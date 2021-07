CHIAJNA, groapa care atrage câștiguri uriașe chiar și închisă

Groapa de gunoi de la Chiajna a fost mult timp subiect de scandal, până anul acesta, când s-a închis. Totuși, războiul declanșat împotriva depozitului operat de firma IRIDEX nu a fost câștigat de cei care s-au luptat să înceteze activitatea de la Chiajna, pentru că, după așa-zisa victorie obținută la sfârșitul lunii martie, au apărut alte noi probleme, mult mai grave: mare parte din gunoiul Bucureștiului nu mai are unde să fie depozitat, în timp ce afacerea inițială câștigă bani în continuare, de la Primăria Capitalei, conform contractului încheiat inițial între municipalitate și operator.

Mecanismul din spatele controversatei gropi de gunoi de la Chiajna este atât de bine ticluit, încât produce bani oricum: dacă funcționează, produce din depozitarea deșeurilor; dacă nu mai funcționează, produce din gestionarea gazelor emanate de gunoaiele depozitate; iar dacă se redeschide, aceeași firmă care a câștigat inițial licitația pentru a fi operatorul depozitului PMB va încasa bani și pentru gestionarea noilor deșeuri și a gazelor emanate de acestea, chiar dacă va fi alt operator, pentru o scurtă durată. „Depozitul, conform contractului, funcționează pe perioada de depozitare și încă 30 de ani după, pentru monitorizare. S-a sigilat depozitul și, în această perioadă, Primăria Capitalei suportă cheltuielile, conform contractului, pentru monitorizare post-închidere. În continuare, depozitul va fi monitorizat de compania IRIDEX”, mărturisește, pentru Jurnalul, Corneliu Pascu, președintele Grupului Iridex. Astfel, operatorul nu a ieșit în pagubă după închiderea depozitului de gunoi de la Chiajna.

În plus, criza provocată de închiderea gropii de gunoi este acum adevărata problemă a Capitalei, iar PMB se pare că ar vrea să reia activitatea în acel punct de colectare a deșeurilor, pentru că nu prea mai există spațiu de depozitare a gunoiului. Practic, activitatea gropii de gunoi s-a încheiat la finalul lunii mai, iar de atunci s-a declanșat această nouă criză pe care tot PMB va trebui s-o rezolve, spațiul de depozitare fiind al Primăriei, nicidecum al operatorului. Iar dacă PMB ar redeschide acest depozit de deșeuri pentru încă un an sau cel mult un an și jumătate – până ajunge la capacitate maximă -, pentru a reuși să găsească altă soluție, cea mai la îndemână variantă ar fi tot cu IRIDEX – spun surse din Primărie - Președintele companiei pretinde, însă, că IRIDEX nu mai e interesat să opereze în continuare acel spațiu în care s-ar mai putea depozita gunoiul până când se atinge limita admisă.

Așteptam cu interes deznodământul negocierilor care se poartă acum, pentru că ele vor devoala cine, cui va băga alte milioane în buzunare. Sănătatea locuitorilor sigur că e de fapt ultima grijă.