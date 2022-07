Criza medicamentelor: „O să ajungem ca pe vremea lui Ceauşescu, să dăm totul pe sub mână”

Oamenii umblă de la o farmacie la alta cu rețeta în mână, pentru a găsi tratamentele prescrise de medic. Antibioticele au ajuns să fie date „pe sub mână” clienţilor fideli sau cunoștințelor. Farmaciştii avertizează că acesta este doar începutul!

De câteva săptămâni, depozitele farmaciilor au început să se golească, iar stocurile nu mai pot fi refăcute, din cauză că unii importatori s-au retras de pe piaţa românească. Uşor, uşor, medicamentele au dispărut de pe rafturi. În cel mai fericit caz, bolnavii găsesc înlocuitori produşi în România, dar nu toate produsele generice au eficienţa medicamentelor fabricate de marile companii.

„De două săptămâni nu am avem antibioticele renumite, recomandate cel mai des de medici. Mai sunt din cele clasice produse în România. Am căutat în depozitele mari, dar nu mai au nici ei. Lipsesc şi siropurile recomandate pentru copii în cazuri de viroze sau răceli. Nu mai avem nici pentru scăderea febrei, nici din cele cu antibiotic. Vin oamenii, întreabă şi pleacă. Merg la altă farmacie. Vin săracii cu reţeta şi ne spun că suntem a patra, a cincea farmacie în care caută. Degeaba! Săptămâna aceasta ne-au adus două baxuri de câte 24 de cutii cu unul dintre antibioticele care lipsesc de multă vreme. Nu-l scoatem la raft. Îl ţinem ca să avem pentru clienţii fideli, la o urgenţă mare sau dacă are nevoie cineva din familiile noastre”, explica pentru Jurnalul Camelia Sorescu, asistent de farmacie.

Războiul şi limita de preţ au dus la scăderea importurilor

Nici în lanţurile cunoscute situaţia nu este cu mult diferită faţă de farmaciile mici. Şi aici, depozitele au început să se golească, iar alte medicamente nu mai au de unde să aducă, pentru că nu se mai găsesc pe piaţa din România. „Sunt multe care nu se mai găsesc. Antibiotice mai avem câteva, nu multe. Dăm comanda acum şi aşteptăm şi câte o săptămână să vină. E din ce în ce mai greu. Lipsesc multe, nu doar antibioticele. Nu mai avem multe medicamente pentru copii. Acolo unde se poate, oferim medicamente generice. Războiul din Ucraina ne-a afectat, dar şi faptul că mulţi producători nu mai vând în România după ce a fost impus un nivel maxim la preţ. O să ajungem ca pe vremea lui Ceauşescu, să dăm totul pe sub mână. Şi dacă avem, nu mai scoatem la raft”, a declarat Elena Marinescu, asistent la un cunoscut un lanţ farmaceutic. Și aceasta a dat de înţeles că în fiecare unitate există o rezervă mică, păstrată pentru clienţii fideli sau pentru cunoştinţe.

Pacient: „Aş fi dat oricât, numai să am de unde să-l cumpăr”

Cei care au de suferit sunt bolnavii care nu găsesc medicamentele prescrise de medici. Oamenii sunt dispuşi să plătească un preţ mai mare, dar nici aşa nu găsesc. Cei mai norocoşi sunt aceia care au cunoştinţe în farmacii. „Am avut otită acută şi aveam dureri mari. Mă duceam la spital, mă curăţa, dar trebuia să urmez şi tratament cu un antibiotic puternic. Îmi recomandase medicul să iau o tabletă la 12 ore. Am căutat o zi întreagă şi nu l-am găsit în nicio farmacie. Eram disperat, nu ştiam unde să mă mai duc. Norocul meu că m-am plâns la un coleg şi s-a oferit el să mă ajute. Sora lui este farmacistă şi a sunat-o. Nu-l avea la ea în farmacie, dar a sunat o altă prietenă şi aşa dintr-un om într-altul am reuşit să îl cumpăr. Am luat două cutii, de teamă că nu-mi trece şi știam că nu mai găsesc. Aş fi dat oricât, numai să am de unde să-l cumpăr”, a povestit Radu Eftimie, client.

Producătorii se retrag de pe piaţa românească

Asociaţia Distribuitorilor Europeni de Medicamente (ADEM) a transmis printr-un comunicat de presă că „această situaţie gravă se datorează deciziilor politice eronate ale reprezentanților autorităților, și anume cei care au stabilit politicile de prețuri la medicamente”. De asemenea, ADEM a mai precizat: „Acest model economic a fost folosit ca instrument politic de factorii de decizie, indiferent de guvern, prin promovarea ideii că se urmărește scăderea prețului la medicamente și deci, un acces mai facil al populației la acestea. Însă acest model de calcul nesustenabil a dus la decizia producătorilor de retragere de pe piața românească a sute de medicamente”.

„Autorizația de punere pe piață a fost retrasă...”

Pe platforma Ministerului Sănătăţii de semnalare a lipsei unui medicament din ţara noastră, medicamentelipsă.ms.ro, sunt afişate mai multe produse care nu se găsesc în farmacii. Tot acolo sunt oferite şi răspunsuri cu privire la depozitele angro care mai dispun de ele sau din ce motiv nu se găsesc. La unele este precizat faptul că „este în discontinuitate temporară din motive de fabricație”. Sunt însă şi medicamente, cum ar fi unul dintre antibiotice, care nu se mai găsesc pe piaţa românească, la care Ministerul Sănătăţii răspunde: „Autorizația de punere pe piață a fost retrasă în septembrie 2020, la solicitarea deținătorului”.

Potrivit ADEM, la începutul anului 2015 numărul medicamentelor înregistrate în România depăşea 6.000. Între timp, un sfert dintre medicamente au fost retrase oficial de producători. Numai din 2016 și până acum, peste 600 de medicamente au fost retrase de pe piață, iar alte câteva sute au fost înregistrate cu notificare pentru retragere. În ultimele luni, numărul notificărilor de retragere de pe piața românească a crescut considerabil.

