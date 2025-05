Fenomenul Georgescu, pregătit încă din 2023. Avocata lui CG11 a fost „moașa” partidului POT

Cererea de înregistrare în Registrul Partidelor Politice a POT a fost făcută, în 30 ianuarie 2023, la Tribunalul București, chiar de către avocata lui Călin Georgescu, Marina Ioana Alexandru.

Formațiunea, condusă, scriptic, de către surorile Anamaria și Bianca Eugenia Gavrilă, se află, în prezent, într-un proces de disoluție, după ce, săptămâna trecută, mai mulți parlamentari au demisionat din acest partid, iar săptămâna aceasta urmează încă șase senatori să facă acest pas. Modul în care este condus acest partid pare să fie principala nemulțumire a membrilor. Iar un astfel de exemplu este că Anamaria Gavrilă și-a pus pe listele de la parlamentare mai multe neamuri sau chiar apropiați. Un astfel de caz este al Andreei Ramona Chiriachide, căreia surorile Gavrilă i-au cesionat, anul acesta, o firmă de imobiliare, pe care, ulterior, a închis-o. Femeia a candidat la alegerile parlamentare pe lista POT. Iar culmea suveranismului, în această chestiune, constă că Andreea Ramona Chiriachide este căsătorită cu un apatrid care, în anul 2000, a renunțat la cetățenia română.

Unul dintre principalele efecte, la nivel politic, imediate ale rezultatelor alegerilor prezidențiale din anul 2025 este începutul disoluției partidului lui Călin Georgescu, Partidul Oamenilor Tineri, condus, scriptic, de către Anamaria Gavrilă. Încă după primul tur anulat al alegerilor prezidențiale din 2024, apariția acestei formațiuni în Parlamentul României a fost justificată de faptul că POT este partidul lui Georgescu, cu toate că fostul candidat independent susținea că nu face parte din niciun partid, că nu are nevoie de partide și anunța chiar că în România nu va mai exista niciun partid politic.

Una dintre dovezile conform cărora Călin Georgescu se află în spatele apariției POT este furnizată chiar de dosarul din instanță prin care această formațiune politică a fost înregistrată. Este vorba despre Dosarul nr. 2881/3/2023, înregistrat la Secția a V-a Civilă a Tribunalului București în data de 31 ianuarie 2023, când a fost solicitată acordarea personalității juridice.

Pe lista petenților s-au numărat Partidul Oamenilor Tineri (POT), prin Cabinetul de Avocatură Alexandru Marina Ioana, precum și membrii fondatori Anamaria Gavrilă, Bianca Eugenia Gavrilă și Crinela Mihaela Meidinger.

Ei bine, avocata Marina Ioana Alexandru este una și aceeași persoană cu avocata lui Călin Georgescu, cea care a formulat pentru și în numele acestuia acțiunile judiciare de la finalul anului trecut și de la începutul acestui an, prin care a încercat, în mod aberant din punct de vedere juridic, să anuleze în instanță Hotărârea nr. 32 din 6 decembrie 2024 a Curții Constituționale de anulare a alegerilor prezidențiale din 2024 și reluarea turului al doilea anulat.

Toate acțiunile juridice pentru „Turul doi înapoi”, înaintate prin această avocată

Revenind la înființarea POT, la data de 9 martie 2023, Tribunalul București a emis Hotărârea nr. 19/dec/2023, conform căreia „admite cererea. Acordă personalitate juridică Partidului Oamenilor Tineri (POT), de la data rămânerii definitive a prezentei decizii. Dispune înregistrarea Partidului Oamenilor Tineri (POT) în Registrul Partidelor Politice aflat la grefa Tribunalului București”.

Această decizie a rămas definitivă la data de 16 aprilie 2024, fapt reținut și în referatul întocmit la data de 27 iunie 2023. Sediul central al POT, declarat la momentul înființării, se afla în județul Hunedoara, Municipiul Deva, Cartierul Dacia, într-un apartament la bloc din Aleea Plopilor.

Este, așadar, cert că aceste documente dovedesc, pentru prima dată scriptic, legătura dintre Călin Georgescu și partidul Anamariei Gavrilă și că fostul candidat „suveranist” se află, de fapt, în spatele acestei formațiuni politice, precum și faptul că această relație a fost oficializată cu cel puțin un an și 11 luni înaintea alegerilor prezidențiale anulate de anul trecut.

Avocata care a ajutat, în instanță, la depunerea dosarului privind înregistrarea Partidului Oamenilor Tineri nu este doar avocata lui Călin Georgescu, ci ea însăși a formulat cereri, în nume propriu sau al unui ONG pe care îl conduce (Asociația Juriștilor pentru Apărarea Drepturilor și Libertăților – AJADL), împotriva Curții Constituționale, a Biroului Electoral Central, a Guvernului României, a Administrației Prezidențiale sau a altor instituții pe care le considera responsabile atât de anularea alegerilor prezidențiale din 2024, cât și de împiedicarea lui Călin Georgescu de a mai candida la alegerile prezidențiale din 2025. Avocata Marina Ioana Alexandru este activă pe rețelele de socializare în favoarea fostului candidat, urmașul lui Georgescu, George Simion, cerând anularea alegerilor din 2025, pe motiv că ar fi fost fraudate.

