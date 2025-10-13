Atragerea investițiilor în industrie: PSD vrea să înlocuiască ajutorul de stat plătit de la buget cu stimulente fiscale 

Guvernul vrea să-i sprijine pe investitori să deschidă fabrici în România, dar nu mai vrea să acorde ajutoare de stat din buget, mai ales într-o perioadă în care este obligat să reducă drastic cheltuielile din cauza deficitul bugetar foarte mare. Soluția gândită este acordarea de facilități fiscale care să se întindă pe mai mulți ani. Actul normativ, pregătit de PSD, este gata și el este pe masa decidenților politici. Schema de ajutor de stat are ca bază legală cadrul normativ european aflat în vigoare până la data de 31 decembrie 2026.

Atragerea investițiilor străine rămâne prioritară pentru Executivul condus de Ilie Bolojan, dar trebuie schimbat modul de acordare a sprijinului financiar, a spus Radu Oprea, secretarul general al Guvernului, în cadrul conferinței Smart Urban Mobility 2025 organizată de Antena 3 CNN. Practic, ajutorul în bani acordat astăzi investitorilor va fi înlocuit cu creditul fiscal. Asta înseamnă că ei vor primi facilități fiscale care vor consta în deduceri din impozitul pe profit, în funcție de tipul și valoarea proiectului, precum și de zona în care investește. Pentru proiectele mari, peste 50 de milioane de euro, se vor aplica deduceri mai consistente, iar pentru investițiile de minimum 5 milioane de euro, realizate în zonele mai puțin dezvoltate, aceștia ar urma să primească stimulente speciale. Introducerea unor astfel de măsuri are avantajul că nu afectează bugetul de stat pe termen scurt, iar pe termen mediu și lung stimulează investițiile, a subliniat secretarul general al Guvernului.

O analiză realizată de EY România relevă că în perioada 2019-2023 valoarea totală a ajutoarelor de stat aprobate în România a atins suma de 1,3 miliarde de euro. Cele mai atractive sectoare pentru aceste ajutoare au fost industria auto, tehnologia, producția (industrie ușoară), industria medicală, industria alimentară și a băuturilor. Peste 62% din proiectele de ajutor de stat aprobate au fost acordate companiilor străine.

Care sunt țintele stabilite prin HG 300/2024

Actuala schema de ajutor de stat a fost instituită prin HG nr. 300/2024 și se axează pe finanțarea proiectelor care echilibrează balanța comercială (prin reducerea importurilor și/sau creșterea exporturilor). Beneficiari eligibili: întreprinderi din industria prelucrătoare care realizează investiții inițiale în România, cu costuri eligibile între 50 și 500 de milioane de lei. Investiția trebuie finalizată în maximum 3 ani de la demarare și să utilizeze active corporale și necorporale noi.

Cheltuielile acoperite de ajutor pot privi:

realizarea de construcții noi;

achiziția de echipamente;

achiziția de active necorporale.

Bugetul total al schemei este de aproape 2,25 de miliarde de lei (≈ 450 de milioane de euro). Acordurile pot fi emise până la 31 decembrie 2026, iar plățile se vor face în intervalul 2025-2032.

Cine a primit finanțări în 2025

La sfârșitul lunii mai a acestui an Ministerul Finanțelor a acordat ajutoare de stat de peste un miliard de lei pentru proiecte de investiții în industria agroalimentară, chimică, auto, aeronautică și în prelucrarea sticlei. Bugetul alocat a fost de 1,5 miliarde de lei. Pe baza punctajului obținut, până în prezent, MF a semnat finanțarea a 9 proiecte de investiții în valoare de 2,381 de miliarde de lei, iar ajutorul de stat aprobat este de peste 1,012 miliarde de lei. Societățile care au primit ajutor de stat sunt: Chimcomplex SA Borzești, Pirelli Tyres Romania SRL, Omnia Europe SA, Saint-Gobain Glass Romania SRL, Rosavis Prod SRL, Messer Romania Gaz SRL, Universal Alloy Corporation Europe SRL, SC T AND T Agrifarm SRL și Daw Benta Romania SRL.

Citește pe Antena3.ro Oaia cu lână roz urmează să fie omologată anul viitor. Este o creație românească

Industria auto, ajutoare de 171 de milioane de lei

Ulterior, în luna august, Ministerul Finanțelor a semnat două acorduri de finanțare pentru proiecte considerate strategice în industria auto: Automobile Dacia SA și DRM Draxlmaier Romania Sisteme Electrice SRL. Cele două ajutoare de stat au totalizat 171,2 milioane de lei.

Astfel, Draxlmaier (Satu Mare) își va extinde capacitatea de producție de cablaje pentru autovehicule electrice. Proiectul are o valoare totală de 297,2 milioane de lei, din care 133,7 milioane de lei reprezintă ajutorul de stat aprobat. Compania estimează peste 400 de noi locuri de muncă până în 2030 și o contribuție la bugetele locale și naționale de 211 milioane de lei sub formă de taxe și impozite.

La rândul ei, Automobile Dacia a primit 37,5 milioane de lei pentru modernizarea procesului de vopsire a vehiculelor, parte a unei investiții totale de 85 de milioane de lei. Contribuția proiectului la dezvoltarea regională, prin taxe și impozite, este estimată la 18,7 milioane de lei.













