Avem criză de medici, dar prea multe locuri la rezidențiat

Problema s-a agravat, de la un an la altul. Situația s-a mai ameliorat din 2024, dar acum se anunță din nou o reducere a locurilor pentru viitorii medici rezidenți. Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat, duminică seara, că sistemul de rezidenţiat trebuie regândit, deoarece numărul rezidenţilor este de trei ori mai mare decât locurile disponibile în sistemul medical românesc. O nouă criză a medicilor ar putea arunca în colaps sistemul de sănătate din România, după ce deja s-a putut observa la ce situații se poate ajunge atunci când lipsesc specialiști în mai multe domenii, mai ales pediatri și medici de familie. Cei care nu au loc la rezidențiat sau în sistemul de sănătate din România sunt primiți cu brațele deschise de țările din vestul Europei, unde vor rămâne să lucreze în condiții mult mai bune, în timp ce țara noastră nu mai are specialiști.

Ministrul Sănătății consideră că universitățile de Medicină nu își corelează numărul de locuri cu Ministerul Sănătăţii și că este nevoie de o hartă a viitoarelor locuri din sistemul medical.

„Cert este că e nevoie de o reformă importantă de structură, spun eu, pentru că noi producem, cu ghilimelele de rigoare, de trei ori mai mulţi rezidenţi decât putem include în sistem, pentru că cifrele de şcolarizare au scăpat de sub control în ultimii cinci ani de zile”, a declarat ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, duminică seară, la Antena3 CNN, explicând că este nevoie de „un sistem predictibil”.

Declarația ministrului este surprinzătoare, având în vedere criza de medici din ultimii 15 ani. În ultimii ani, studenții mediciniști au protestat de mai multe ori, cerând suplimentarea locurilor la rezidențiat. Mediciniștii au arătat că sistemul medical ar putea ajunge în colaps, dacă se va continua alocarea unui număr prea mic de posturi scoase la concursul de admitere la rezidențiat și blocarea posturilor scoase la concurs pentru angajarea specialiștilor în spitale.

Din anul 2017, numărul posturilor la rezidențiat reprezintă doar două treimi din cel al absolvenților facultăților de medicină, deși tot de atunci s-a agravat, de la un an la altul, și criza generată de deficitul de specialiști în sistemul medical din țara noastră.

Strategie neaplicată din 2024

În luna mai 2024, ministrul Sănătății, Alexandru Rafila, a anunțat că România are, pentru prima dată, o strategie clară pentru a aborda deficitul de medici specialiști la nivel național. Anunțul a fost făcut în cadrul conferinței „Diabet fără complicații - soluții inovative, siguranță pentru pacienți”, organizată de Antena 3 CNN, unde ministrul de atunci a detaliat strategia prin care sistemul de sănătate va fi adaptat pentru a elimina atât deficitul de medici în specialitățile necesare, cât și surplusul în alte domenii.

Rafila explica de ce medicii trebuie să se adapteze nevoilor sistemului de sănătate și nu invers. „Până anul trecut, numărul posturilor scoase la rezidențiat era determinat de capacitatea de pregătire a universităților în diverse specialități, precum chirurgie, medicină de familie sau diabetologie. Acum, pentru prima dată, am discutat cu universitățile pentru ca această capacitate să fie adaptată nevoilor reale ale sistemului de sănătate. Avem nevoie de predictibilitate și trebuie să știm din timp câte locuri vor fi disponibile la rezidențiat pentru diverse specialități”, explica Alexandru Rafila.

Strategia ar fi trebuit să producă efecte, începând cu anul 2025, iar anul acesta să nu mai existe problema lipsei de predictibilitate în privința organizării locurilor la rezidențiat pentru absolvenții de Medicină, dar declarația actualului ministru al Sănătății arată că din 2024 până astăzi, de fapt nu s-a aplicat strategia pe care o anunța fostul ministru.

Soluția a fost suplimentarea locurilor

Necorelarea cifrelor de școlarizare cu nevoile din sistem este, însă, contrazisă de scandalurile din ultimii 15 ani legate de criza de medici. În 2016, ministrul Sănătăţii Vlad Voiculescu semna, pe 6 octombrie, un ordin care adăuga specialităţi noi pentru rezidenţiat pe care tinerii absolvenţi de medicină le puteau alege, cele mai multe fiind pentru pediatrie, unde era înregistrat cel mai mare deficit. Dar problemele au continuat și în următorii ani, fiind declanșată și o criză a medicilor de familie.

În anul 2023 erau doar 22 de medici pe oncologie, pneumologie şi nefrologie pediatrică în toată ţara. Criza începuse din 2022, când Colegiul Medicilor cerea și suplimentarea numărului de locuri la rezidențiat pentru Medicina de familie.

În 2023 exista o criză a medicilor și absolvenții de Medicină deja nu se mai înscriau la examenul pentru rezidențiat, după problemele înregistrate în anii anteriori. Ministrul Sănătății Alexandru Rafila, anunța, la începutul lunii decembrie 2023, că aproximativ 200 de locuri au rămas libere după examenul de Rezidențiat și căuta soluții pentru ca acestea să fie ocupate. La Medicină de familie, din cele aproape 700 de locuri au rămas libere circa 40, adică 6% din totalul locurilor alocate Medicinei de familie. Dar situația a fost și mai gravă cu un an înainte. După afișarea rezultatelor la examenul de rezidențiat din sesiunea 20 noiembrie 2022, din cele 4.734 de posturi scoase la concurs, 628 au rămas neocupate.

Cele mai multe locuri libere rămâneau chiar la specializări unde exista deja un deficit acut de specialiști, precum medicina de urgență, de familie, terapie intensivă, neonatologie, chirurgie pediatrică și epidemiologie. Ministerul Sănătății a suplimentat, atunci, locurile scoase la concurs pentru rezidențiat și a organizat mai multe sesiuni de examen.

Guvernul „exportă” specialiști în vestul Europei

În timp ce România se pregătește să reducă din nou numărul locurilor la rezidențiat pentru absolvenții de Medicină, alte state europene le oferă studenților români posibilitatea de a face rezidențiatul în străinătate, pentru a rămâne să lucreze în sistemele medicale ale altor state, unde este nevoie de specialiști foarte bine pregătiți și plătiți mult mai bine decât în România.

Una dintre țările care absorb cel mai mare număr de absolvenți de Medicină din România este Germania. Conform unei statistici a Camerei Naționale a Medicilor din Germania (Bundesärztekammer), în anul 2019, dintr-un total de 58.168 de medici străini în Germania, cei mai mulți proveneau din România (4.433).