Migrație masivă din partid

Reamintim că Anamaria Gavrilă, liderul din documente al acestui partid politic, s-a ales, prima dată, ca deputat, la alegerile din 2020, pe listele AUR. Însă a demisionat din partidul condus de George Simion, în cursul anului 2021, după care, până la finalizarea legislaturii 2020-2024, ea a activat ca parlamentar neafiliat.

La alegerile parlamentare din 2024, Partidul Oamenilor Tineri a făcut pragul electoral la limită, profitând de explozia socio-politică generată de calificarea pe primul loc, în 2024, a lui Călin Georgescu, la alegerile prezidențiale anulate. Astăzi, partidul se află în disoluție, după ce mai bine de 10 parlamentari au demisionat deja, iar alți șase se pregătesc să o facă săptămâna aceasta.

Au cedat o firmă de imobiliare, pentru a fi închisă

Un alt detaliu interesant cu privire la activitatea politică, combinată cu cea de afaceri, la Partidul Oamenilor Tineri este o informație furnizată de Oficiul Național al Registrului Comerțului, din data de 15 mai 2022, când la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Hunedoara a fost înregistrată societatea SC Acasă Bucurie SRL, cu sediul social declarat la domiciliul surorilor Anamaria și Bianca Eugenia Gavrilă, din municipiul Deva.

Potrivit acestui document, domeniul de activitate declarat al acestei companii era „închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate”. Capitalul social a fost de 200 de lei, deținut în cote egale de către Anamaria Gavrilă și de către Bianca Eugenia Gavrilă, aceasta din urmă deținând, la acel moment, și calitatea de administrator.

La începutul acestui an, când POT se afla într-o accentuată activitate de propagandă pro-Georgescu, surorile Gavrilă, patroane de firmă de imobiliare la Deva, decideau să scape de această companie. Motiv pentru care, la data de 14 ianuarie 2025, s-au întrunit într-o adunare generală a asociaților și au decis să se retragă din calitatea de asociate la SC Acasă Bucurie SRL, prin cesionarea unui număr de 10 părți sociale fiecare către un nou asociat, pe nume Andreea Ramona Chiriachide. Mai mult, aceasta din urmă a preluat inclusiv funcția de administrator de la Bianca Eugenia Gavrilă.

Și cumpărătoarea a candidat pentru Senat

Puțin peste o jumătate de lună mai târziu, mai exact la data de 5 februarie 2025, noul asociat unic Andreea Ramona Chiriachide a decis să dizolve și să lichideze SC Acasă Bucurie SRL. Pe portalul Ministerului Finanțelor Publice nu există niciun bilanț contabil care să fi fost depus de această societate.

Interesant este că Andreea Ramona Chiriachide a candidat, ea însăși, din partea Partidului Oamenilor Tineri (POT) atât la alegerile locale din data de 9 iunie 2024, pentru un post de consilier local în cadrul Consiliului Local Deva, cât și la alegerile parlamentare din data de 1 decembrie 2024, dar la Miercurea Ciuc, pentru un fotoliu de senator de Harghita pe listele partidului condus de Anamaria Gavrilă. Nu a reușit să obțină niciunul dintre posturile pentru care a candidat.

Însă, în calitatea de candidat la aceste alegeri, Andreea Ramona Chiriachide a depus declarații de avere și declarații de interese. Din aceste documente, aflăm că aceasta deține un teren intravilan, într-o locație neprecizată, din anul 2021, cu suprafața de 1.137 metri pătrați, dobândit prin „Convenție”. În aceeași manieră, deține cinci terenuri extravilane, cu suprafața totală de 19.735 metri pătrați, un apartament de 48 metri pătrați în Deva și o casă cu anexe de 112 metri pătrați, în coproprietate cu soțul său, Cristinel Chiriachide.

Andreea Ramona Chiriachide mai deține un Audi A4 din 2007 și un Ford Focus din 2000. Nu are conturi bancare, are o datorie de 42.774 de lei contractată de la BCR în 2024, cu scadență în 2029, iar în anul fiscal anterior completării acestei declarații, a încasat de la Direcția de Asistență Socială Deva un salariu de asistent personal de 15.525 de lei pe an și venituri ca economist de 12.161 lei pe an.

Altfel de politică, dar cu aceleași metehne. Contracte cu statul și joburi la stat

În declarația de avere a Andreei Ramona Chiriachide, cea care a preluat firma Acasă Bucurie SRL de la surorile Gavrilă, mai este menționat că soțul, Cristinel Chiriachide, lucrează ca administrator la SC Baumin Construcții Vest SRL Deva, de unde, în anul fiscal anterior completării acestui document, a încasat venituri de natură salarială în cuantum de 28.344 de lei pe an.

