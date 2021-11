De la „Înger, îngerașul meu, scapă-ne de Pesedeu”, la „singura soluție e un guvern cu PSD”

Ceea ce părea incredibil, în urmă cu doar câteva luni, astăzi pare a fi planul politic pe care principalele partide parlamentare îl iau în calcul, în vederea formării unui guvern care să „treacă iarna”. După ce PNL l-a determinat pe Nicolae Ciucă să-și depună mandatul de premier desemnat, liberalii iau foarte în serios instalarea unui guvern împreună cu… PSD. Aritmetica parlamentară arată de altfel că aceasta este, în acest moment, unica variantă care are șanse, mai exact nu ar întâmpina nicio opoziție în Legislativ, este o majoritate PNL-PSD-UDMR, la care s-ar alătura chiar și Grupul Minorităților Naționale. Cel care a cerut, personal, liderilor județeni ai PNL să susțină o asemenea variantă a fost însuși președintele României, Klaus Iohannis, acesta sunându-i din străinătate pe acești lideri. Situația în care a ajuns scena politică este paradoxală. „Jurnalul” trece în revistă câteva declarații contradictorii în care se aflăunii dintre principalii actori politici.

În campania electorală a alegerilor prezidențiale din anul 2019, președintele României, candidat pentru al doilea mandat, răspundea, în data de 12 noiembrie, unei întrebări adresat„ de jurnaliști, referitoare la care a fost cea mai mare realizare a primului său mandat la Palatul Cotroceni. „Cea mai mare realizare a primului meu mandat este chiar ultima, respectiv înlocuirea puterii pesediste cu o putere pentru români, care este sublimată în Guvernul Orban”, preciza, atunci, Klaus Iohannis.

Un an și aproape o lună mai târziu, într-o altă campanie electorală, de data aceasta cea pentru alegerile parlamentare, în 5 decembrie 2020, președintele Klaus Iohannis ieșea public, de la tribuna prezidențială, declarând: „Voi conduce personal acest efort de coagulare a tuturor forțelor democratice și reformiste, care se angajează la progresul României. Totodată, 6 decembrie este ziua în care România poate în sfârșit să se despartă definitiv de cei care au ținut-o în subdezvoltare și au încercat s-o deraieze de la parcursul său european și democratic. Pentru a intra într-o nouă etapă, de prosperitate și dezvoltare, România are nevoie de implicarea fiecăruia dintre noi. Dragi români, pe 6 decembrie vă aștept pe toți la vot!”.

Ei bine, la începutul acestei săptămâni, surse politice arată că Iohannis a sunat, din străinătate, personal mai mulți lideri de filiale ai PNL, cărora le-a cerut să sprijine intrarea PSD la guvernare, explicându-le că este singura variantă pentru a fi asigurată o majoritate solidă.

V-am înjurat, dar acum vă vrem lângă noi

Anunțul oficial cu privire la varianta luată în calcul a liberalilor de cooptare a social-democraților la guvernare a fost făcută de către celebrul vicepreședinte PNL, Florin Roman, la finalul ședinței interne a partidului, în cadrul căreia generalul Nicolae Ciucă a precizat că își depune mandatul de premier desemnat.

Roman a intrat, în direct, în cadrul emisiunii „Sinteza Zilei”, de la Antena 3, precizând că „realitatea parlamentară actuală arată că, după plecarea mai multor colegi liberali, și dacă am reface coaliția cu USR, nu am avea majoritatea necesară să instalăm un guvern. Astfel, considerăm că, în acest moment, trebuie să începem discuțiile cu PSD, pentru instalarea unui guvern cu largă majoritate în Parlament”.

Cu nici un an înainte, același Florin Roman declara, de la tribuna Camerei Deputaților, în data de 9 noiembrie 2020, că „După discursul președintelui PSD, mi-a venit în gând începutul unei rugăciuni pe care o rosteam când eram copil și spuneam: «Înger, îngerașul meu». Acum am actualizat-o, pentru că îmi dau seama că unii chiar nu mai au limite. Și vă spun: «Înger, îngerașul meu, scapă-ne de pesedeu». Și eu sper că în 6 decembrie, cu voința românilor, care s-au săturat de hoțiile PSD, vom avea în sfârșit un guvern legitim”.

Calculele matematice arată că fără PSD nu se poate face guvern

Toată această schimbare la 180 de grade a discursurilor și luărilor de poziție vin la finalul a două luni de criză guvernamentală în care o propunere de premier, în persoana lui Dacian Cioloș, a fost respinsă de Parlament, iar a doua propunere de premier, în persoana lui Nicolae Ciucă, nici nu a mai apucat să ajungă la vot în plen. Generalul și-a depus, ieri, oficial mandatul la Camera Deputaților, chiar în ziua în care miniștrii care ar fi trebuit să compună Executivul PNL-UDMR trebuiau să fie audiați în comisiile de specialitate.

„Suceala” are loc într-un context aritmetic rece. PNL a rămas cu 118 parlamentari, după ce 16 senatori și deputați liberali au părăsit grupurile parlamentare, dezafiliindu-se și alăturându-se mișcării lui Ludovic Orban. Dacă PNL ar dori să refacă guvernarea alături de UDMR și USR, nu ar putea aduna mai mult de 227 de voturi. Pentru a putea instala un Cabinet, este nevoie de 234 de voturi. Grupul Minorităților Naționale a avertizat deja conducerea PNL că nu susține instalarea unui guvern din care să facă parte USR.

