Conducerea CFR SA a refuzat să pună în valoare activele companiei statului

Deși au existat mai multe propuneri de proiecte care ar fi adus bani din simpla valorificare a activelor acestei companii, prin parteneriat public-privat, astfel încât clădirile și terenurile să poată face profit, cu minime investiții, doar prin reorganizarea activității, conducerea CFR SA a refuzat orice astfel de propunere, preferând să țină activele neproductive. Recent, ministrul Transporturilor și Infrastructurii, Ciprian Șerban, în calitate de coordonator și reprezentant al statului român, a cerut să fie valorificate activele excedentare ale companiei, prin licitații publice. Surse din Ministerul Transporturilor spun că activele CFR SA ar aduce sume uriașe atât companiei, cât și la bugetul statului, dacă s-ar putea face proiectele deja discutate, fără să se vândă clădirile sau terenurile.

Ministrul Transporturilor a purtat o discuție cu membrii Consiliului de Administrație al CFR SA, săptămâna aceasta, în contextul nevoii de reorganizare a companiilor neprofitabile care sunt acum evaluate de Guvern. Analiza companiilor statului este făcută de Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice (AMEPIP), care răspunde de guvernanța companiilor de stat, cea care implementează legislația și toate angajamentele României în relația cu Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) și cu Comisia Europeană.

Din analiza făcută de Ministerul Finanțelor reiese că din 1.500 de companii ale statului, 185 sunt complet inactive, unele fiind pe pierdere de mai mulți ani. CFR SA este una dintre acestea, deși ar fi putut face profit doar prin acceptarea implementării unor proiecte, prin parteneriat public-privat.

Surse din Ministerul Transporturilor spun că o astfel de propunere a fost făcută chiar la finalul anului trecut, implicând doar punerea la dispoziție, de către conducerea CFR SA, a unor gări și altor terenuri sau clădiri, pentru a se putea semna parteneriate cu investitori privați, în diverse proiecte foarte profitabile, pe termen lung, însă conducerea companiei a refuzat orice fel de parteneriat sau proiect care ar fi putut să aducă bani din valorificarea activelor.

Compania a omis esențialul în comunicarea publică

Există cadrul legislativ care permite intervenția Guvernului în astfel de situații, respectiv art. 7 alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 89 din 23 decembrie 2025, coroborat cu dispozițiile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 156 din 30 decembrie 2024 și cu art. 1244 din Codul civil, care reglementează cadrul juridic aplicabil administrării și valorificării activelor din domeniul privat al entităților publice. În baza acestor prevederi s-a luat decizia intervenției ministrului Transporturilor pentru valorificarea activelor excedentare ale CFR SA, astfel încât compania statului să poată produce profit.

Dar CFR SA a comunicat doar intervenția ministrului în vederea valorificării activelor excedentare prin scoaterea lor la licitație, nu și partea care prevede folosirea acelor terenuri sau clădiri ca fiind în continuare parte a patrimoniului CFR SA, în cadrul unor proiecte, prin parteneriat public-privat – adică exact ceea ce ar duce în foarte scurt timp compania statului pe profit, fără a i se vinde activele.

Prin omisiunea din comunicarea oficială, conducerea CFR SA induce ideea că actualul Guvern ar încerca să aplice aceeași schemă care a dus la falimentul CFR Marfă, deși proiectele propuse până acum și respinse de conducerea companiei se bazează pe folosirea activelor în scop lucrativ, astfel încât activele să rămână în continuare în patrimoniul companiei, dar să producă profit pentru stat.

Se pot construi centre comerciale și multifuncționale

Conform comunicării publice a CFR SA, pasul următor este o analiză care va fi realizată de Consiliul de Administrație al administratorului infrastructurii feroviare din România, pentru a face o listă completă a clădirilor și terenurilor deținute de CFR SA, pe domeniul privat al companiei, ce pot face obiectul unor contracte în parteneriat public-privat, pentru viitoare proiecte.

Conform surselor noastre, ar fi vorba despre construirea unor mari centre comerciale sau spații multifuncționale care să poată fi foarte profitabile pentru companie și pentru statul român, dar și proiecte de infrastructură feroviară.

În urma analizei, Consiliul de Administrație va organiza viitoarele etape pentru valorificarea acestor active prin proceduri de licitație publică, cu respectarea principiilor de transparență, concurență, tratament egal și utilizare eficientă a resurselor patrimoniale, dar nu va fi nevoie neapărat de vânzarea activelor, ci doar de folosirea lor în cadrul proiectelor, dacă va fi acceptat parteneriatul public-privat – mai dezvăluie sursele din Ministerul Transporturilor.