Conform datelor furnizate de Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC), SC Baumin Construcții Vest Deva SRL s-a înființat în data de 17 septembrie 2021, având ca obiect de activitate „lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale”. La momentul înregistrării, firma avea doi asociați persoane fizice. Era vorba despre Daniela Varga și despre Cristinel Chiriachide, acesta din urmă ocupând și poziția de administrator. La data de 4 aprilie 2022, Chiriachide rămâne unicul asociat și administrator.

Însă tot de la Registrul Comerțului aflăm că același Cristinel Chiriachide a mai înființat, tot la Deva, în data de 4 septembrie 2016, o altă companie, pe nume SC Chircons Baumin SRL, având ca obiect de activitate, de asemenea, „lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale”. Ei bine, la data de 26 ianuarie 2024, Cristinel Chiriachide a decis să se retragă din calitatea de asociat al acestei societăți, cesionându-i părțile sociale soției sale, Andreea Ramona Chiriachide.

Firma în cauză a derulat inclusiv lucrări pe bani publici, fără licitație, prin atribuire directă. Conform arhivei SEAP (Sistemul Electronic al Achizițiilor Publice), SC Chircons Baumin SRL a primit cinci astfel de contracte, între 2018 și 2019, în valoare totală de 198.652 de lei fără TVA, respectiv de 236.395,88 de lei cu TVA inclusă.

În 30 și 31 august 2018, societatea în cauză a fost contractată de către Consiliul Local Băița pentru efectuarea unor lucrări de reparații la Școala Gimnazială Hărțăgani, inclusiv la anexe, pentru 78.440 de lei fără TVA pentru fiecare dintre cele două operațiuni.

Apoi, în 21 noiembrie 2019, firma a primit de la Liceul Tehnologic Energetic „Dragomir Hurmuzescu” din Deva un contract de 12.805 lei fără TVA pentru lucrări de renovare. Același liceu a mai contractat firma lui Chiriachide în 9 decembrie 2019, pentru lucrări de reparații generale și renovare, în valoare de 24.970 de lei fără TVA. Iar la data de 16 decembrie 2019, a mai încasat de la aceeași unitate de învățământ un contract de renovare de 3.997 lei fără TVA.

Soțul celei care a preluat de la surorile Gavrilă firma SC Acasă Bucurie SRL, Cristinel Chiriachide, este cetățean apatrid, pentru faptul că a renunțat la cetățenia română. Dovada constă în Hotărârea de Guvern nr. 942/2000 privind aprobarea renunțării la cetățenia română de către unele persoane, adoptată la data de 30 octombrie 2000, de către premierul de la acea dată, Mugur Constantin Isărescu. Cristinel Chiriachide se află pe această listă la poziția nr. 139 și, la acel moment, avea domiciliul declarat în Germania, la Nurmerg. Ultimul domiciliu al acestuia din România, anterior renunțării la cetățenie, fusese la Timișoara.

Șefa POT a vrut să devină primărița Devei

Anamaria Gavrilă, șefa Partidului Oamenilor Tineri, a încercat, anul trecut, să devină primărița municipiul Deva, județul hunedoara. „Protejata” lui Călin Georgescu a candidat la alegerile locale din data de 9 iunie 2024 pentru Primăria Municipiului Deva și a obținut un scor de 14,97%, adică 3.525 de voturi, clasându-se pe poziția a treia.

Primul loc și funcția de primar au fost adjudecate de către candidatul PSD, Ioan Lucian Rus, care a obțimnut 38,5%, adică 9.066 voturi. Pe locul al doilea s-a situat candidatul PNL, Nicolae Florin Oancea, cu 24,57%, adică cu 5.787 voturi. Interesant este că, acum niciun an, pe locul al cincilea s-a clasat candidatul AUR, Gabriel Ionașcu, cu 7,15%, adică cu 1.683 de voturi.

În primul tur al alegerilor prezidențiale din 24 noiembrie 2024, la Deva, pe primul loc s-a situat candidata USR, Elena Lasconi, care a obținut 20,63% (5.338 voturi), urmată de Călin Georgescu, cu 19,73% (5.104 voturi). La alegerile parlamentare din data de 1 decembrie 2024, Partidul Oamenilor Tineri a obținut, la Deva, locul al cincilea, cu 2.594 voturi (9,5%).

În primul tur al alegerilor prezidențiale din 4 mai 2025, la Deva, pe primul loc a ieșit George Simion, cu 9.023 de voturi (34,9%), urmat de Nicușor Dan, cu 5.704 voturi (22,06%), de Crin Antonescu, cu 5.182 voturi (20,04%) și de Victor Ponta, cu 4.268 voturi (16,51%).

În 18 mai 2025, la finala prezidențială, la Deva, Nicușor Dan a câștigat alegerile cu 17.647 voturi (59,01%), în timp ce George Simion a obținut doar 12.259 voturi (40,99%).

