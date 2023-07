Deputatul Năsui și-a dat întâlnire în instanță cu șeful ASF

Un nou termen în proces a fost stabilit pentru data de 7 septembrie, dar parlamentarul, care este membru al Comisiei de buget, finanțe, bănci din Camera Deputaților, o comisie cu autoritate de control asupra ASF, recunoaște că până la încheierea procesului, este foarte posibil ca mandatul lui Nicu Marcu să se termine, acesta expirând în luna noiembrie. De-a lungul anilor, relația dintre Claudiu Năsui și ASF nu a fost mereu una roz.

Mai nou, deputatul Claudiu Năsui l-a acuzat pe Nicu Marcu că și-a majorat salariul cu 32%, iar restul angajaților au beneficiat de o creștere de 15.%. „Li s-au majorat salariile unor angajați care, oricum, au probabil cele mai mari salarii din România. Le-am cerut atunci Contractul Colectiv de Muncă al angajaților din ASF, mai ales că este un document public, nesecretizat. Conducerea ASF avea obligația să prezinte acest document. Din câte am aflat, și angajații au acces la Contractul Colectiv de Muncă doar sub stricta supraveghere a șefului de la HR”, a declarat, pentru cotidianul Jurnalul, parlamentarul Claudiu Năsui. În opinia sa, ceea ce face președintele Nicu Marcu la ASF este jaf pe bani publici. Până la finalizarea procesului intentat împotriva acestei instituții, parlamentarul USR a solicitat PSD și PNL o anchetă disciplinară în interiorul ASF pentru a se afla în spațiul public cum a fost stabilit nivelul de salarizare.

Ca să nu-și mai mărească salariile, și-au mai adăugat unul în plus. Ei în acest moment iau 15 salarii și vorbim despre salariile foarte mari. Comisia de buget, finanțe, bănci are competențe de a exercita controlul parlamentar asupra ASF. Asta doar teoretic, pentru că dacă nu pun la dispoziție date, nu ai ce să le faci. Le-am cerut în comisie să prezinte ultimele contracte colective de muncă, dar nu au făcut acest lucru. Am făcut o interpelare parlamentară, dar nu a mers nici așa. Le-am cerut pe Legea 544 (privind liberul acces la informații publice - n. red), dar mi-au răspuns în bătaie de joc. Așa că ne judecăm acum.

Deputatul Claudiu Năsui, membru în Comisia de buget, finanțe, bănci

O sancțiune de 500 de lei

Familia lui Claudiu Năsui controlează Societatea de Servicii și Investiții Financiare (SSIF) Muntenia Global Invest SA, entitate care se află sub controlul ASF. Chiar și parlamentarul USR deține 9% din capitalul acestei societății. El recunoaște că societatea a fost sancționată în trecut de ASF, dar nu era vorba despre ceva grav. „A fost vorba despre o sancțiune de 500 de lei și nu era vorba despre spălare de bani. Era vorba despre niște tabele la care lipseau două coloane. Faptul că dețin acțiuni la această societate nu este un conflict de interese cu poziția mea din cadrul Comisiei de buget, finanțe, bănci. Vă spun că dețin acțiuni și la Banca Transilvania, pe care intenționez să le păstrez, și în acest caz Comisia de buget, finanțe, bănci are atribuții. Ar fi fost un conflict de interese dacă nu mi-aș exercita atribuțiile, nu dacă încerc să mi le exercit”, ne-a transmis deputatul USR.

Încă o amendă de 1.500 de lei

Un document aflat în posesia cotidianului Jurnalul arată cum parlamentarul Claudiu Năsui a fost și el sancționat în trecut de ASF, pentru că în calitate de reprezentant al compartimentului de control intern în cadrul SSIF Muntenia Global Invest SA nu a prevenit și anunțat ASF în legătură cu două cazuri în care s-au efectuat tranzacții în conturile unor clienți prin utilizarea fondurilor altor clienți, fără a exista acordul celor din urmă. Pe piața de capital această faptă este considerată doar contravenție în cazul în care se înapoiază banii utilizați fără acordul deținătorilor, în condițiile în care pe piața bancară această faptă se consideră infracțiune, respectiv furt, chiar dacă banii sunt returnați. Evident, se pune întrebarea dacă la vremea respectivă actualul parlamentar a acoperit aceste fapte și nu le-a raportat încercând astfel să protejeze firma familiei sau a făcut-o din incompetență. Amenda dispusă de ASF nu a fost contestată și a fost achitată de societate. Potrivit datelor publicate de listafirme.ro, societatea a înregistrat anul trecut o pierdere de 389.040 de lei și datorii de 4,99 milioane de lei.

Au fost identificate 2 cazuri, în anul 2013, în care acoperirea obligațiilor ce au rezultat din tranzacțiile efectuate în conturile unor clienți s-a realizat prin utilizarea fondurilor care aparțin altor clienți. Această faptă constituie practică frauduloasă, conform prevederilor art.2 alin (2) lit f) din Dispunerea de Măsuri a CNVM nr.5/20009.

din Decizia nr. 1069/22.08.2014 prin care a fost sancționat Claudiu Năsui

