de lei pe kilogram, pentru a acoperi costurile și a face profit.

Problema importurilor „dubioase” este deja cunoscută și există propuneri de sprijin pentru producătorii români, pornind de la această situație la care se adaugă lipsa sprijinului financiar pe acest sector zootehnic din partea Uniunii Europene.

Posibile subvenții pe familia de albine

La începutul lunii martie, UDMR a depus în Parlament un proiect de lege pentru sprijinirea apicultorilor cu 15 euro pe familia de albine, pe următorii trei ani, până când Uniunea Europeană va aloca resurse adecvate pentru susținerea sectorului apicol. Inițiatorul proiectului este deputatul Konczei Arpad din Covasna.

Sprijinul propus de deputatul UDMR e motivat de dificultățile apicultorilor în fața importurilor masive de miere ieftină și a acordurilor comerciale internaționale care le sunt defavorabile producătorilor din România.

Protestatarii au solicitat acordarea unei subvenţii directe de 50 de euro pe familia de albine și reducerea TVA, ca măsură de sprijin. „Cerem reducerea cotei TVA pentru produsele destinate hrănirii familiilor de albine, sprijinirea valorificării mierii românești și protecția pieței interne, facilitarea accesului la finanțări naționale și europene destinate apicultorilor”, spune Costin Pană, președintele Asociației Crescătorilor de Albine Filiala Olt.