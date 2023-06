Guvern sănătos, dar repetent. Cadrele didactice: Nu ne lăsăm păcăliți

Cadrele didactice se consideră sfidate și jignite de atitudinea politicienilor, iar mulți spun că nu sunt mulțumiți nici de conținutul Ordonanței de Urgență pe care premierul Nicolae Ciucă a promis-o pentru astăzi. Protestele ar putea continua, spun surse din mai multe sindicate, indiferent de decizia pe care o vor lua liderii celor trei confederații. Situația a fost exploatată politic de partidele din opoziție, USR și AUR, care au profitat de ocazie pentru a face scandal în Parlament, susținând, la nivel declarativ, demersurile salariaților din învățământ.

Guvernul a găsit o soluție pentru a stinge conflictul cu angajații din învățământ: o Ordonanță de Urgență prin care se vor mări cu 1.000 de lei brut salariile personalului didactic și cu 400 de lei brut cele ale personalul nedidactic.

Protestatarii sunt în continuare nemulțumiți. „Nu ne mai lăsăm păcăliți. Am mai văzut promisiuni și chiar legi care nu s-au respectat. Probabil că unii colegi vor renunța la proteste, dar mulți dintre noi vom continua, pentru că oferta Guvernului este încă departe de ceea ce am cerut. Din câte am înțeles, majorările se pot acorda indiferent dacă vom continua greva”, a declarat, pentru Jurnalul, un profesor din Maramureș. Acesta mai spune că de data aceasta nu pot fi păcăliți liderii de sindicat să „cadă la pace”, pentru că sunt foarte mulți angajați din învățământ care ar putea continua greva, indiferent de deciziile luate la nivelul federațiilor.

Dubla măsură a încins spiritele

În timp ce profesorii, personalul nedidactic din școli, dar și elevii, studenții și părinții care le susțin demersurile erau în stradă, la cea mai mare acțiune de protest din ultimii ani, politicienii de la conducerea țării au găsit soluții imediat pentru personalul medical. „Am avut, astăzi, o întâlnire cu reprezentanții sindicatelor din sănătate, pentru a discuta soluțiile de care are nevoie sistemul medical din România. Medicii și tot personalul medical depun eforturi considerabile pentru sănătatea românilor și este firesc ca dialogul să fie urmat de măsuri concrete. Cei care lucrează în acest sector vital pentru români au tot sprijinul nostru, iar astăzi am reușit să agreăm ca veniturile lor să fie majorate la nivelul maxim din legislația actuală, incluzând aici și veniturile personalului din asistența socială. Totodată, am convenit deblocarea a aproximativ 14.000 de posturi, dar și alocarea finanțărilor necesare pentru a completa plata voucherelor de vacanță pentru toți angajații din sistem”, a fost mesajul postat miercuri de Premierul Nicolae Ciucă, pe Facebook.

Nu mai au așteptări nici de la viitorul guvern

Și viitorul premier a postat un mesaj similar, în aceeași zi. „Astăzi am avut o discuție foarte aplicată cu reprezentanții sindicatelor din Sănătate, alături de ministrul Alexandru Rafila. Angajații din sistemul sanitar sunt cei care au stat în prima linie a luptei cu pandemia, în timp ce alții fumau și beau în Guvern. De aceea, respectul față de ei trebuie tradus și prin fapte concrete. Am convenit astăzi să le răspundem majorității solicitărilor. Toate salariile din sistem vor fi aduse la grila convenită prin legea salarizării unitare. Posturile din sistemul sanitar vor fi deblocate. Voucherele de vacanță vor fi acordate pentru toți angajații din sistem. Iar viitoarea lege a salarizării va rezolva toate inechitățile actuale”, a scris pe Facebook și Marcel Ciolacu, președintele PSD.

Ieri s-au găsit imediat soluții și pentru majorările salariale cerute de polițiști, iar protestatarii din învățământ au fost enervați și mai rău, văzând cum altora li s-a răspuns ferm imediat, iar lor li s-a spus timp de opt zile că nu sunt bani. Sindicaliștii din Educație și-au pierdut, astfel, orice urmă de încredere în toți politicienii. „Asta este sfidare. E dovada că noi nu avem oameni politici care să realizeze gravitatea situației din educație”, a declarat, pentru Jurnalul, Simion Hăncescu, președintele Federației Sindicatelor Libere din Învățământ (FSLI). Și sindicatele din Sănătate vor continua acțiunile de protest, chiar dacă li s-au promis bani în plus.

Ieri, în prima parte a zilei, sindicatele le-au răspuns politicienilor cu aceeași monedă, sfidând întâlnirea de la Palatul Cotroceni între Klaus Iohannis, Nicolae Ciucă și Marcel Ciolacu. Deși președintele României i-a chemat pe liderii coaliției pentru a stabili un acord care să pună capăt grevei profesorilor, protestatarii din învățământ au răspuns cu o oră înaintea întâlnirii că nu acceptă nici un fel de acord politic, ci vor majorările salariale cerute.

Au refuzat să semneze orice fel de acord

Cele două federații sindicale din învățământul preuniversitar - FSLI, și FSE „Spiru Haret” - au transmis, ieri, încă un comunicat comun, prin care au anunțat ferm că vor continua acțiunile de protest și refuză orice acord politic, dacă nu li se dau majorările salariale pe care le-au cerut. „Menționăm că solicitările noastre au rămas aceleași: Majorare salarială de 25% până la intrarea în vigoare a Legii Salarizării Unitare; Emiterea unei ordonanțe de urgență, prin care să se garanteze că, în noua lege a salarizării, salariul profesorului debutant este egal cu cel puţin salariul mediu brut pe economie (salarizarea întregului personal didactic de predare urmând să se realizeze în mod progresiv, în raport de funcție, studii, vechime și grad didactic)”, au transmis sindicatele. Soluția Guvernului a fost majorarea acordată eșalonat, în următorii trei ani, ceea ce protestatarii au considerat inacceptabil.

Politicieni care profită de problemele dascălilor

În timp ce PNL și PSD i-au dezamăgit pe profesori, partidele aflate în opoziție, USR și AUR, au făcut o coaliție împotriva naturii în Parlament, pornind o acțiune de susținere a mișcărilor sindicale din Educație. Parlamentarii USR și AUR au organizat un protest în Parlament și au susținut discursuri în care au reușit să transpună toate revendicările și sloganurile preluate de la sindicaliști. Ulterior au mutat pancartele în fața biroului liderului PSD, Marcel Ciolacu, încercând să intre, deși acesta era deja la Palatul Cotroceni, la discuțiile cu Nicolae Ciucă și Klaus Iohannis.

Astfel încearcă USR și AUR să capitalizeze politic momentul, deși nu vin cu soluții concrete pentru majorarea salariilor din învățământ, ci doar cu discursuri de susținere, de la tribuna Parlamentului. Deși USR a fost la guvernare, nu a contribuit cu nimic la îmbunătățirea situației angajaților din învățământ, care nu este nicidecum ceva de ultimă oră, ci trenează de peste un deceniu.

Unii dintre profesori sunt hotărâți să nu renunțe la proteste, indiferent de deciziile liderilor confederațiilor sindicale. Aceștia spun că vor înceta greva doar atunci când li se vor acorda toate majorările salariale cerute.