În schimb, o alianță între PNL și PSD ar însemna 275 de voturi, mult peste necesarul instalării Cabinetului. La aceștia, se adaugă și cei 29 de senatori și deputați UDMR, ajungându-se la 304 voturi. Iar, dacă la acestea, s-ar adăuga și cele 18 voturi ale Grupului Minorităților Naționale, noul guvern ar putea fi instalat cu sprijinul unui număr record de parlamentari – 322.

Florin Cîțu pare decis să saboteze, în continuare, instalarea unui guvern fără el premier

Exemplele cu privire la schimbarea atitudinii în fața acestei crize guvernamentale continuă cu actualul lider al PNL, Florin Cîțu. În timp ce liderii filialelor din Ardeal, începând cu Emil Boc, Gheorghe Falcă, dar continuând și cu alți prim-vicepreședinți, cum ar fi Gheorghe Flutur, de la Suceava, înclină spre deschiderea discuțiilor aplicate cu cei de la PSD, mergând pe varianta unui guvern alături de social-democrați, actualul premier interimar și apropiații acestuia nu prea sunt de acord.

Pe surse, au ieșit câteva informații din cadrul ședinței de luni seară a Partidului Național Liberal, conform cărora Florin Cîțu ar vrea să „lingă acolo unde a scuipat”, fiind de părere că, cel mai potrivit, ar fi reluarea discuțiilor cu cei de la USR, în vederea refacerii Coaliției. Această atitudine intră în coliziune cu semnalul dat de Klaus Iohannis, mai ales că președintele nu dorește să readucă USR la guvernare, mai ales după ultimele atacuri pe care progresiștii le-au adus la adresa președintelui, în cele două luni de la izbucnirea crizei politice.

Aripa „Cîțu” se lovește, însă, de un curent majoritar în interiorul partidului, care nu vede altă variantă de guvernare decât în alianță cu PSD.

Aseară, la închiderea ediției, liderii PNL s-au adunat într-o nouă ședință, pentru a stabili modul în care vor proceda în continuare - fie alianță cu PSD, fie alianță cu USR.

Sorin Grindeanu, nou șef interimar la Cameră

Între timp, lucrurile par să se cristalizeze chiar la nivelul Parlamentului. Ieri, mandatul de președinte interimar al lui Florin Roman la conducerea Camerei Deputaților a expirat. Acesta a preluat funcția, pentru două săptămâni, ca urmare a demisiei lui Ludovic Orban. Florin Roman nu a mai fost nominalizat de propriul partid pentru încă un mandate de două săptămâni, astfel încât funcția urma să revină unuia dintre ceilalți vicepreședinți – Cristina Prună, de la USR, și Sorin Grindeanu, de la PSD. PNL nu a votat, însă au votat pentru instalarea interimară a lui Sorin Grindeanu deputații PSD, AUR, UDMR, Minoritățile Naționale și o parte dintre deputații neafiliați.

Acesta pare a fi primul semn al coagulării unui curent în Parlament cu privire la modul cum urmează să decurgă lucrurile în continuare. Semnal sesizat și de liderul USR, Dacian Cioloș, care a acuzat Partidul Național Liberal că nu a făcut o nouă nominalizare, dar nici nu a susținut-o pe Cristina Prună să îl înlocuiască pe Florin Roman.

USR joacă la rupere

Progresiștii simt că le fuge pământul de sub picioare și că vor rămâne în afara ecuației de putere, alături de cei de la AUR. Cioloș a declarat, ieri, că este convins că refacerea Coaliției PNL – USR – UDMR are șanse de reușită, chiar cu sprijinul parlamentarilor PNL dezafiliați, fideli lui Ludovic Orban. „Domnul Orban și-a exprimat sprijinul pentru refacerea coaliției. Sunt convins că ar sprijini un astfel de guvern”, a precizat liderul USR, care cere imperativ PNL să aleagă calea: „Fie cu noi, fie cu PSD”. „Am crezut că există o șansă pentru refacerea coaliției de modernizare. Din păcate, în ultimele ore vedem că intenția unor lideri PNL e de a se arunca în brațele PSD și reformarea unei frății a partidelor vechi. (…) Sper să avem în perioada următoare o discuție de clarificare. Altfel, urmează să se nască o alianță toxică PNL – PSD. Refacerea coaliției de guvernare ar fi cea mai bună soluție. Dacă alegerea PNL va fi PSD, atunci USR va intra în Opoziție. USR va rămâne singura forță politică pro-europeană”, a conchis Cioloș.

Social-democrații vor la guvernare, dar nu în orice condiții

Surse politice arată că și în PSD există tensiuni legate de o eventuală alianță de guvernare cu PNL și UDMR. Președintele social-democrat a reiterat, ieri, că PSD nu are cum să voteze un guvern minoritar, indiferent din ce partide ar fi acesta format, astfel încât, în acest moment, este nevoie de o majoritate parlamentară suficient de puternică.

Însă, social-democrații nu exclud posibilitatea ca, la negocierile cu PNL, să vină cu propunerea ca premierul să fie propus de PSD. Există și varianta ca Nicolae Ciucă să fie acceptat ca șef al acestui Executiv, însă, în aceste condiții social-democrații doresc șapte sau opt ministere, dintre care cel puțin două ministere avizatoare, cum ar fi Ministerul Finanțelor și Ministerul Justiției, precum și Ministerul Sănătății, cel al Muncii și, eventual, Ministerul Fondurilor Europene. Acest ultim portofoliu fusese negociat, în formula guvernului minoritar Ciucă, pentru a fi preluat de UDMR.